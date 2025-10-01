Sorteo Jurado Popular-2026 A la izquierda, las terminaciones de DNI de los mendocinos que podrán ser llamados a integrar los jurados populares en 2026.

Los jurados elegidos por departamentos

Los 11.127 mendocinos -varones y mujeres- cuyos DNI tienen terminaciones como las antes mencionadas deberán estar atentos en 2026 ya que quedaron en condiciones de ser convocados para integrar jurados populares a cargo de procesos penales.

Del total de personas sorteadas, 7.630 son habitantes de los departamentos del Gran Mendoza: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, Lavalle y Maipú.

Esa cantidad quedó integrada por 3.811 mujeres y 3.819 varones.

El resto de los designados por sorteo para integrar jurados populares en 2026 pertenecen a los siguientes departamentos:

. 1.631 San Rafael, General Alvear y Malargüe (866 mujeres y 765 hombres)

. 1.655 San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa (815 mujeres y 840 varones)

. 811 Tunuyán, Tupungato y San Carlos (419 mujeres y 392 hombres)

En Mendoza ya hubo 58 juicios por jurado popular

La ley provincial que habilita la realización de juicios por jurado popular data de 2018 y establece, además de la mecánica y la logística de este tipo de procesos penales, que los potenciales jurados deben ser elegidos para cada año mediante un sorteo en Juegos de Casinos, tomando como referencia los 3 últimos dígitos del DNI.

Hasta el momento, en Mendoza se han realizado 58 juicios por jurado popular integrados por ciudadanos comunes. El último terminó con la declaración de culpablidad y condena al policía Franco Cuello por el crimen de la esposa, calificado como homicidio culposo.

Un total de 930 mendocinos participaron de esos debates penales en las categorías titulares y suplentes.

policia franco cuello femicidio 2 El último juicio por jurado en Mendoza terminó hace una semana y el policía Franco Cuello fue declarado culpable y condenado a 4 años y 8 meses de cárcel por el homicidio culposo de la esposa. Foto: Prensa Poder Judicial

Qué mendocinos pueden integrar un jurado popular

De acuerdo a la legislación vigente, ser jurado es una carga pública que reúne las siguientes condiciones: