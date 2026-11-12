Fundación Grupo América ofreció una gala de tango para cobijar sueños de recién nacidos

El músico Leonardo Pitella, al frente de la Fundación Pianoforte, y Barbarita Vila, presidenta de la Fundación Grupo América, se unieron para esta acción cultural solidaria. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La gala de tango solidaria tuvo a Gisela Campos y Amadeo Inzirillo en la conducción y entregó el virtuosismo en el piano del músico Leonardo Pitella -a su vez, presidente de la Fundación Pianoforte-, así como el talento vocal de Lorena Miranda y la destreza de la pareja de bailarines Javier Oliva y Mercedes Fretes.

Asistieron personalidades de la cultura, el empresariado y la política local, además de representantes de las instituciones benéficas que diseñaron esta propuesta artística en el Teatro Independencia.

La Orquesta del 1800 y su orquesta escuela se sumaron a la cruzada artística y solidaria en el Teatro Independencia. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Cuando el arte abraza a la comunidad

La velada de tango del miércoles en el Teatro Independencia dejó en evidencia que articular voluntades genera un impacto directo en el tejido social mendocino.

Así lo expresó Barbarita Vila, presidenta de la Fundación Grupo América, al destacar el espíritu transformador de la propuesta: "Desde el momento que Chani nos contó de qué se trataba, nos enamoramos de su proyecto y quisimos hacer algo para colaborar. Y es novedoso porque estamos uniendo la cultura con la solidaridad".

Chani De Gaetano, Barbarita Vila y Leonardo Pitella, responsables de esta iniciativa cultural que a través del tango logró recaudar fondos a beneficio de recién nacidos. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Vila profundizó en el sentido de la convocatoria, subrayando la dimensión humana de la movilización colectiva y el compromiso de los hacedores culturales de Mendoza: "Acá se unieron tres patas que es arte, cultura, solidaridad para brindar un show extraordinario con una entrada súper accesible, con la finalidad era poder recaudar una gran cantidad de dinero para hacer estas cunas destinadas a bebés en situación de vulnerabilidad".

Tanto ella como la conductora Gisela Campos destacaron que "muchas veces damos por sentado que todos los bebés nacen y tienen un lugar donde dormir y la realidad es que no es así, hay muchas familias que no cuentan con una cuna".

La escribana Cuqui Martínez, la empresaria Claudia Elaskar, los conductores de la gala de tango Amadeo Inzirillo y Gisela Campos, Barbarita Vila y Leonardo Pitella. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Barbarita Vila se enfocó también en el rol clave de la música y la figura de los artistas en este engranaje solidario: "Junto con Leonardo Pitella, quien está muy comprometido desde su Fundación trabajando en la inclusión social de niños y jóvenes en la música, nosotros desde Fundación Grupo América hemos podido aportar a sus iniciativas solidarias".

Y completó que Pitella "se comprometió con esta cruzada desde el primer momento y es un orgullo poder contar con él, no sólo su acción solidaria sino también su talento musical, es un pianista increíble que para esta gala se encargó de crear un programa de tango hermoso".

Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, el subsecretario de Cultura Diego Gareca y los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén) y Diego Costarelli (Godoy Cruz). Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Una noche de talentos y un compromiso que se multiplica

El escenario de la sala mayor de Mendoza brilló de este modo con un repertorio de alto vuelo musical y coreográfico. Del evento participaron el pianista Leonardo Pitella junto a la voz de Lorena Miranda, la Orquesta del 1800 y Orquesta Escuela de 1800, y los destacados bailarines de tango Javier Oliva y Mercedes Fretes, todo bajo la conducción de Gisela Campos y Amadeo Inzirillo.

Entre los presentes que colmaron la platea se encontraron la reina de la Vendimia 2026, Azul Micaela Antolínez, autoridades provinciales de Cultura Mendoza como el subsecretario Diego Gareca, referentes de la música y la danza como Sergio Santi y Hugo Luna, referentes empresariales como Claudia Elaskar, hacedores de la cultura como Gabriel Canci, además de los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, y de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

La reina de la Vendimia 2026 Azul Antolinez y el músico Sergio Santi disfrutaron la gala de tango a beneficio de Red de Manos Unidas. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Aplausos que se transforman en solidaridad

Detrás de los aplausos sostenidos hay la incansable labor de la doctora Chani de Gaetano, médica neonatóloga y presidenta de la Red de Manos Unidas, quien recordó el origen de su vocación: "Comencé hace muchos años atrás el seguimiento de los prematuros... y ahí vi a bebés que no tenían espacio para dormir, que un día de frío se acuestan todos en la misma cama y dejan el brasero prendido... Entonces esta historia pienso que hay que cambiarla y por eso fundé la asociación con ayuda de mujeres increíbles con las que trabajamos en equipo hace 16 años para recibir y también fabricar con los presos cunas destinadas a esos recién nacidos".

Chani De Gaetano junto a su equipo de Red de Manos Unidas que lleva adelante el programa "Sueño Seguro": Patricia Curi, Stella Maris Fernandez y Norma Peres.

En tanto, Pitella manifestó que la gala cobra relevancia "por la jerarquía de la Fundación Grupo América, por la jerarquía de los artistas que participaron y que tuve el honor de ser parte, y por la acción que realiza Red de Manos Unidas con su programa 'Sueño Seguro' para cobijar a bebés que lo necesitan".

Y se animó a pronosticar: "Esto es el puntapié para más iniciativas en donde se unan la cultura y el impacto social, la cultura y la solidaridad, porque sabemos que la cultura puede ser un motor muy grande para llegar a la comunidad y generar una red de ayuda y contención. Nuestra idea con la Fundación Pianoforte junto a la Fundación Grupo América es propiciar impacto social a través de la música, el arte y la cultura".

Con la suma de voluntades, el talento indiscutible de los artistas mendocinos y el respaldo constante de la Fundación Grupo América, esta gala de tango demostró que cuando la sociedad civil, la cultura y el Estado se abrazan por una causa común, el futuro de los niños mendocinos encuentra un refugio seguro donde empezar a crecer.