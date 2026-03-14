Fue a ver al equipo de su amores a otra provincia pero regresó ofuscado. No sólo porque Deportivo Maipú perdió la final por el ascenso, sino porque se enteró que su rival narco le había baleado el frente de la casa. Pidió un arma de fuego prestada y lo mató. Esa es la teoría de la Fiscalía sobre un crimen ocurrido a fines de 2023 que se ventilará desde el próximo lunes en un juicio por jurado.
El vínculo entre un crimen y final por el ascenso de Maipú que serán ventilados en un juicio por jurado
Tomás Cornejo (22) arriesga de entre 10 y 33 años de cárcel por el crimen ocurrido a finales de 2023
Tomás Agustín Cornejo (22) se sentará en el banquillo de acusados desde el lunes hasta el viernes. Deberá responder por el crimen de Job Antonio Godoy, un hombre de 40 años que recibió tres disparos cuando circulaba en moto por el barrio Malcayaes, ubicado en Maipú.
Será juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Si el jurado integrado por 12 ciudadanos coincide con la teoría acusatoria, recibirá una pena de entre 10 y 33 años de cárcel. Si prospera la versión defensiva sobre su inocencia, recuperará su libertad.
Narcotráfico, Deportivo Maipú y crimen
La versión de la Fiscalía de Homicidios es que Tomás Cornejo y Job Godoy tenían problemas previos vinculados al mundo del narcomenudeo. Las diferencias pasaron a un plano mayor el 2 de diciembre de 2023, cuando Deportivo Maipú jugó la final por el ascenso en Córdoba ante Deportivo Riestra. Los dos imputados son hinchas del equipo Botellero.
Ese día, Tomás Cornejo había viajado hasta esa provincia para ver el partido -donde Maipú terminó perdiendo-. Mientras se encontraba fuera de Mendoza, se enteró de que Job Godoy, quien había salido de la cárcel meses atrás, le había tiroteado el frente de su casa. Por ese motivo es que, según reconstruyó la Fiscalía, es que en su regreso decidió vengar el hecho y terminó consumando el crimen. La víctima sufrió tres heridas de arma de fuego que recibió en el cráneo, en el tórax y el brazo derecho.
En el expediente también estuvo vinculado Aron Emiliano Pérez (21), un amigo del presunto asesino y quien le habría conseguido el arma homicida. De hecho declaró y admitió haberlo llevado en moto hasta el barrio Malcayaes tras jugar un partido de fútbol, pero negó haber participado del crimen. Este joven fue condenado en un juicio abreviado a 3s años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.