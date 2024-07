Belén Graffigna: la arquitecta intelectual detrás de los nuevos hoteles de Mendoza

belen Graffigna - Cristian Lozano.jpeg Belén Graffigna acompaña, entrena, asesora y forma equipos para los nuevos emprendimientos hoteleros de Mendoza. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Nacida en Buenos Aires, de niña se vino a vivir a Mendoza, volvió a la Capital Federal para estudiar en la universidad y, al casarse con un mendocino, se radicó definitivamente en la provincia para formar familia y desarrollar su carrera hotelera. "Soy una mendocina de pura cepa", se define Belén Graffigna a sus 51 años de edad, esposa del contador Martín Aguirre y madre de Milagros (20), Guadalupe (18) y Juan Martín (15).

Licenciada en Administración Hotelera, Graffigna tuvo su primer trabajo como recepcionista en el Alvear Palace de Buenos Aires. A los pocos años se mudó a Mendoza y fue gerenta general del Reina Victoria, un hotel pequeño del centro, en un momento en el que no había hoteles 5 estrellas en la provincia.

►TE PUEDE INTERESAR: Augusto Bosshardt revela cómo proyectó un geriátrico y lo convirtió en el primer hotel 4 estrellas de Chacras

Hotel Park Hyatt, su "Harvard" en la profesión

Apenas inaugura el Park Hyatt -que da inicio a una nueva etapa de alojamientos de lujo en Mendoza-, Belén no duda en proponerse y comienza allí su trayectoria en lo que para ella sería como "el Harvard de la hotelería".

"Era el primer hotel 5 estrellas en Mendoza, fue un honor participar en el proceso de apertura como gerente de recepción", cuenta en esta entrevista con Diario UNO en la que recuerda su infancia jugando en lobbies de hoteles: "Mis tíos y mi papá trabajaban en hotelería, o sea que de chiquita crecí en este ambiente y un poco por eso elegí esta carrera".

"Cuando me seleccionaron, me mandaron al mejor Hyatt del mundo a practicar, estuve un mes afuera, en el Hyatt de Chicago que es donde vive la familia Pritzker (fundadora de la cadena Hyatt)", relata Belén sobre esa experiencia que también la llevó a sucursal de Omaha a ver la central de reservas Hyatt, y después al Hyatt de Santiago de Chile.

belen Graffigna - Cristian Lozano4.jpeg La capacitadora y especialista en administración de hoteles tiene 51 años y lleva 24 de carrera. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para ella, "el entrenamiento fue increíble, el concepto era sentirnos huéspedes Hyatt para hacer sentir a los huéspedes lo que nosotros queremos que sientan". Y confirma: "Siempre digo que Hyatt es como Harvard".

Sin embargo, con una carrera en ascenso en esa prestigiosa cadena estadounidense, siendo directora de ventas del Hyatt Mendoza, Belén tomó una difícil decisión para su vida laboral:

La hotelería es una hermosa carrera, pero a veces no es compatible con la maternidad. Cuando nació mi segunda hija decidí que también había elegido ser mamá, entonces dejé la operación. La hotelería es una hermosa carrera, pero a veces no es compatible con la maternidad. Cuando nació mi segunda hija decidí que también había elegido ser mamá, entonces dejé la operación.

Y a partir de allí comenzaría una renovada etapa en el mundo de la hotelería mendocina que la llevaría a ser la consultora estrella ante los proyectos del sector más destacados de la provincia de los últimos años.

►TE PUEDE INTERESAR: Amalia Koch y Francisco Castro cumplieron su sueño de convertir ...

Turismo y hoteles, un solo corazón

Belén Graffigna colaboró con la apertura de 21 hoteles en Mendoza, y tiene una decena más en carpeta. Entre ellos se encuentra Puesto del Indio, "una de las aperturas más importantes de mi carrera", confiesa sobre este proyecto hotelero de alta gama ubicado en medio de la montaña en El Challao, con exclusivas vistas a la Ciudad de Mendoza.

El lodge Puesto del Indio tiene altos estándares de arquitectura y paisajismo y detalles personalizados en un espacio natural, de acuerdo a lo que anticipa Graffigna sobre este emprendimiento que espera inaugurarse antes de fin de año, y para el que ella trabajó capacitando y asesorando a sus líderes.

Porque justamente esa reinvención de Graffigna en la hotelería pasó por brindar capacitaciones en empresas de servicios y hoteles. "Varios hoteles empezaron a confiar en mí, y esta iniciativa de dar cursos me permitía seguir ligada a la industria", sostiene quien también formó parte de la Cámara de Hotelería de Mendoza siendo su coordinadora, y trabajó en el Mendoza Bureau más dedicado al turismo empresarial.

Belén Graffigna en Puesto del Indio.jpeg Graffigna también está detrás del proyecto Puesto del Indio que cuenta con helicóptero y está por abrir sus puertas en El Challao. Foto: Gentileza Belén Graffigna

"En ambos casos me tocó salir a representar a la provincia y a vender los hoteles", destaca de estas experiencias para analizar que "los hoteles no se venden solos, se venden ligados a los destinos; poníamos Mendoza en el mapa e inmediatamente también se vendían los hoteles".

En consecuencia, la experta en el diseño y armado de albergues de diferentes clases y estilos asegura: "El impacto de la hotelería en los destinos es enorme porque los hoteles transforman los destinos".

Hace 24 años, no teníamos ninguna bodega abierta un domingo para ofrecerle a nuestros huéspedes en Mendoza. Hoy tenemos 167 bodegas abiertas al turismo, quizás más. Hace 24 años, no teníamos ninguna bodega abierta un domingo para ofrecerle a nuestros huéspedes en Mendoza. Hoy tenemos 167 bodegas abiertas al turismo, quizás más.

El romanticismo de tener un hotel que no siempre funciona

El 2024 sin duda es para Belén Graffigna "un año muy importante porque tengo tres hoteles abiertos y tres aperturas más que se darán en los próximos meses", anticipa quien es la elegida para acompañar esos procesos de construcción de los emprendimientos hoteleros, sean de espíritu familiar, grupos de inversores o cadenas de prestigio internacional.

Me toca explorar proyectos de inversión. Y la función del consultor es ser absolutamente honesto, porque no siempre el hotel es rentable. Me toca explorar proyectos de inversión. Y la función del consultor es ser absolutamente honesto, porque no siempre el hotel es rentable.

La consultora reconoce que, entre sus funciones está la de asesorar a su cliente si ese sueño que tiene en mente es o no un buen negocio. "A veces me toca decirles abran y a veces me toca decirles que no lo hagan", dice y agrega que "hay un romanticismo atrás de la hotelería como unidad de negocio, pero a veces el hotel es rentable y a veces no lo es".

belen Graffigna - Cristian Lozano3.jpeg Belén junto a su esposo, el contador Martín Aguirre, y sus hijos Juan Manuel, Milagros y Guadalupe, en el confort de su hogar. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Una empresaria mendocina que dejó todo para irse a Estados ...

En cuanto a las condiciones económicas que imperan en nuestro país, habitualmente inestables, Graffigna opina que "este invierno ha sido muy duro para Mendoza, estamos en un momento difícil de ocupación turística en la provincia". Y acota: "Muchos hoteles venían planeando su inauguración y abrieron a pesar de la situación, eso impulsa para que Mendoza no se paralice, genera trabajo y desarrollo económico, además de lo turístico".

Es que ese desarrollo de Mendoza como destino turístico Belén lo vivió en carne propia: "Mendoza ha trabajado mucho, sobre todo los privados y el Estado acompañando, para posicionar las agencias de viajes, los hoteles, es un trabajo enorme de posicionamiento del destino afuera del país, en el exterior. Se ha trabajado mucho para que Mendoza llegue adonde está hoy".

Describe que ese crecimiento turístico en la provincia se dio sobre todo en "las bodas en destino, el turismo de reuniones, el gran desarrollo del transporte, de los servicios, la profesionalización de la gastronomía en Mendoza, el maridaje del vino con otros productos regionales; todo eso tracciona un montón para que el turismo se desarrolle". Y en este sentido, asegura que "los hoteles vienen justamente para cubrir necesidades de todo tipo y seguir desarrollando la industria".

Celebro que se emprenda en hotelería aún en las condiciones económicas del país, los consultores tenemos la responsabilidad de honrar esa decisión y honrarla para que sea un éxito de la mejor manera posible. Celebro que se emprenda en hotelería aún en las condiciones económicas del país, los consultores tenemos la responsabilidad de honrar esa decisión y honrarla para que sea un éxito de la mejor manera posible.

Mendoza, exponente en el turismo de alta gama

Las ofertas de alojamiento que más se han incrementado en los últimos tiempos son las destinadas al turista VIP. Y respecto a este auge, la asesora en hotelería reflexiona:

Mendoza tiene grandes oportunidades para el turismo de lujo porque el vino es el gran producto de lujo que Argentina es capaz de exportar. Y el vino tracciona un montón en el turismo para Mendoza, sobre todo como un destino de alta gama. Mendoza tiene grandes oportunidades para el turismo de lujo porque el vino es el gran producto de lujo que Argentina es capaz de exportar. Y el vino tracciona un montón en el turismo para Mendoza, sobre todo como un destino de alta gama.

Graffigna analiza que el turismo de alta gama en Mendoza "está desarrollado, pero no es lo único". De todas formas, reconoce que nuestra provincia "ha encontrado un nicho en el turismo de alta gama y lo ha transformado en una gran oportunidad".

La generosidad de Belén nos permite conocer algunos de sus tips para emprender en hotelería. "No hay que hacer el mejor hotel, hay que encontrar la mejor inversión hotelera, que no es lo mismo. Uno tiene que encontrar un equilibrio entre la inversión, la rentabilidad, el producto y lo que más se acomode al cliente", recomienda.

Y expresa que lo que más le gusta de ser hotelera "es que puedo explorar varias facetas, me permite tener versatilidad; porque uno tiene que leer al cliente que quiere hacer el hotel y en esta lectura está el consultor que tiene que amalgamar lo mejor de todos los mundos para lograr el mejor producto posible".

No sueña con tener un hotel propio

Belén no sueña con tener un hotel propio. Nunca se le cruzó por la cabeza, por varios motivos. Entre ellos, porque es feliz ejerciendo el rol de asesora, entrenadora y capacitadora hotelera, y además por sabe lo demandante del negocio.

Tener un hotel es más difícil de lo que parece, porque el hotel no cierra nunca, son 24 horas, hay una gran demanda. Se trabaja cuando todos los demás están divirtiéndose o descansando, tiene su complejidad. Tener un hotel suena lindo y se ve precioso, pero hay que estar. Tener un hotel es más difícil de lo que parece, porque el hotel no cierra nunca, son 24 horas, hay una gran demanda. Se trabaja cuando todos los demás están divirtiéndose o descansando, tiene su complejidad. Tener un hotel suena lindo y se ve precioso, pero hay que estar.

A Graffigna le encanta formar equipos, ama abrir hoteles y verlos transformarse en el proceso. "Me gusta más trabajar en eso que tener un hotel mío, para resguardar también un tiempo personal para mi familia, para otras cosas, para volver a tener tiempo para mí que por muchos años lo relegué por la operación del hotel, por mi trabajo en hotelería", se sincera.

Y en ese plan de disfrutar el trabajo a la par de su vida personal es que hace un año encontró con quien compartir las responsabilidades de su trabajo cotidiano. "Marina Milanesio me ayudó un montón, hace un año que estamos trabajando juntas", comenta.

Belen Graffigna con Marina Milanesio en San Alberto.jpeg Belén Graffigna y su partner en el asesoramiento hotelero, Marina Milanesio. Aquí, en San Alberto Lodge que hace poco abrió en Uspallata. Foto: Gentileza Belén Graffigna

En sus capacitaciones y trabajos de consultoría, Belén Graffigna describe al recepcionista como "el cerebro del hotel" y al gerente como el responsable de "armar los equipos". Para ella, el personal de housekeeping (higiene) "son los ángeles de la guarda porque limpian todo, tienen todo impecable".

Toda esta gente hace que se sostenga el servicio y el camino del huésped durante su estadía en el hotel funcione y se genere en él ese factor 'Guau'. Toda esta gente hace que se sostenga el servicio y el camino del huésped durante su estadía en el hotel funcione y se genere en él ese factor 'Guau'.

Con un MBA en coaching de empresas en su haber, Belén Graffigna concluye que "muchos hoteles, o la mayoría de los hoteles para los que trabajo, son familias; entonces uno tiene que tener una lectura también de las familias porque ahí entran en juego valores más importantes que lo meramente comercial".