Fundación Grupo América y Club Independiente Rivadavia, en una acción solidaria junto al merendero Dejando Huellas

Actualmente, el merendero sirve cuatro meriendas diarias, distribuye 20 bolsones de mercadería por semana y organiza un almuerzo los sábados para los chicos y sus familias. También cuenta con tres maestras de apoyo escolar y una escuelita de fútbol.

Para María, sostener este trabajo no siempre fue sencillo. La referente recordó que hubo un momento en el que estuvo a punto de cerrar el espacio, desbordada por las necesidades de las familias que se acercaban a pedir ayuda.

La entrega incluyó 147 litros de leche, alimentos secos y 10 bolsas de Frío Cero con juguetes, ropa y calzado, como parte del trabajo articulado entre Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

“Los padrinos y madrinas llegaron a salvar este espacio y también a salvarme a mí, porque estaba tan desesperada de no llegar a asistir a todos que la angustia me estaba ganando”, contó emocionada.

Al comienzo, María salía con sus hijos a recorrer comercios de la zona para pedir donaciones en pollerías, verdulerías y carnicerías. Hoy, la red de colaboración le permite continuar con la tarea. Sobre la entrega reciente, agradeció a Fundación Grupo América y, especialmente, a los hinchas de Independiente Rivadavia, porque los alimentos permitirán acompañar a las familias durante varias semanas.

El compromiso de los padrinos y madrinas

Alberto Guirao contó que el programa nació de un grupo de amigos jubilados de distintas ramas que buscaban una manera de ayudar a otras personas.

“Llegamos a este lugar y nos enamoramos. Hace dos años y ocho meses que acompañamos a María en esta cruzada. Y es asombroso el crecimiento que hemos ido viendo”, relató.

Guirao resumió la mirada que guía el compromiso del grupo con una frase contundente: “Para nosotros, un chico en estado de necesidad es un chico en estado de peligro”.

El fútbol como espacio de encuentro

Otra de las propuestas del merendero es la escuelita de fútbol coordinada por Francisco Flores, un profesor de Educación Física de 20 años. El proyecto comenzó hace tres meses con tres chicos y hoy reúne a 68 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, con dos profesores.

Dejando Huellas prepara cuatro meriendas diarias para alrededor de 400 niños, niñas y adolescentes, como parte de la asistencia alimentaria que brinda a las familias de Rodeo del Medio. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro y nuevas oportunidades a través del deporte. Después de cada entrenamiento, los participantes comparten una merienda.

Francisco explicó que las galletitas recibidas en la donación permitirán sostener esa merienda durante lo que resta del año. Para algunos chicos, compartir algo para comer también es un incentivo para acercarse a jugar y formar parte del grupo.

La experiencia de Dejando Huellas muestra cómo el trabajo comunitario y la solidaridad de distintas personas e instituciones contribuyen a sostener un espacio fundamental para cientos de chicos y familias de Rodeo del Medio.