Más de 11.000 mendocinos fueron elegidos para integrar un juicio por jurado en el 2027

Participaron José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia y coordinador del fuero Penal; Ida López, presidenta del directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Josefina Canale, integrante del directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

En Mendoza ya hicieron 66 juicios por jurado popular

El mecanismo de juicios por jurado popular rige en Mendoza desde 2019. A la fecha, el fuero penal desarrolló 66 juicios por jurado popular.

El último terminó el viernes 28 de agosto y se desarrolló en el Polo Judicial Penal.

Iván Gabriel Juárez Cruz fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) en perjuicio de Malén Ledesma, ocurrido en 2023.

Iván Gabriel Juárez Cruz fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma. Fue al cierre del juicio por jurado 66 en Mendoza.

El primero se desarrolló entre abril y mayo de 2019.

El 3 de mayo, al cierre del juicio oral y público, Sebastián Petean Pocoví fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua por el doble asesinato de los policías Jorge Carlos Cussi y Daniel Ríos, y tentativa de homicidio agravado en perjuicio de la novia. Los hechos ocurrieron en 2018 en el departamento Maipú.

Condiciones para integrar el jurado popular

. Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía, tener una residencia permanente no inferior a 4 años en Mendoza y de 2 años en el territorio de la jurisdicción del Tribunal Colegiado competente.

. Tener entre 18 y 75 años de edad, comprender el idioma nacional, saber leer y escribir.

. Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos.

Quiénes no pueden integrar el jurado popular

. Funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

. Funcionarios de organismos descentralizados y de control

. Abogados, escribanos o procuradores en ejercicio

. Profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal o peritos inscriptos

. Integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o del Servicio Penitenciario

. Ministro de un culto, autoridad directiva de los partidos políticos reconocidos por la Junta Electoral de la Provincia o por la Justicia Federal con competencia electoral

. Cesanteados o exonerados de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, o de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; fallido o inhabilitado judicialmente

. Imputados sometidos a procesos penales en trámite

. Condenados por delitos dolosos a una pena privativa de libertad o condenado a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos

. Condenados por crímenes de lesa humanidad

. Quienes poseen certificación médica de efector público que manifieste que no tienen aptitud física y/o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial, que impida el desempeño de la función

. Quienes estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos