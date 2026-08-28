Asesinato de Malén Ledesma: Iván Gabriel Juárez fue condenado a prisión perpetua por femicidio

Juárez asumió haber matado a Malén Ledesma, pero aseguró que "no fue un femicidio" sino una "pelea tonta".

Cómo y cuándo se dio el veredicto

El veredicto se dio a conocer en la sala 15 del Polo Judicial Penal, donde la jueza técnica Mónica Romero ordenó al presidente del jurado popular que hiciera pública la decisión sobre la responsabilidad penal de Iván Gabriel Juárez Cruz por el asesinato de Malén Ledesma, ocurrido en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo.

Durante el debate, la acusación fue llevada adelante por los fiscales Andrea Lazo y Fernando Guzzo, mientras que Matías Salvi actuó como querellante en representación de Norma Da Fonseca, madre de la víctima. La defensa técnica de Juárez Cruz estuvo a cargo de Ariel Benavídez y Gastón Nahman.

Cómo fue el crimen de Malén Ledesma

Malén Ledesma tenía 24 años cuando fue asesinada. Era estudiante universitaria y mantenía con Juárez una amistad de aproximadamente cuatro años. En ese momento estaba en pareja con un arquitecto y ambos proyectaban mudarse a Europa.

El viernes 8 de diciembre de 2023, Malén y Juárez viajaron juntos hacia la zona de precordillera de Luján de Cuyo para pasar el día. Al regresar, mientras circulaban por la Ruta 82, en las inmediaciones de Blanco Encalada, Juárez detuvo la Toyota Hilux en la que se trasladaban.

Malén era una joven estudiante de 24 años en el momento de ser asesinada por Juárez. FUENTE/FACEBOOK

Luego de una presunta discusión, el joven atacó a Malén con un arma blanca. La víctima recibió cuatro puñaladas profundas en la zona del cuello y sufrió además cerca de 30 lesiones.

El cuerpo de la joven quedó tendido en la vía pública y fue encontrado por personas que circulaban por el lugar, quienes dieron aviso a las autoridades.

Después del ataque se inició una persecución que terminó en la zona céntrica de Chacras de Coria, donde la Policía logró detener a Juárez. Al momento de ser capturado, tenía manchas de sangre y llevaba el cuchillo que había utilizado para apuñalar a Malén.

Las búsquedas que complicaron al acusado

Uno de los elementos de prueba centrales incorporados durante la investigación surgió del análisis de los dispositivos electrónicos utilizados por Juárez.

Los peritos encontraron búsquedas en Google realizadas por el imputado minutos antes del ataque. Entre ellas aparecieron búsquedas relacionadas con elcuerpo humano, como "aorta", "arteria" y "cuello", además de dibujos anatómicos.

Para la acusación, esas consultas fueron importantes porque permitieron argumentar que el ataque no fue por una reacción intermpestiva, o por una emoción del momento, sino que existió una conducta previa que le permitió al acusado saber cómo actuar para provocar la muerte.

La acusación: fue un femicidio

Durante el juicio, la Fiscalía y la querella sostuvieron que Juárez debe ser condenado por femicidio, es decir, por un homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

La acusación planteó que entre ambos existía una relación marcada por conductas de obsesión, dominación y manipulación hacia Malén. En ese sentido, remarcó que para que exista violencia de género no es indispensable que haya antecedentes de golpes o agresiones físicas durante un período prolongado.

La hipótesis de la parte acusatoria se centró en la existencia de una conducta de desprecio hacia la autonomía de la joven y un intento de ejercer dominio sobre ella.

Si el jurado popular considera probado el femicidio, la consecuencia penal será la prisión perpetua.

La defensa pidió homicidio simple

La estrategia de la defensa fue diametralmente opuesta. Los abogados de Juárez sostuvieron que se trató de un homicidio simple y rechazaron que el crimen haya estado motivado por violencia de género.

Argumentaron que Malén y Juárez mantenían una relación estrictamente amistosa y que no existía entre ellos una relación de pareja, subordinación, autoridad o asimetría de poder que permitiera encuadrar el hecho como un femicidio.

Por esa razón, solicitaron que el jurado descarte el agravante de violencia de género y declare a Juárez culpable de homicidio simple.

Esta figura contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión. En caso de que el jurado se incline por esta alternativa, será luego el tribunal técnico el encargado de determinar la cantidad concreta de años de prisión que deberá cumplir el acusado.

Juárez reconoció el crimen pero negó el femicidio

En la última jornada del debate, antes de que los integrantes del jurado se retiraran a deliberar, Juárez decidió hablar.

El acusado reconoció haber sido quien asesinó Malén y aseguró que no existe ninguna justificación para sus actos. Sin embargo, negó que haya actuado motivado por violencia de género o con intención de ejercer dominio sobre la joven.

Según explicó, el ataque se produjo después de un altercado que calificó como trivial y en un contexto atravesado por problemas personales. También contó que, al advertir la gravedad de las heridas que había provocado, sintió miedo y decidió abandonar el lugar.

Su declaración fue la última oportunidad que tuvo para dirigirse directamente al jurado antes de que comenzara la deliberación.

La desición de prisión perpetua

La decisión que tomaron los integrantes del jurado, se basó en las dos hipótesis planteadas: por un lado, considerar que Juárez asesinó a Malén en un contexto de violencia de género, y declararlo culpable de femicidio, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

La otra posibilidad era encuadrar el hecho como homicidio simple. En ese caso, el tribunal podría haber establecido una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Después de casi tres años del crimen y de varios días de testimonios, pericias y alegatos, el jurado finalmente decidió la prisión perpetua para el femicida.