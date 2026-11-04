La quinta edición de la Liga AJUPAM demostró que el deporte amateur también puede convertirse en una poderosa herramienta de compromiso social. Durante los playoffs y las finales disputadas el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza, Jugadores, familias y espectadores se sumaron a una propuesta solidaria que tuvo como beneficiaria a la Fundación Grupo América.
Fundación Grupo América y la Liga AJUPAM unieron deportes y solidaridad en un evento con más de 3 mil personas
Fundación Grupo América recibió leche en polvo durante las finales de la Liga AJUPAM, en una acción que unió deportes y solidaridad
La iniciativa fue simple: ingreso libre al evento a cambio de una donación de leche en polvo. La respuesta del público superó las expectativas y permitió reunir una importante cantidad de leche que será destinada a acciones sociales definidas por la Fundación.
Más de 3.000 personas en una jornada que combinó deporte y compromiso social
El certamen reunió a 331 parejas distribuidas en ocho categorías, con 180 parejas clasificadas a los playoffs y una convocatoria superior a las 3 mil personas durante el fin de semana.
Gracias al trabajo conjunto con Granja Benedetti, quienes no contaban con la donación pudieron adquirir leche en polvo a través de códigos QR habilitados en el predio. Esta modalidad permitió ampliar la participación y fortalecer el espíritu solidario de la propuesta.
Además de la competencia deportiva, el evento contó con stands, espacios de servicios y un área de salud integrada por Kinesport, Amaüna, Re.Play y la carpa kinésica de la UMaza.
Premios, participación y una nueva edición en camino
La quinta edición de la Liga AJUPAM entregó más de 670 premios, entre gift cards, vouchers, productos y experiencias, aportados por 51 marcas y comercios, con un valor estimado superior a los 13,5 millones de pesos.
Desde la organización ya confirmaron que la sexta edición comenzará con inscripciones en febrero de 2027, mientras que la competencia se desarrollará entre marzo y mayo, con finales previstas para el 5 y 6 de junio.
La experiencia volvió a poner de relieve cómo la unión entre deportes y solidaridad puede generar un impacto positivo en la comunidad, canalizando la participación de miles de personas en beneficio de una causa social impulsada por la Fundación Grupo América.
Las fotos del evento
En pocas palabras
- Fundación Grupo América: recibió donaciones de leche en polvo en la Liga AJUPAM.
- Solidaridad Deportiva: el evento reunió a más de 3 mil personas con ingreso libre por donación.
- Impacto Comunitario: la iniciativa combinó deporte y compromiso social para beneficiar a la comunidad.