Gisela Campos y Amadeo Inzirillo: el dúo de influencers que arrasa en las redes con su humor espontáneo

Embed

La serie tiene un hilo conductor, y es el sorprendente hecho de que Amadeo no cuenta con redes sociales propias, entonces se "cuelga" al Instagram de Gisela para "robarle" su popularidad. Todo en clave de un inexperto "instagramer" que ingenuo busca moverse en esas siempre danzantes aguas de visualizaciones donde a la locutora y Virreina Nacional de la Vendimia 2005 le va de maravillas.

De este modo, hace dos meses iniciaron una serie de Reels que en cada entrega no deja de sumar seguidores y comentarios. Y los protagonistas anticipan a Diario UNO que ya están pensando en hacer una obra de teatro.

►TE PUEDE INTERESAR: Se estrena en el Cine Universidad el filme documental sobre Fidel Roig Matóns

Sin tener cuenta propia, es popular en Instagram

Amadeo Inzirillo nunca abrió una cuenta propia en redes, visita y conoce el mundo de Instagram por su trabajo como periodista deportivo y además disfruta de los reels humorísticos.

Reconoce que las redes "son importantes y están buenas", pero sin embargo le da un poco de fiaca mantener un perfil propio en ese universo tan dinámico e instantáneo. "No pienso en tener redes porque hay que dedicarle tiempo, es un laburo más", sostiene Inzirillo, al tiempo que reconoce tener una relación "particular" con ellas.

"Hay cosas que se muestran ahí que no son tan ciertas, no sé... por ahora uso el Instagram de Gise, es más cómodo para mí", bromea siguiendo el juego que ambos plantean en sus videos compartidos.

Gisela y Amadeo2.jpeg Gisela Campos y Amadeo Inzirillo comparten pantalla en el Noticiero Central de El Siete. Generalmente filman los reels por la mañana. Foto: Gentileza Gisela Campos

Amadeo, quien inició su carrera televisiva en el desaparecido Canal Acequia, es de esas personas que durante la charla en varios pasajes no se sabe si contesta en serio o en chiste, es de respuesta inmediata y dice lo que realmente siente sin poses ni prejuicio alguno. De allí que considere:

Gisela Campos tiene 60 mil seguidores en Instagram, si yo hiciera esto en mi cuenta tendría 600 seguidores. Pero nos complementamos, nos reímos, desde un lado recontra amistoso y compañero Gisela Campos tiene 60 mil seguidores en Instagram, si yo hiciera esto en mi cuenta tendría 600 seguidores. Pero nos complementamos, nos reímos, desde un lado recontra amistoso y compañero

Esa amistad que forjaron a partir del trabajo periodístico diario se refleja en los reels, donde la improvisación toma el poder para dejarse llevar por las ocurrencias de los dos al relatar las escenas, sean relacionadas a muebles para el hogar, repuestos de autos o una óptica.

►TE PUEDE INTERESAR: El periodista Julián Imazio hará un programa en Radio Nihuil que busca "romper el molde"

Gisela Campos fue la primera en hacerle una broma

La conductora y locutora de radio y televisión reveló que ella fue quien primero rompió el hielo con Amadeo Inzirillo, quien la trataba con distanciamiento y mucho respeto.

"Era raro, después me dijo que era porque me veía como una figura, pero al principio hasta le costaba saludarme", relata Gisela Campos sobre esos días en que conoció al periodista deportivo en los estudios de El Siete, cuando él formaba parte del magazine Pará Todo!. Esa relación fría y distante comenzó a cambiar cuando Amadeo se incorpora al Noticiero Central que va de lunes a viernes, de 20.30 a 22, por El Siete.

Campos confirma que "en el noticiero empezamos a tener más trato, yo le hago un chiste, una broma con Julián Imazio y con el Tanito Robles, porque él me tenía mucho respeto". Y recuerda la primera broma que le hizo, ante la cual Amadeo "se puso pálido".

Gisela y Amadeo.jpeg Gracias al trabajo que comparten en el Noticiero Central y a los videos que generan en Instagram, Gisela y Amadeo se han hecho muy amigos. Foto: Gentileza Gisela Campos

"Un día le digo al aire que el jugador Garnacho es el nuevo Messi, y Amadeo me contesta: 'No empecemos con esto de comparar a Messi'. Después Julián (Imazio) me propone hacerle una broma a Amadeo de que nunca más me vuelva a contradecir al aire. Yo no tenía confianza, pero me mandé", recuerda la conductora, quien en ese momento se animó a decirle: “Te voy a pedir por favor que la próxima vez que salgamos al aire, o que yo salga al aire con vos, no me contradigas porque me hacés quedar muy mal; si yo digo que se parece a Messi, me tenés que decir que se parece a Messi".

El chiste lo descolocó, explicándole a la gente del canal que no había querido contradecir a Gisela. Así fue como ella logró romper el hielo y completa:

Empezamos a hacer chistes al aire en el Noti, empecé a ver el costado más gracioso de Amadeo y después hicimos una historia para Instagram y no paramos más Empezamos a hacer chistes al aire en el Noti, empecé a ver el costado más gracioso de Amadeo y después hicimos una historia para Instagram y no paramos más

Por su parte, Amadeo justifica su palidez ante el "reto" de Gisela "porque la veía como a Susana Giménez, siempre tuve ese respeto de alguien que es muy groso".

Para esta serie de videos en Instagram, Gisela afirma que "nos inspiramos en parejas de series o comerciales, pero lo nuestro es muy genuino, es muy de lo que nos nace en el momento, las caras, tenemos una química, como si nos conociéramos desde hace años".

►TE PUEDE INTERESAR: Un hipermercado de Mendoza comenzó a recibir dólares cara chica a un valor superior al blue

La clave está en la edición de sus reels en Instagram

Gisela y Amadeo destacan que los videos que hacen juntos en formato reels para la cuenta de ella en Instagram (@gisecam), y que cada entrega tiene más de 1.000 visualizaciones y otros tantos comentarios, casi no están preproducidos, salen en su mayoría de forma espontánea e improvisada.

Tampoco repiten muchas veces las escenas, salvo cuando se estiran demasiado y no se ajustan a los tiempos cortos que exige Instagram para los videos. "Es más bien lo que va surgiendo, preparamos una idea y decimos, bueno, vamos por este lado; pero lo que nace de los diálogos es muy espontáneo, por eso se nota tan genuino porque es lo que sale y no lo hacemos tantas veces porque nos gusta justamente rescatar la esencia de lo que sentimos desde el diálogo, las caras, los gestos", explica Gisela Campos.

Mientras que Amadeo completa: "Todo es improvisación, llegamos al lugar y lo armamos en un minuto, ella es muy espontánea, habitualmente yo arranco con una idea y ahí nomás me dice hagamos esto así, pum, pum, y lo armamos; salen en 10 minutos". Los chicos crean una historia para ser contada en un reel, y después hacen "mini historias" para las historias de Instagram que se desprenden de ese relato central y lo complementan.

Embed

Eso sí. A lo que le dedican mucho tiempo y cabeza es a la edición de los videos. "El tema de la edición, esas cosas te llevan más tiempo para que quede bien, la edición es todo", reafirma Gisela, y reconoce que "no somos de seguir las tendencias, vamos a tener que profesionalizarnos bastante en el tema de redes".

►TE PUEDE INTERESAR: Una intensa nevada cayó sobre el Manzano Histórico en Tunuyán y dejó imágenes de película

Elogios cruzados y el sueño de hacer teatro juntos

Gisela asegura que con Amadeo "tenemos mucha química y nos llevamos muy bien". Lo describe como "una persona muy transparente, muy noble, muy generosa también, híper creativa, graciosa, entonces es muy fácil trabajar con él; me mata de la risa cuando vamos a los lugares y los dueños o quienes nos contratan se ríen, es como que están viendo la película en vivo, me da mucha gracia, la verdad es que disfruto mucho".

En tanto, de ella Amadeo declara: "La veo como una figura, es un personaje hermoso, y creo que eso nos hace también ser muy naturales. Hemos generado una amistad. Pude conocer a una persona que veía media intocable, y sin embargo tiene una humildad a otro nivel, es increíble. Me ha dado un lugar que yo se lo agradezco siempre".

Embed

Esta "pareja de influencers" mendocina que arrasa en Instagram no descarta adaptar sus contenidos a otras redes como Tik Tok ni tampoco llegar un día a hacer una obra de teatro juntos. "Se despiertan las ganas de hacer otras cosas, así que sí, por ahí, quién te dice, en algún momento lo hacemos", anticipa la conductora, quien está embarazada de su primer bebé.

►TE PUEDE INTERESAR: Una intensa nevada cayó sobre el Manzano Histórico en Tunuyán y dejó imágenes de película