La lavanda es una de las plantas aromáticas más elegidas para decorar balcones, patios y jardines gracias a sus flores violetas, su perfume característico y su resistencia. Sin embargo, cuando se cultiva en maceta durante el invierno, necesita algunos cuidados específicos para mantenerse saludable y prepararse para la próxima floración.
Dónde colocar la lavanda en maceta durante el invierno
Aunque es una planta resistente a las bajas temperaturas, la lavanda necesita recibir varias horas de luz solar directa para conservar su vitalidad. Por eso, durante el invierno conviene ubicarla en un balcón, patio o terraza orientados hacia donde pueda aprovechar mejor la exposición solar.
Si permanece dentro de casa, lo ideal es colocarla cerca de una ventana luminosa, preferentemente donde reciba sol directo durante algunas horas. No conviene dejarla en baños, pasillos oscuros o habitaciones con poca ventilación, porque la falta de iluminación puede debilitar sus tallos y afectar su desarrollo.
También es importante proteger la maceta de las heladas intensas. Si se anuncian temperaturas bajo cero, se puede acercar a una pared reparada o trasladarla temporalmente a un espacio luminoso y fresco.
Cómo regar lavanda en invierno
Uno de los errores más frecuentes al cuidar esta planta durante los meses fríos es mantener la misma frecuencia de riego que en primavera y verano. En invierno, la lavanda reduce su actividad de crecimiento y el sustrato tarda más tiempo en perder humedad.
Para evitar el exceso de agua, conviene comprobar la tierra antes de utilizar la regadera. Si los primeros centímetros todavía están húmedos, es mejor esperar unos días antes de volver a regar.
Algunas recomendaciones para controlar la humedad son:
- Regar directamente sobre la tierra, sin mojar las hojas ni las flores
- Utilizar cantidades moderadas de agua
- Evitar dejar agua acumulada en el plato de la maceta
- Comprobar que el recipiente tenga suficientes agujeros de drenaje
El sustrato y la poda: otros cuidados importantes de la lavanda
La lavanda necesita un suelo liviano, aireado y con buen drenaje. Una mezcla que combine sustrato universal con arena gruesa o perlita ayuda a evitar los encharcamientos, uno de los principales problemas para sus raíces.
Durante el invierno tampoco conviene realizar podas intensas. Lo recomendable es retirar las flores secas y las ramas dañadas, dejando las intervenciones más importantes para después de las heladas y cuando comience la recuperación vegetativa.
Con estos cuidados, la lavanda en maceta podrá atravesar el invierno en buenas condiciones y conservar su estructura para volver a florecer cuando lleguen los días más cálidos.