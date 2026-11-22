El 30 de junio de 1908, un objeto cósmico desintegrado en la atmósfera devastó miles de kilómetros cuadrados de árboles sin dejar un solo cráter. Aunque la lejanía de la zona retrasó las investigaciones científicas por años, sigue siendo uno de los mayores misterios ambientales del mundo.
El día en que una explosión iluminó el cielo y derribó 80 millones de árboles a lo largo de un bosque
El 30 de junio de 1908, cerca de las 7:15 de la mañana, una explosión iluminó el cielo de Siberia y derribó árboles a lo largo de una extensión enorme de bosque. Lo llamativo es que no quedó un cráter en el suelo y el acontecimiento se conoce como el suceso de Tunguska.
Hoy se lo explica como la explosión de un asteroide u objeto cósmico que penetró en la atmósfera terrestre y se desintegró a una altura de unos 8 kilómetros antes de tocar tierra en una sola pieza donde la energía liberada fue equivalente a la de una potente explosión de más de 10 megatones.
Los testimonios de los pobladores nativos describieron este fenómeno nunca antes visto como una radiante bola de fuego, una ola de calor abrasador, fuertes ruidos y sacudidas inexplicables que tiraron al suelo a varias personas y acabaron con rebaños de renos.
El impacto provocó ondas sísmicas registradas a cientos de kilómetros y ondas de aire que dieron la vuelta al mundo dos veces. Además, el polvo expulsado a la atmósfera provocó noches tan brillantes en Europa que se podía leer el periódico a medianoche sin luz artificial.
Sin embargo, la zona era tan remota y la situación política tan compleja que los científicos tardaron décadas en examinar directamente las consecuencias. Finalmente en 1927 se puso y los expertos se encontraron con unos 80 millones de árboles tumbados en grandes extensiones y troncos verticales despojados de ramas y corteza, parecidos a postes telefónicos. Se estima que los efectos se extendieron sobre unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque.
Aunque durante mucho tiempo se debatió su origen, las pruebas actuales demuestran que se trató de una explosión atmosférica extraterrestre donde un cuerpo celeste puede causar devastación masiva sin dejar un cráter.
En pocas palabras
- Evento cósmico: una explosión en Siberia en 1908 iluminó el cielo y derribó 80 millones de árboles.
- Consecuencias: el evento, conocido como el suceso de Tunguska, liberó energía equivalente a 10 megatones sin dejar cráter.
- Investigación: la remota ubicación retrasó las investigaciones científicas, que confirmaron una explosión atmosférica extraterrestre.