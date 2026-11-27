También es importante proteger la maceta de las heladas intensas. Si se anuncian temperaturas bajo cero, se puede acercar a una pared reparada o trasladarla temporalmente a un espacio luminoso y fresco.

La lavanda en maceta necesita cuidados especiales.

Cómo regar lavanda en invierno

Uno de los errores más frecuentes al cuidar esta planta durante los meses fríos es mantener la misma frecuencia de riego que en primavera y verano. En invierno, la lavanda reduce su actividad de crecimiento y el sustrato tarda más tiempo en perder humedad.

Para evitar el exceso de agua, conviene comprobar la tierra antes de utilizar la regadera. Si los primeros centímetros todavía están húmedos, es mejor esperar unos días antes de volver a regar.

Algunas recomendaciones para controlar la humedad son:

Regar directamente sobre la tierra, sin mojar las hojas ni las flores

Utilizar cantidades moderadas de agua

Evitar dejar agua acumulada en el plato de la maceta

Comprobar que el recipiente tenga suficientes agujeros de drenaje

Lavanda en maceta: cómo cuidarla para potenciar su crecimiento.

El sustrato y la poda: otros cuidados importantes de la lavanda

La lavanda necesita un suelo liviano, aireado y con buen drenaje. Una mezcla que combine sustrato universal con arena gruesa o perlita ayuda a evitar los encharcamientos, uno de los principales problemas para sus raíces.

Durante el invierno tampoco conviene realizar podas intensas. Lo recomendable es retirar las flores secas y las ramas dañadas, dejando las intervenciones más importantes para después de las heladas y cuando comience la recuperación vegetativa.

Con estos cuidados, la lavanda en maceta podrá atravesar el invierno en buenas condiciones y conservar su estructura para volver a florecer cuando lleguen los días más cálidos.