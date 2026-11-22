Los testimonios de los pobladores nativos describieron este fenómeno nunca antes visto como una radiante bola de fuego, una ola de calor abrasador, fuertes ruidos y sacudidas inexplicables que tiraron al suelo a varias personas y acabaron con rebaños de renos.

La teoría más aceptada hoy es que se trató de un asteroide o cometa de entre 50 y 80 metros que estalló entre 5 y 10 km de altura, liberando una energía equivalente a entre 10 y 30 megatones de TNT.

El impacto provocó ondas sísmicas registradas a cientos de kilómetros y ondas de aire que dieron la vuelta al mundo dos veces. Además, el polvo expulsado a la atmósfera provocó noches tan brillantes en Europa que se podía leer el periódico a medianoche sin luz artificial.

Sin embargo, la zona era tan remota y la situación política tan compleja que los científicos tardaron décadas en examinar directamente las consecuencias. Finalmente en 1927 se puso y los expertos se encontraron con unos 80 millones de árboles tumbados en grandes extensiones y troncos verticales despojados de ramas y corteza, parecidos a postes telefónicos. Se estima que los efectos se extendieron sobre unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque.

Aunque durante mucho tiempo se debatió su origen, las pruebas actuales demuestran que se trató de una explosión atmosférica extraterrestre donde un cuerpo celeste puede causar devastación masiva sin dejar un cráter.