Una escena distendida y con sello argentino se vivió el lunes a la noche durante la cena que compartieron los obispos con el papa León XIV en la Casa Arzobispal de Buenos Aires. En medio del encuentro, los religiosos sorprendieron al Sumo Pontífice con una interpretación de "Volver", el emblemático tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.
Video: los obispos argentinos le cantaron el tango "Volver" al papa León XIV
Fue durante la cena en la Casa Arzobispal de Buenos Aires. Además, entonaron "Zamba de mi Esperanza", pero el tango fue el momento de mayor entusiasmo
El momento quedó registrado en un video que muestra a los obispos entonando la canción. La elección no pasó inadvertida: el tango forma parte de una tradición cultural profundamente arraigada en la identidad del país.
La escena aportó una nota de calidez y cercanía a la cena, en la que los representantes de la Iglesia argentina compartieron un momento musical con León XIV. El Pontífice recibió así una de esas expresiones culturales con las que los argentinos suelen acompañar sus encuentros y celebraciones.
El video comenzó a circular y dejó una postal particular de la visita papal: obispos cantando un clásico del tango para el Papa, en una noche en la que la música argentina también tuvo su lugar.