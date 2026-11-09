Estuvo preso 10 días y fue imputado por femicidio en perjuicio de su pareja, pero el avance de la investigación de la Fiscalía -a cargo de Oscar Malla- determinó que Alejandro Luques (52) no mató a Ana Josefina Luna, de 21 años, sino que la mujer había muerto como consecuencia de un pico de glucemia o ingesta de medicación.
Quedó preso por el femicidio de la pareja y fue liberado 10 días después: no fue muerte violenta
Para la Fiscalía, Ana Josefina Luna, de 21 años, no murió por causas imputables a la pareja, que la halló agonizante. Hipótesis: pico de glucemia e ingesta de medicación
Luques fue liberado este jueves a última hora bajo caución juratoria. Aunque sigue imputado y afectado a la causa judicial, desde la Fiscalía de Homicidios revelaron que será sobreseído porque nada tuvo que ver con la muerte de la mujer.
La muerte que activó el protocolo de femicidio
Ana Josefina Luna fue hallada prácticamente sin vida el 26 de octubre en la casa familiar, en el barrio Parque Sur, en Godoy Cruz. Al llegar desde el trabajo la encontró Luques, que pidió asistencia médica porque la mujer tenía algo así como "espuma y un hilo de sangre en la boca".
En la escena, de acuerdo con los primeros datos recogidos por la investigación, había un blister con pastillas pertenecientes a la mujer. Tratamiento médico por razones de salud emocional, se supo.
Más tarde, en el Hospital Lencinas dieron la novedad del fallecimiento de la mujer de 21 años.
Luques fue detenido casi de inmediato y bajo sospecha de haber causado una muerte violenta, luego de que a la fallecida le detectaran heridas en el abdomen durante la revisión del cuerpo.
Ese dato fue clave, encendió la alarma y activó el protocolo de femicidio y la notificación a la Fiscalía de Homicidios. De ahí la captura del esposo, que fue alojado en la Estación Transitoria de Detenidos, en el Polo Judicial.
Algo más hizo sospechar a los investigadores de que estaban frente a un caso gravísimo: que Luques tenía heridas en las manos. Indicios de que posiblemente se hubiera defendido, calcularon.
Sin embargo, con el correr de la pesquisa, el fiscal Malla supo que el hombre trabaja como despostador de ganado vacuno y que esas marcas tenían que ver únicamente con el oficio.
La liberación del sospechoso de femicidio
Luques recuperó la libertad el jueves. Familiares fueron a buscarlo al Polo Judicial.
Vestía ropa deportiva y se lo notaba agobiado. Apenas alzó un pulgar cuando grabó un video casero para ser distribuido entre sus parientes y amigos.
Poco antes, la Fiscalía de Homicidios dio cuenta de que sería liberado bajo caución y que, en breve, sería sobreseído tras haberse comprobado que la pareja no fue asesinada.
La defensa técnica había cuestionado seriamente el procedimiento, que derivó en la detención inmediata del hombre.
En pocas palabras
- Imputado por femicidio: un hombre fue liberado 10 días después de ser detenido por la muerte de su pareja.
- Causa de muerte: pruebas científicas confirmaron que la mujer falleció por un pico de glucemia y no por causas violentas.
- Sobreseimiento: a pesar de seguir imputado, la fiscalía determinará el sobreseimiento del hombre.