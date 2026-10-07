Por qué hay que regalar una planta o flor de jazmín en octubre y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de un jazmín, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, los jazmines tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar jazmines en octubre y qué beneficios trae
Hay miles de razones por las que regalar un jazmín a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.
Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Además de que estas plantas agradecen su buen cuidado estallando en aromas inconfundibles sinónimos de esta época, estas plantas pueden darte bellas flores durante mucho tiempo y pueden convertirse en un regalo perfecto por su simbolismo que nunca pasa desapercibido.
- Su nombre proviene del persa yasmin entendido como un "regalo de Dios" que trae bendiciones y protección.
- Es símbolo de belleza, pureza y amor.
- Está vinculado a la alegría, a la amistad y a la positividad.
- Para el feng shui, la flor de jazmín atrae la buena fortuna.
- Su aroma purifica el ambiente de las malas energías.
- Atrae el éxito.
Las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones, como el jazmín empieza a florecer con fuerza en esta época y sus flores blancas están asociadas a la pureza de intenciones, abundancia y la apertura espiritual, regalarlo eleva la frecuencia vibracional del hogar y fomenta un espacio de calma, protección y pureza.
En pocas palabras
- Regalar jazmines en octubre: según el feng shui, esta planta tiene un significado profundo y beneficios energéticos positivos.
- Simbolismo y beneficios: el jazmín representa belleza, pureza, amor, alegría y atrae la buena fortuna y el éxito.
- Energía y purificación: su aroma purifica el ambiente, eleva la frecuencia vibracional del hogar y fomenta la calma y la protección.