Soñar en Grande, la iniciativa de Fundación Grupo América que premió a una escuela de San Rafael con un viaje

Barbarita Vila expresó: "Es el primer año que impulsamos este proyecto. Nos sorprendió la convocatoria, tuvimos más de 31.000 votos. Nuestro objetivo era que los chicos tomen conciencia y se comprometan con la comunidad, contagiando al resto a que se sumen”.

Además destacó que los proyectos de los alumnos seguirán activos y continuarán en su comunidad.

Barbarita Vila, junto a docentes de las escuelas 1-197 Dr. Ventura Gallegos y 1-076 Pedro Molina. Foto: Walter Vasquez/Diario UNO

Tadeo García Zalazar manifestó la importancia que tienen los certámenes de este tipo: "Quiero agradecer a la Fundación Grupo América porque esto no solo premia buenas intenciones, sino también buenos proyectos, el compromiso de las escuelas con su comunidad. También el agradecimiento a Punto Viaje y a todos los que hacen posible que las escuelas de Mendoza puedan viajar y cumplir su sueño”.

El ministro también resaltó que "tuvimos proyectos muy comprometidos con su comunidad, los cuales fueron muy exitosos. Los chicos tuvieron una convocatoria altísima. Cada escuela se ha movido junto a familiares, vecinos y amigos para tener votos”.

El concurso Soñar en Grande recaudó más de 31.000 votos. Foto: Walter Vasquez/Diario UNO

La escuela 1-076 Pedro Molina, de San Rafael, fue la ganadora del viaje de egresados

Mariela Quiles, docente de la escuela ganadora, habló con Diario UNO y contó de qué se trata el proyecto "De la finca a la mesa: valorización de frutos locales y reducción del desperdicio". Los alumnos elaboraron deshidratadores solares para aprovechar la fruta en su totalidad y transformarlas en barritas energéticas saludables.

“Buscamos aprovechar toda esa fruta que no lograba insertarse en el circuito productivo y transformarla en alimento. Elaboramos una muestra a la comunidad en donde los chicos hicieron las barritas y entregaron folletería, para que las familias aprendieran a hacerlo también y comercializar este producto, teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona turística”, contó Quiles.

Entre lágrimas, la docente se imaginó cómo será el reencuentro con sus alumnos tras ganar el certamen: "Hoy se reunieron a ver el programa y estaban festejando por ser ganadores. Teníamos la esperanza de quedarnos con el primer puesto. Es mucha la emoción y la alegría porque vemos que el trabajo se ve valorado y tuvo una recompensa. Con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas”.

Soñar en Grande: una escuela de San Rafael y otra de Tunuyán fueron premiadas. Foto: Walter Vasquez/Diario UNO

Fundación Grupo América entregó televisores a las 12 escuelas participantes

Como reconocimiento al esfuerzo colectivo, Fundación Grupo América anunció que donará un televisor Smart TV a cada una de las 12 instituciones participantes para equipar sus aulas con nueva tecnología.

Además, en el marco de su 30° aniversario, Cinépolis (Mendoza Plaza Shopping) agasajará a la totalidad de los alumnos participantes de las 12 escuelas con una función especial exclusiva, que incluirá pochoclos, gaseosas y un combo gastronómico en el centro comercial.

Por otro lado, el ministro Tadeo García Zalazar anunció que, en forma de reconocimiento al esfuerzo de las escuelas, las instituciones podrán asistir al cambio de guardia de la Bandera del Ejército de Los Andes o al Museo Quino, inaugurado recientemente. Además, Gustavo Gallego Sappag aportará el traslado gratuito a cualquiera de los dos lugares.

La iniciativa de Fundación Grupo América fue acompañada por la DGE y Punto Viaje. Foto: Walter Vasquez/Diario UNO

Viaje educativo a San Rafael para el proyecto que quedó en segundo lugar

El segundo lugar de Soñar en Grande fue para la escuela 1-197 Dr. Ventura Gallegos de Tunuyán con el proyecto "Basura cero: nuestra escuela transforma", el cual buscó concientizar a su comunidad con una campaña para separar residuos correctamente.