Gisela Campos anunció que está embarazada durante la emisión del Noticiero Central de Canal 7

"Creí que era algo que no se iba a dar, que no podía tener hijos, lo había sacado del radar en mi vida; así que para mí esto es un milagro", expresó a Diario UNO la conductora, aún perpleja por estar atravesando estos días sin ningún tipo de complicaciones, simplemente con cambios emocionales que la hacen despertar cada mañana pensando que "todo esto es un sueño".

Gise reveló que nunca experimentó un embarazo: "Para mi es totalmente inédito, no es que alguna vez tuve una pérdida", explicó sobre esta etapa totalmente nueva que está viviendo.

Gisela Campos Noticiero 7 (1).jpg Gisela junto a todo el equipo del Noticiero Central de Canal 7. La alegría inmensa fue para todos al escuchar la gran noticia.

Gisela Campos y un reencuentro de la adolescencia

Era jovencita cuando pasó por el altar, con 24 años y después de haber sido electa Virreina Nacional de la Vendimia 2005. Ese sería su único matrimonio. Después tuvo parejas, algunas más y otras menos conocidas. Sin dudas la famosa fue la que formó con Bruno Ragone, cantante de Destino San Javier, con quien se distanció hace más de un año.

De repente, hace unos meses llegó un inesperado reencuentro que sacudió su corazón con fuerzas. Gisela Campos volvió a conectarse con Gabriel, quien en la adolescencia le había declarado su amor pero ella prefirió esquivarlo ya que se llevaban algunos años de diferencia.

Ahora, 27 años después, solos y libres los dos, la vida los reencontró para que aquel enamoramiento de juventud resurja sin prejuicios ni condicionamientos.

Así es como hoy, la morocha más sensible y querida de la pantalla mendocina espera junto a Gabriel su primer hijo o su primera hija, las próximas ecografías lo develarán.

WhatsApp Image 2024-07-30 at 7.07.55 PM.jpeg Gisela Campos soñaba con este momento: ser mamá.

"Los tiempos son perfectos, trabajé mucho internamente para no enojarme porque no podía ser mamá, soy muy creyente, llevo 4 años haciendo constelaciones y terapias para sanarme interiormente y no echar la culpa afuera ni sentirme frustrada", contó Gise y aconsejó: "Así que todo llega, antes seguro no era el momento, hay que relajarse, este bebé eligió muy bien a sus papis, se dio cuando se tenía que dar".

Confesó que el resultado del test de embarazo la dejó "muda". "Cuando vi esas dos líneas tan pronunciadas en el test, era algo que tantas veces había esperado y no se daba, que la verdad me quedé sin palabras. Gabriel me hablaba, se reía de emoción, y yo no podía pronunciar palabra", recordó sobre esa noche tan especial .

El embarazo de Gisela Campos: ¿palpita la llegada de una nena?

Gisela Campos transita el embarazo con mucha paz y tranquilidad, aunque ella misma no lo crea, ya que se reconoce un tanto ansiosa. "No estoy nerviosa, sé que tengo 42 años y debo cuidar mucho esta gestación, pero estoy sana y fuerte, quiero vivirlo a pleno, con las mejores energías y todo el amor que me dan mi familia y mis amigas que son la familia que formé en mi vida. Me siento una privilegiada", manifestó la periodista.

Y sobre el sexo de ese bebé que viene en camino, Campos comentó que Jose, su sobrinita de 6 años, antes de dar a conocer la dulce espera había vaticinado entre las tías de la familia que "había una nena en mi panza", y se asombró no sólo por develar el embarazo de su tía Gise -tan esperado por toda la familia- sino porque sus primeros pálpitos refieren también al sexo del bebé.

"Es una nena como yo pero más chiquita", especificó la pequeña Jose y una vez confirmada la noticia no habló más del tema, según narró Gisela, quien ahora se inclina más por una beba en camino aunque -claro está- "el sexo lo sabré más adelante", expresó transmitiendo paciencia, esa misma paciencia que ella practicó tantos años.

WhatsApp Image 2024-07-30 at 7.07.58 PM.jpeg Gise aún no sabe el sexo de su bebé pero su sobrinita de 6 años le dijo que es una nena.

Gisela se imagina un cambio rotundo de vida, de vida personal, acerca de sus elecciones, y de su gran apuesta: formar una familia. "De ahora en más es como me lo contaban mis cuñadas, mis primas y mis amigas que ya son madres. "Voy a pasar a un segundo plano, y eso me emociona y me hace muy feliz", concluyó.