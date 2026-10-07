Por qué hay que regalar una planta o flor de jazmín en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, los jazmines tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

El jazmín es muy atractivo visualmente y tiene una fragancia agradable.

Qué significa regalar jazmines en octubre y qué beneficios trae

Hay miles de razones por las que regalar un jazmín a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.