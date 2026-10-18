Quién era Gabriela Centeno, la mendocina víctima de femicidio en San Luis

Gabriela, una mujer con sueños y una familia que la recuerda

En medio de la conmoción por el femicidio, la familia de Gabriela intenta recuperar algo que las noticias sobre el crimen no siempre se cuentan: quién era la mujer detrás de los detalles de una muerte brutal.

Para Anyelen, su hermana no puede quedar reducida a las circunstancias en las que encontraron su cuerpo ni a las decisiones que tomó durante una relación que terminó de la peor manera.

"El gran error de mi hermana fue enamorarse de este malparido", tales fueron las palabras de Anyelen González sobre su hermana Gabriela Centeno. Gentileza familia de Gabriela Centeno

Gabriela tenía 42 años, era mamá y abuela. Disfrutaba de las cosas sencillas, como compartir unos mates, escuchar música y bailar cumbia. También tenía una memoria especial para las fechas importantes de sus seres queridos y recordaba los cumpleaños de toda la familia. Su historia, sin embargo, quedó marcada por una relación que fue alejándola de las personas que intentaban acompañarla.

Una relación que la alejó de su familia

Agustín Bullones Soria tenía antecedentes penales y su presencia nunca generó confianza entre los familiares de Gabriela. Según relató Anyelen, todos intentaron ayudarla, pero ella estaba enamorada y buscaba que aceptaran a su pareja. Con el tiempo, el vínculo se convirtió también en una distancia cada vez mayor con su entorno.

Todos quisimos ayudar a mi hermana, a nosotros él nunca nos gustó, ella trataba de que lo aceptáramos, pero logró separarla de la familia Todos quisimos ayudar a mi hermana, a nosotros él nunca nos gustó, ella trataba de que lo aceptáramos, pero logró separarla de la familia

contó Anyelen. Gabriela incluso iba con frecuencia a visitarlo al penal, donde Bullones Soria había estado detenido por delitos que, según la información conocida hasta el momento, no estaban vinculados con homicidios.

Más adelante, ambos decidieron comenzar una nueva vida en San Luis. Gabriela se fue con él con la esperanza de construir un futuro mejor. Desde allí, mantenía contacto con una de sus hermanas y le enviaba fotografías del lugar donde estaban levantando su vivienda, ese “ranchito” que imaginaban como el comienzo de otra etapa.

“Se fue con él buscando un futuro mejor, él la supo engañar”, sostuvo Anyelen. Para la familia, Gabriela no pudo desprenderse de esa relación, pese a los intentos de quienes la querían de mantenerla cerca y ayudarla.

“Su gran error fue enamorarse este malparido”

Anyelen no esquivó la bronca ni el dolor al hablar de su hermana. En sus palabras conviven la impotencia por lo ocurrido, el amor por Gabriela y el enojo hacia el hombre al que responsabiliza por haberla alejado de su familia.

Mi hermana hacía lo que podía. Su gran error fue enamorarse este malparido Mi hermana hacía lo que podía. Su gran error fue enamorarse este malparido

La frase también resume una herida que se profundiza cuando, después de un femicidio, las decisiones de la víctima se convierten en objeto de cuestionamientos. Gabriela es criticada por personas que señalan que dejó a sus hijos para irse con su pareja. Pero, como remarcó su hermana, nadie puede reconstruir por completo lo que atravesó ni conocer todas las razones de sus decisiones. Gabriela ya no está para contar su propia versión.

La existencia de una relación con un hombre con antecedentes penales tampoco convierte a una mujer en responsable de la violencia que pueda sufrir. La responsabilidad por el femicidio no puede trasladarse a la víctima ni a las elecciones que hizo durante su vida.

El acusado por el femicidio de Gabriela, Agustín Bullones Soria, en una foto con ella en San Luis. Redes sociales

El dolor de la familia por la forma en que se habla de Gabriela

A la pérdida se suma el sufrimiento de leer y escuchar detalles sobre el hallazgo del cuerpo de Gabriela. Anyelen contó que a la familia le duele la manera en que algunos medios y usuarios de redes sociales hablan de su hermana, con una crudeza que sienten como una nueva herida.

Su preocupación también tiene que ver con su madre, una mujer de 65 años que atraviesa el duelo por la muerte de su hija. “Mi mamá es una mujer de 65 años, todo esto puede afectarla”, advirtió.

Los comentarios en redes sociales, incluso los de personas que conocían a Gabriela, aumentan la angustia. Anyelen cuestionó las opiniones que juzgan a su hermana sin conocer su historia completa y que la responsabilizan por haberse ido con Bullones Soria.

La familia quiere que se hable de Gabriela como una persona, con sus afectos, sus sueños y sus contradicciones. Una mujer que amaba a sus hijos, que tenía nietos, que disfrutaba de la música y que buscó construir una vida junto a alguien en quien confió. Contar quién era no significa ocultar las circunstancias de su muerte, sino evitar que esas circunstancias borren todo lo demás.

El pedido de ayuda para trasladar sus restos a Mendoza

Mientras intenta atravesar el duelo, la familia tiene otra preocupación urgente, que tiene que ver con conseguir que los restos de Gabriela puedan ser trasladados a Mendoza para despedirla.

Anyelen explicó que sus familiares ya viajaron a San Luis para participar de las diligencias vinculadas con la investigación, entre ellas las pericias sobre los restos, las pruebas de ADN y los trámites judiciales. Ahora, uno de los principales obstáculos es agilizar los procedimientos necesarios para realizar la ceremonia funeraria.

El hecho de que la muerte haya ocurrido en otra provincia y de que exista una investigación judicial en curso vuelve más complejo el proceso. Por eso, Anyelen pidió ayuda a las autoridades de Mendoza y de San Luis para avanzar con los trámites y permitir que la familia pueda despedir a Gabriela.

La necesidad no alcanza solamente a sus hermanas y a su madre. También están sus seis hijos, sus nietos y todos los familiares que esperan poder darle el último adiós en su tierra.

Ella no se merecía un final así, y nosotros vamos a defender la memoria de mi hermana para que el asesino no salga nunca más de la cárcel Ella no se merecía un final así, y nosotros vamos a defender la memoria de mi hermana para que el asesino no salga nunca más de la cárcel

Hoy, mientras la Justicia avanza con la investigación contra Agustín Bullones Soria, la familia de Gabriela intenta recuperar su historia de entre los detalles más dolorosos del caso. Que se sepa cómo murió, pero también cómo vivió. Que se recuerde el crimen, sin olvidar a la mujer que existió detrás de una carátula judicial.