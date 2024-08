El periodista Julián Imazio hará un programa en Radio Nihuil que busca "romper el molde"

"Un día me preguntaron si me quería convertir en un periodista más serio, más político", cuenta Imazio y no dudó en aceptar el desafío de escribir para Diario UNO mientras continuaba dando las noticias en el canal. En el medio apareció "Séptimo Día", programa político semanal que se emite por El Siete todos los miércoles, de 22 a 23.

Julian Imazio radio - Nicolas Rios.jpeg El periodista Julián Imazio copará las siestas de Radio Nihuil con "Días Distintos", a partir de este lunes, de 13 a 15. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

"En el diario es especial, siento que la gráfica tiene una noción de aprendizaje periodístico que es más visible que en los otros medios, es más palpable", distingue el "periodista 360" que sin embargo se desenvuelve con soltura en cualquier plataforma donde su función sea simplemente la de comunicar.

"Un equipo de grandes profesionales, pero sobre todo de grandes personas, componen 'Días Distintos'. Me hace muy feliz empezar a ser parte de la familia Nihuil a partir de este lunes", anuncia Julián Imazio en esta entrevista. Y hace referencia a sus compañeros de equipo: Marcelo Sisso, Marcela Furlano, Ana Fernandez Amores y Diego Agrain.

Un periodista que le gusta ir en contra de la masa

-¿Hay un momento especial que te marcó para elegir el periodismo como profesión?

-Creo que lo elegí desde siempre. A los 6 años, con mi mejor amigo de primer grado, fundamos el periódico escolar. Lo hacíamos en hojas de carpeta, lo doblábamos y lo fotocopiábamos. Diseñábamos la portada, la foto era un dibujito nuestro. A mí me gustaba escribir el horóscopo. El periodismo estuvo siempre en mí, me gustaba escribir informes, hice uno sobre Hugo Chavez. Siempre fui histriónico y me gustaba el mundo de la comunicación. Además, pasé mi infancia mucho tiempo con mi abuelo que escuchaba radio todo el día. Soñaba con abrir un diario y que apareciera una nota con mi firma y mi carita. Después me metí a abogacía y cuando me di cuenta de que no era lo mío, no dudé en decidirme por estudiar Periodismo. Hace más de 10 años ya.

-¿De dónde viene tu amor por la lectura?

-Viene de mis viejos, de toda mi familia. Iba a la casa de mis abuelos y tenían una biblioteca enorme, llena de libros, algunos me los he robado y los tengo conmigo y otros los he pedido y también los tengo conmigo. Aparte, mi mamá también me inculcaba la lectura, a los 7 años me regaló "El Principito", el primer libro que leí y me lo devoré en 45 minutos. De ahí en más no paré de consumir libros. No hay un solo día en el que no tenga un libro en la mano. Ahora estoy leyendo a Roberto Bolaño, autor chileno que me voló la cabeza. Y también estoy escribiendo algunas cositas que espero en algún momento poder publicar.

Julian Imazio2- Nicolas Rios.jpeg Imazio conduce todas las noches el "Noticiero Central" de Canal 7 y hace "Séptimo Día", el programa político de los miércoles. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

-¿Qué pretensiones tenés a la hora de contar una noticia? ¿Cuál es tu mayor ambición entre los logros que se te dieron y se te pueden dar en el periodismo?

-Lo primero que busco es tener información que no tengan los demás. La magia del periodista está, no sólo en dar la noticia sino en mostrarle al público, sea lector, oyente o televidente, que como periodista te moviste, transpiraste y trabajaste duro para lograr esos nuevos datos que le estás dando. Y a veces me gusta ir en contra de la masa, que a veces define cosas que después seguimos sin demasiados desafíos a eso preestablecido. Me gusta desafiar esa idea preestablecida, sobre todo si no está basada en algo empírico, por eso amo el dato, ir a lo objetivo en lo posible. Por otro lado, la gráfica me ha enseñado a ordenar bien las noticias, qué es lo principal y qué lo accesorio.

Un periodista 360 que bucea en gráfica, radio y TV

-Te califican como el “periodista 360”. ¿Vos qué pensás? ¿Hay un medio en el que te sientas mejor, o por el contrario uno que reconozcas te falte aprender y consolidarte?

-Si me apurás te digo que todos los periodistas somos 360, o al menos lo tenemos como potencial. Me considero un "periodista 360" pero no desde el desempeño sino más bien por el gusto personal que me da hacer televisión, diario y ahora radio. Me llegó el momento de demostrar en la radio todo mi potencial, hace mucho que no hago radio y no he hecho este tipo de programas como "Días Distintos".

-La radio, en este sentido, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Creés que es un “medio demodé”, que se ha quedado en el tiempo y venís a renovarlo o a desmitificar ese calificativo?

-La radio ocupa un lugar muy importante en mi vida, me levanto escuchando la radio, mucho de Mendoza y también de Buenos Aires, escuchó podcasts. En algún momento enseñé radio en un colegio secundario. La radio es donde más se puede volar y donde más genuino se puede ser hoy por hoy. Y me encanta que, después de tanto tiempo y tanta gente que ha querido velarla, cada día tiene más fuerza y amanece renovada. Así que no creo que venga a la radio a revolucionar nada, la radio se defiende solita de ese calificativo erróneo de "medio demodé".

Julian Imazio radio2 - Nicolas Rios.jpeg Para Julián Imazio, en la radio es donde puede ser más genuino y "volar" más en su desempeño periodístico. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

-En “Días Distintos” no estás solo. ¿Cómo fue formar equipo? Qué lugar ocuparán las otras voces cuando de antemano el programa está catalogado como “el programa de Julián Imazio?

-No creo que el programa esté catalogado así, a veces los conductores ponen más la cara pero yo escucho "Primeras Voces" no sólo porque me encanta Andrés Gabrielli sino porque sé con la claridad que me va a explicar las cosas Sara González, sé la cabeza que tiene Pablo Gerardi, sé porque me voy a cagar de risas con la Pato Amico, sé que Titito Fenández me va a entretener con sus noticias deportivas y me va a tirar la mejor data. Lo mismo, escucho a (Ricardo) Montacuto no sólo por él sino para escuchar a los columnistas, a la gente. La radio se hace entre todos, así que en mi caso fue bastante fácil formar equipo para "Días Distintos". De antemano quería contar con Marcela Furlano porque es genial al aire y la quiero muchísimo. Marcelo Sisso no sólo es un genio con la información dura sino que aporta con sus conocimientos musicales, su bagaje cultural. Con Anita (Fernández) Amores había trabajado en La Red, en "Ídolos y Anónimos" donde nos divertimos mucho. Y Dieguito Agrain, además de ser un gran periodista deportivo, es muy gracioso. Para que cualquier producto mediático sea exitoso, tiene que ser genuino y divertido. Y otra cosa fundamental es tener autocrítica, saber escuchar al otro y escucharse uno mismo para mejorar, sobre todo escuchar al oyente para entender el clima, el contexto: y así, amalgamando todo esto, haremos un programa con éxito.

No se niega a probar suerte lejos de Mendoza

-¿Alguna vez pensaste en dejar la carrera? Durante los estudios universitarios o luego ya trabajando, dejar de ser periodista?

-Nunca jamás. Me he escapado de la universidad para ir a trabajar como periodista, pero era lo que tenía que hacer.

-¿Te imaginás o proyectás lejos de Mendoza? Te gustaría probar suerte en medios porteños, por ejemplo, o en el exterior?

-Estoy dejando que la vida me sorprenda. Pero sí me gustaría en algún momento sacarme la duda y saber qué pasaría, tanto en Buenos Aires como en el exterior. Igual no lo imagino como algo permanente para mi vida, aunque me daría ese gusto y asumiría ese desafío. Lo mismo que estudiar un posgrado o algo en el exterior. Todo lo que te abra la cabeza y te dé una experiencia de vida no debería soslayarse. Y si se me da de la mano del periodismo, qué mejor.

Julian Imazio multimedios - Nicolas Rios.jpeg Godoicruceño de pura cepa, Julián Imazio tiene 31 años y es egresado de la Facultad de Periodismo de la Universidad Maza. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Transgredir en una radio con 67 años de historia

-¿Por qué “Días Distintos”? ¿Cuál impronta busca darle a las siestas de Nihuil?

-Se llama "Días Distintos" porque queremos hacer algo que no hubiera hecho nadie nunca. La dinámica se la va a dar la gente que está ahí en la mesa, los oyentes, lo que podamos construir, cuánto nos animemos a jugar, cuánto a romper el molde. Uno de los grandes potenciales de este equipo de "Días Distintos" es que tiene ganas de romper los moldes, a nivel mediático, no sólo para la radio.

-En una radio con casi 67 años de historia, ¿cuánto se puede transgredir y qué creés que se debe mantener, más allá de las preferencias personales?

-En una radio como Nihuil se puede transgredir todo, salvo el buen gusto, la filosofía implícita que compartimos con los oyentes y con la historia de esta marca, y el buen periodismo, el periodismo riguroso, justo y de una sola vara. Si sostenemos eso, vamos a estar transgrediendo en el mejor sentido de la palabra.

Julian Imazio - Nicolas Rios.jpeg

-¿Te considerás el “enfant terrible” de los medios mendocinos?

-(Risas) Enfant dejé de serlo hace mucho y para terrible todavía me falta. Creo que laburo mucho para que a la gente le guste mi manera de laburar y me respete como una de las voces del periodismo mendocino.

-¿Una figura del periodismo local y/o de afuera con la que te sientas identificado o que admires?

-Siempre me gustó Ernesto Tenembaum, en la mayoría de las veces te muestra una imparcialidad y un pararse en el medio de la grieta, con data, con información, que es muy valorable. Me gusta su manera de contar, su manera de escribir y su análisis sobre las cosas. De Mendoza elijo a Agustina Fiadino, una gran amiga periodista con la que comparto "Séptimo Día", que lo sabe todo y lo que no lo sabe, lo quiere saber. No hay momento en el que no esté consultando alguna fuente. Y, lo mejor para la enseñanza del buen periodista, lo que sabe te lo va a compartir o te lo va a hacer llegar, marca una filosofía periodística que me encanta y que es la fraternidad. Porque todos queremos tener la primicia, y está perfecto, pero no hay que olvidar los valores ni la moral. Y también aprendo muchísimo de Andrés Gabrielli, uno de los hombres que me acogió en Nihuil en mis inicios, y que me hizo sentir muy querido y me hizo tomar mucha confianza en mí mismo. Tiene un vínculo indestructible con el oyente de Radio Nihuil. Aunque muchas veces no concuerde con él, me encanta escucharlo, lo hago desde que era pequeño y lo seguiré haciendo; Andrés ya está en la historia grande de los medios de Mendoza.

Julian Imazio TV - Nicolas Rios.jpeg El periodista ganó un Martín Fierro Federal este año gracias a su labor en conducción televisiva que desarrolla en Canal 7 Mendoza (El Siete). Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

