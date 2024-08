Gisela Campos: "La llegada de este bebé es un verdadero milagro"

Este canal es mi casa, siempre soñé con trabajar en los medios y acá lo logré. Este canal me dio todo, el crecimiento, los errores, alegrías y tristezas. Por eso realmente siento que con esta noticia se agrandó la familia de El Siete Este canal es mi casa, siempre soñé con trabajar en los medios y acá lo logré. Este canal me dio todo, el crecimiento, los errores, alegrías y tristezas. Por eso realmente siento que con esta noticia se agrandó la familia de El Siete

Gisela Campos2 - Nicolas Rios.jpeg Gisela Campos quiere disfrutar paso a paso cada etapa de su embarazo. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Espontánea, sensible, con un estado de permanente buen humor, compañera, de preguntas honestas y respuestas a veces disparatadas, Gisela Campos encontró en su propia esencia el modo de acercarse a la audiencia que -tras sus declaraciones en el Noticiero Central del miércoles pasado- no para de colmarla de buenos augurios por ese bebé que viene en camino.

"Desbordada" de cariño se siente la periodista, no sólo por todo el amor que recibe de su familia y amigos sino también por sus compañeros de trabajo y sus seguidores. "Si hay algo que a este bebé no le va a faltar es eso, estamos tan llenos de amor que no sé cómo agradecerlo", confiesa.

Gisela Campos y su mensaje alentador

Su creencia en Dios es tan profunda que hasta en su cuenta en la red X tiene fijado un mensaje del Papa Francisco que dice: "Nunca olvides que en la oscuridad, Dios es tu luz, en la tormenta es tu paz, en la tristeza tu fortaleza y en la soledad tu compañía". A Diario UNO, Gisela revela que hizo todo un trabajo introspectivo para comprender por qué la vida no le daba la oportunidad de ser mamá.

"Lo busqué mucho, lo deseaba demasiado y lo imaginé tantas veces que llegó en el momento menos esperado", expresa Gisela Campos y para completar su mirada al respecto dice: "Porque creo que uno no elige cuándo, este bebé eligió a su mamá y a su papá, esperó la bendición de Dios y por eso llegó ahora a nuestras vidas".

Para comprender su reflexión, la carismática periodista cuenta que -sobre todo en los últimos 4 años- hizo todo un proceso de autoconocimiento para encontrarse consigo misma, sea a través de la terapia o de alternativas como las constelaciones, porque asegura que "lo fundamental es estar bien con uno mismo para luego alcanzar cualquier sueño".

Gisela Campos1 - Nicolas Rios.jpeg A los 42 años y cuando menos lo esperaba, la conductora de Canal 7 está esperando su primer hijo. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

"Una vez me enojé bastante conmigo porque todas mis primas y amigas eran madres y yo no, todo el mundo me preguntaba cuándo iba a ser mamá... esa presión, esos mandatos... pero acepté la voluntad de Dios, entendí que por algo era, que los tiempos de Dios son perfectos", afirma Gisela, quien asegura que en la vida "tienen que sanar muchas cosas internamente para que lleguen otras".

"Nunca experimenté nada del embarazo, en mi vida tuve una pérdida ni nada; es increíble esto, seré mamá grande, ¿qué le voy a hacer?", comenta y se ríe gastándose a sí misma por la edad en la que encuentra la maternidad.

El adiós a su "nonito" fue dándole la noticia

Única mujer de los tres hermanos que conforman su familia, Gisela eligió a su mamá para contarle antes que a nadie. "A la primera que le dije fue a ella, no lo podía creer, después mi papá se quedó helado y mi nona, ni te cuento", recuerda de aquel momento inolvidable para su vida.

Gisela con Gabriel Ronchi.jpeg Asado familiar para Gisela y su pareja Gabriel Ronchi, celebrando la feliz noticia. Foto: Gentileza Gisela Campos

Además, esos días fueron especiales para la familia Campos, su abuelo -muy apegado a ella- estaba enfermo. Así que, sin dudarlo, sin perder tiempo acudió al "nonito" para darle la noticia tan deseada.

Gisela con la flia editada.jpg Gisela Campos junto a sus padres, hermanos, sobrinitos y cuñada, en una fiesta familiar de fin de año. Foto: Gentileza Gisela Campos

"Cuando me enteré, a los 3 días falleció mi nonito, él siempre había deseado que sea mamá así que cuando iba camino al canal decidí pasar a verlo para contárselo... sé que me escuchó a pesar de que estaba dormidito... se fue de este mundo con la noticia", declara la maipucina con un dejo de nostalgia en su voz.

Gisela Campos vive su embarazo sin ansiedades

A pesar de que se muestra hiperactiva y ansiosa, esta etapa de su vida Gisela Campos confiesa que la va transitando "paso a paso" y -lo que es mejor aún- se siente "muy acompañada". No sólo lo dice por su pareja, Gabriel Ronchi, sino también por su familia, sobrinos, primas y más aún "la familia de la vida" que forman sus amigos y amigas.

La conductora expresa también: "Nada me gustaría más que formar una familia, pero voy de a poco, sin apurar nada. Gabriel es un amor, literalmente, me acompaña a todos lados, está pendiente de todo y está feliz".

Como madre se imagina "muy densa", suelta divertida y hasta sospecha que "ya desde la panza me debe estar diciendo que por favor me calle y no sea tan pesada".

Gisela con sus amigas en la nieve editada.jpg La conductora de Canal 7 en una postal con sus amigas disfrutando de la nieve. Foto: Gentileza Gisela Campos

Ni ignora que se convertirá en mamá longeva, como lo llaman los médicos. "Sé que soy una mamá grande, que tengo que estar alerta ante cualquier cosa y cuidarme mucho; pero sin embargo soy una persona sana y hasta ahora va todo perfecto, creo que hay más conciencia en la mujer para desarrollarse con buena salud cuando antes las mujeres no nos cuidábamos tanto", destaca en la charla Gisela Campos.

Gisela con sus amigas Marina Daniele y Laura Diaz.jpeg Esta imagen es muy especial para Gise. Sus amigas Marina Daniele y Laura Díaz acarician su incipiente pancita de embarazada. Foto: Gentileza Gisela Campos

Con las primeras ecografías ya realizadas, Gise hasta ahora prefiere guardarlas para su intimidad. El pálpito de su pequeña ahijada Josefina es que viene en camino "una nena"; a ella le gustaría que se cumpla esa predicción pero "la verdad es que me da igual, ahora entiendo las expresiones de las embarazadas que te dicen que lo único que desean es que llegue sanito o sanita, no me importa nada más", concluye.

