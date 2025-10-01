Nicolás Gil Pereg fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a perpetua por los crímenes de la madre y una tía.

Nicolás Gil Pereg fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a perpetua por los crímenes de la madre y una tía.

La Justicia penal de Mendoza eligió por sorteo a 11.127 mendocinos de todo el territorio provincial que quedaron en condiciones de ser convocados para participar en juicios por jurado popular durante el 2026.

La denominada Lista Anual de Jurados quedó confeccionada este miércoles al mediodía durante un sorteo oficial realizado en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Tomando como referencia los tres últimos dígitos del DNI, la lista está integrada por mendocinos con terminaciones en 090, 017, 846, 163, 003, 535, 093, 360 y 933, de acuerdo al informe de Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia.

Sorteo Jurado Popular-2026
A la izquierda, las terminaciones de DNI de los mendocinos que podrán ser llamados a integrar los jurados populares en 2026.

Los jurados elegidos por departamentos

Los 11.127 mendocinos -varones y mujeres- cuyos DNI tienen terminaciones como las antes mencionadas deberán estar atentos en 2026 ya que quedaron en condiciones de ser convocados para integrar jurados populares a cargo de procesos penales.

Del total de personas sorteadas, 7.630 son habitantes de los departamentos del Gran Mendoza: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, Lavalle y Maipú.

Esa cantidad quedó integrada por 3.811 mujeres y 3.819 varones.

El resto de los designados por sorteo para integrar jurados populares en 2026 pertenecen a los siguientes departamentos:

. 1.631 San Rafael, General Alvear y Malargüe (866 mujeres y 765 hombres)

. 1.655 San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa (815 mujeres y 840 varones)

. 811 Tunuyán, Tupungato y San Carlos (419 mujeres y 392 hombres)

En Mendoza ya hubo 58 juicios por jurado popular

La ley provincial que habilita la realización de juicios por jurado popular data de 2018 y establece, además de la mecánica y la logística de este tipo de procesos penales, que los potenciales jurados deben ser elegidos para cada año mediante un sorteo en Juegos de Casinos, tomando como referencia los 3 últimos dígitos del DNI.

Hasta el momento, en Mendoza se han realizado 58 juicios por jurado popular integrados por ciudadanos comunes. El último terminó con la declaración de culpablidad y condena al policía Franco Cuello por el crimen de la esposa, calificado como homicidio culposo.

Un total de 930 mendocinos participaron de esos debates penales en las categorías titulares y suplentes.

policia franco cuello femicidio 2
El último juicio por jurado en Mendoza terminó hace una semana y el policía Franco Cuello fue declarado culpable y condenado a 4 años y 8 meses de cárcel por el homicidio culposo de la esposa.

Qué mendocinos pueden integrar un jurado popular

De acuerdo a la legislación vigente, ser jurado es una carga pública que reúne las siguientes condiciones:

  • Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía.
  • Tener residencia permanente no inferior a 4 años en el territorio provincial y de 2 años en el territorio de la jurisdicción del Tribunal Colegiado competente.
  • Tener entre 18 y 75 años.
  • Comprender el idioma, saber leer y escribir y contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos.
  • Quedan exceptuados de ser elegidos como jurados los magistrados, abogados y personal policial y penitenciario.

