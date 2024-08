El enviado especial de Canal 7 contó que en Venezuela los seguidores de Maduro hostigan a los argentinos

►TE PUEDE INTERESAR: Maduro se declaró ganador y durante los festejos desafió a pelear "al bicho feo" Javier Milei

Marcelo López Masía en el 7.JPG Marcelo López Masía en una de sus intervenciones en Canal 7. Es enviado especial en Venezuela.

Mostrar pasaporte argentino en Venezuela es ponerse en peligro

"Hay un tremendo enojo con Javier Milei", contó Marcelo en una nota con Carina Scandura y Carlos Hernández en Radio Nihuil. Aludió de este modo a las fuertes diferencias entre el presidente argentino y el venezolano, quienes no han escatimado en dedicarse conceptos descalificadores e insultantes. El domingo mismo, después de las polémicas elecciones en las que para muchos hubo fraude, Maduro dijo de Milei que es "un bicho feo, nazi, fascista..." y hasta le disparó: "No me aguantas un round".

López Masía sumó que "el oficialismo venezolano odia a Milei y la oposición lo ama".

Frente a este panorama repasó que "San Cristóbal está a 100 kilómetros de la frontera y me pararon tres veces. Cuando me vieron el pasaporte argentino, me interrogaron y hasta me sacaron el teléfono para escuchar mis audios. Por suerte había borrado varios".

"Venezuela se cubanizó. No podés entrar si alguien no te invita y se hace responsable de tu presencia. Como librepensador no podés ingresar. Ellos saben que cualquier medio argentino, excepto quizá C5N, tiene una visión negativa del chavismo. Realmente lo que se vive acá se parece a lo que se vivió en la dictadura en Argentina"

Nicolás Maduro.jpg Nicolás Maduro prepara la presentación de actas en las que se estarían truchando las huellas digitales.

Las actas truchas que prepara Maduro para "demostrar" que ganó

Marcelo López Masía dijo que "se están viviendo horas decisivas que pueden marcar un punto de inflexión porque Nicolás Maduro anunció que dará a conocer las actas que lo dan ganador de las elecciones".

Y agregó al respecto: "Hay una denuncia de Paco Santos, ex vicepresidente de Colombia, que indica que entre las 150 personas que trabajan en el Consejo Nacional Electoral hay inngenieros y técnicos informáticos chinos que están cambiando las huellas digitales de los treinta mil fiscales por otras idénticas".

"Maduro va a presentar entonces las actas con las impresiones del dígito pulgar, pero truchadas. No serán las originales. Dicen que el proceso electoral venezolano es el más seguro del mundo, porque la huella digital es única. Pero acá han logrado lo impensable: trucharlas", dijo también el enviado especial de Canal 7.

Por último, opinó que "cuando Maduro presente las actas diferentes a las de Corina Machado (líder opositora) será palabra contra palabra: no habrá nada más que hacer. Por eso acá la gente grande ya no tiene esperanzas. Los jóvenes sí, creen en que tarde o temprano, la dictadura de Maduro dejará de gobernar Venezuela".