Video: los obispos argentinos le cantaron el tango "Volver" al papa León XIV

El momento quedó registrado en un video que muestra a los obispos entonando la canción. La elección no pasó inadvertida: el tango forma parte de una tradición cultural profundamente arraigada en la identidad del país.

La escena aportó una nota de calidez y cercanía a la cena, en la que los representantes de la Iglesia argentina compartieron un momento musical con León XIV. El Pontífice recibió así una de esas expresiones culturales con las que los argentinos suelen acompañar sus encuentros y celebraciones.