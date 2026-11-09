Quedó preso por el femicidio de la pareja y fue liberado 10 días después: no fue muerte violenta

En la escena, de acuerdo con los primeros datos recogidos por la investigación, había un blister con pastillas pertenecientes a la mujer. Tratamiento médico por razones de salud emocional, se supo.

Más tarde, en el Hospital Lencinas dieron la novedad del fallecimiento de la mujer de 21 años.

El 26 de octubre, en el Hospital Lencinas dieron cuenta del fallecimiento de la mujer y activaron el protocolo por posible femicidio, por lo que intervino la Fiscalía de Homicidios.

Luques fue detenido casi de inmediato y bajo sospecha de haber causado una muerte violenta, luego de que a la fallecida le detectaran heridas en el abdomen durante la revisión del cuerpo.

Ese dato fue clave, encendió la alarma y activó el protocolo de femicidio y la notificación a la Fiscalía de Homicidios. De ahí la captura del esposo, que fue alojado en la Estación Transitoria de Detenidos, en el Polo Judicial.

Algo más hizo sospechar a los investigadores de que estaban frente a un caso gravísimo: que Luques tenía heridas en las manos. Indicios de que posiblemente se hubiera defendido, calcularon.

Sin embargo, con el correr de la pesquisa, el fiscal Malla supo que el hombre trabaja como despostador de ganado vacuno y que esas marcas tenían que ver únicamente con el oficio.

La liberación del sospechoso de femicidio

Luques recuperó la libertad el jueves. Familiares fueron a buscarlo al Polo Judicial.

Vestía ropa deportiva y se lo notaba agobiado. Apenas alzó un pulgar cuando grabó un video casero para ser distribuido entre sus parientes y amigos.

Poco antes, la Fiscalía de Homicidios dio cuenta de que sería liberado bajo caución y que, en breve, sería sobreseído tras haberse comprobado que la pareja no fue asesinada.

La defensa técnica había cuestionado seriamente el procedimiento, que derivó en la detención inmediata del hombre.