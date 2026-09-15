La Suprema Corte de Justicia eligió este martes por sorteo a 11.015 mendocinos como potenciales integrantes de un juicio por jurado popular que se realice durante el 2027. Se trata de los ciudadanos que tienen DNI terminados en las siguientes cifras: 503, 635, 440, 616, 054, 802, 338, 995 y 835.
Más de 11.000 mendocinos fueron elegidos para integrar un juicio por jurado en el 2027
Tras el sorteo en Juegos y Casinos, la Suprema Corte de Justicia reveló qué mendocinos quedaron en condiciones de ser llamados para integrar un jurado popular
La Oficina Central de Juicios por Jurado, a cargo de Roberto Serrano, podrá convocar a mayores de edad, entre otras condiciones, para integrar jurados populares.
El sorteo de las terminaciones de los DNI de los potenciales jurados populares en 2027 se realizó este martes en las instalaciones de Juegos y Casinos de Mendoza.
Participaron José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia y coordinador del fuero Penal; Ida López, presidenta del directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Josefina Canale, integrante del directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
En Mendoza ya hicieron 66 juicios por jurado popular
El mecanismo de juicios por jurado popular rige en Mendoza desde 2019. A la fecha, el fuero penal desarrolló 66 juicios por jurado popular.
El último terminó el viernes 28 de agosto y se desarrolló en el Polo Judicial Penal.
Iván Gabriel Juárez Cruz fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) en perjuicio de Malén Ledesma, ocurrido en 2023.
El primero se desarrolló entre abril y mayo de 2019.
El 3 de mayo, al cierre del juicio oral y público, Sebastián Petean Pocoví fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua por el doble asesinato de los policías Jorge Carlos Cussi y Daniel Ríos, y tentativa de homicidio agravado en perjuicio de la novia. Los hechos ocurrieron en 2018 en el departamento Maipú.
Condiciones para integrar el jurado popular
. Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía, tener una residencia permanente no inferior a 4 años en Mendoza y de 2 años en el territorio de la jurisdicción del Tribunal Colegiado competente.
. Tener entre 18 y 75 años de edad, comprender el idioma nacional, saber leer y escribir.
. Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos.
Quiénes no pueden integrar el jurado popular
. Funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
. Funcionarios de organismos descentralizados y de control
. Abogados, escribanos o procuradores en ejercicio
. Profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal o peritos inscriptos
. Integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o del Servicio Penitenciario
. Ministro de un culto, autoridad directiva de los partidos políticos reconocidos por la Junta Electoral de la Provincia o por la Justicia Federal con competencia electoral
. Cesanteados o exonerados de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, o de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; fallido o inhabilitado judicialmente
. Imputados sometidos a procesos penales en trámite
. Condenados por delitos dolosos a una pena privativa de libertad o condenado a pena de inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos
. Condenados por crímenes de lesa humanidad
. Quienes poseen certificación médica de efector público que manifieste que no tienen aptitud física y/o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial, que impida el desempeño de la función
. Quienes estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
En pocas palabras
- Sorteo de jurados: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza seleccionó 11.015 mendocinos para integrar jurados en 2027.
- Juicios por jurado: el mecanismo, vigente desde 2019, ya ha realizado 66 juicios populares en la provincia.
- Condenas recientes: se destaca el caso de Iván Gabriel Juárez Cruz, condenado a perpetua por femicidio.