Dentro del feng shui, la lavanda tiene un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

La lavanda es una planta que casi todos los argentinos podemos tener en casa y carga consigo un profundo significado espiritual capaz de traer beneficios.

Por qué se regala lavandas en noviembre y qué beneficios trae

Más allá de su innegable belleza y su rico aroma natural, la lavanda es un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Un recordatorio de la belleza y la sabiduría que se encuentran en nuestro mundo natural.Por eso pueden convertirse en un regalo perfecto porque su simbolismo que nunca pasa desapercibido: