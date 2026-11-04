Fundación Grupo América y la Liga AJUPAM unieron deportes y solidaridad en un evento con más de 3 mil personas

Gracias al trabajo conjunto con Granja Benedetti, quienes no contaban con la donación pudieron adquirir leche en polvo a través de códigos QR habilitados en el predio. Esta modalidad permitió ampliar la participación y fortalecer el espíritu solidario de la propuesta.

Además de la competencia deportiva, el evento contó con stands, espacios de servicios y un área de salud integrada por Kinesport, Amaüna, Re.Play y la carpa kinésica de la UMaza.

Fundación Grupo América recibió donaciones de leche en polvo en la Liga AJUPAM.

Premios, participación y una nueva edición en camino

La quinta edición de la Liga AJUPAM entregó más de 670 premios, entre gift cards, vouchers, productos y experiencias, aportados por 51 marcas y comercios, con un valor estimado superior a los 13,5 millones de pesos.

Desde la organización ya confirmaron que la sexta edición comenzará con inscripciones en febrero de 2027, mientras que la competencia se desarrollará entre marzo y mayo, con finales previstas para el 5 y 6 de junio.

La experiencia volvió a poner de relieve cómo la unión entre deportes y solidaridad puede generar un impacto positivo en la comunidad, canalizando la participación de miles de personas en beneficio de una causa social impulsada por la Fundación Grupo América.

Las fotos del evento