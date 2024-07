Maduro se declaró ganador y durante los festejos desafió a pelear "al bicho feo" Javier Milei

maduro.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri, Diana Mondino y otros funcionarios se movilizaron a la embajada de Venezuela

La oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado denunció irregularidades en la carga de los datos y durante las seis horas posteriores a finalizados los comicios reclamó en varias oportunidades que la administración de Maduro diera a conocer los resultados oficiales.

"Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio de paz", resaltó el postulante opositor en su cuenta de la red social X antes de la difusión de números.

Poco después, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció pasada la 1 que el presidente Maduro se quedaba con la victoria electoral por sobre González Urrutia.

Escrutadas el 80% de las mesas, el mandatario bolivariano obtuvo la reelección con el 51,20%, mientras que González Urrutia sacó el 44%, siempre de acuerdo a las cifras que difundió el propio gobierno.

Amoroso afirmó que se atrasó la carga de cifras porque se produjo una "agresión en contra del sistema de datos".

Detalló, además, que la tendencia era "contundente e irreversible" y aseguró que participó el 59% del padrón.

►TE PUEDE INTERESAR: Salud oficializó el cobro de la atención en hospitales públicos a extranjeros que estén en tránsito por Mendoza

Varios países le pidieron a Maduro que aceptara la derrota

La comunidad internacional siguió de cerca la situación y aguardó con expectativa la carga de los números finales.

La Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Ecuador exhortaron al gobierno de Maduro a aceptar los resultados y a garantizar un conteo transparente, en un comunicado firmado de manera conjunta. También Chile cuestionó lo ocurrido.

Recién después de conocidos los primeros resultados, el presidente venezolano salió a hablar en su búnker.

nicolas-maduro-venezuela.jpg Nicolás Maduro se proclamó reelecto.

"No podrán con la dignidad del pueblo venezolano. El sistema electoral tiene un altísimo nivel de fidelidad", subrayó Maduro, y recordó que Venezuela nunca se metió en "asuntos de otros países".

"Pido respeto a la Constitución, a los poderes públicos y la vida soberana de Venezuela, respeto a la voluntad popular", reclamó el dirigente chavista.

Más temprano, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había llamado a sus seguidores a salir a las calles y concurrir a los centros de votación, tras señalar que la oposición "no entiende razones".

"Hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa´ la calle, la gente pa´ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular", resaltó Cabello.

Tras la finalización de los comicios se dieron episodios de violencia en distintos puntos de Venezuela, con personas identificadas con el chavismo que salieron en moto a intimidar con armas en las inmediaciones de los centros de votación.

En contraparte, la oposición pidió a sus fiscales que no se fueran de los lugares de sufragio hasta no tener el acta electoral en la mano.

►TE PUEDE INTERESAR: La segunda vida del Mississippi, el barco que vendían como chatarra y renació en El Carrizal con nuevo capitán

El ataque de Nicolás Maduro contra Javier Milei

El presidente Nicolás Maduro le apuntó al mandatario argentino Javier Milei al señalar que es un "bicho, feo, cobarde y estúpido" que no le "aguanta un round", a la vez que lo tildó de "nazi fascista y vendepatria".

"Tiene cara de monstruo", dijo Maduro sobre Milei

"Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo", expresó.

Luego, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con sus agravios a Milei: "Milei, basura, vos sos la dictadura".

Previamente, Milei había señalado en sus redes sociales: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", agregó y sentenció: "Dictador Maduro, afuera!!!".

Incidentes en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires

Manifestantes venezolanos atacaron a pedradas la embajada de su país en la Argentina tras conocerse los resultados electorales oficiales, que proclamaban la reelección del presidente del país caribeño.

embajada de Venezuela.jpg

Efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaban gas pimienta contra los revoltosos, donde se habían agolpado cientos de manifestantes que aguardaban el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Al grito de "fraude, fraude", los manifestantes, entre los cuales abundaban jóvenes venezolanos residentes en Argentina, se enfrentaban a los policías en forma violenta.

"Yo quería volver a Venezuela", dijo entre lágrimas una mujer, mientras masticaba su decepción.

Horas antes, la embajadora de Venezuela en Buenos Aires, Stella Lugo de Montilla, había denunciado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al acusarla de "acciones injerencistas y el asedio" a la sede diplomática.

A través de su cuenta de X, Lugo de Montilla la advirtió a Bullrich que la hace "responsable de cualquier agresión contra nuestro personal diplomático local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada".

"Hoy hicimos una hermosa jornada electoral y usted pretende enturbiarla", espetó.

Bullrich había posteado una imagen de ella rodeada de simpatizantes de la oposición venezolana: "Estamos frente a la embajada de Venezuela esperando los resultados de las elecciones junto a cientos de personas", señaló.