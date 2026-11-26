Margarita Viel, Irene Casati, Gabriela Alé, Azul Antolinez y Agustina Giacomelli integraron este jueves la mesa de entrega de becas en la Universidad de Congreso. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Esta nueva camada se suma a las más de 120 becas activas que sostiene actualmente esta alianza ininterrumpida desde 2011 entre la UC y la Fundación Grupo América.

La ceremonia de entrega de diplomas se realizó este jueves por la mañana en el auditorio de la Universidad de Congreso y contó con la participación de Gabriela Alé (directora ejecutiva de la Fundación Grupo América) y la contadora Margarita Viel; Irene Casati (vicerrectora de Administración y Finanzas de la UC); y las representantes vendimiales Azul Antolinez (Reina Nacional de la Vendimia 2026) y Agustina Giacomelli (Virreina Nacional de la Vendimia 2026).

La educación como motor de cambio

Gabriela Alé destacó el recorrido de más de 15 años del programa de becas universitarias, que ya supera las 300 becas otorgadas y cuenta con más de 30 egresados, además de estudiantes en curso como Abril y Paloma, quienes compartieron su testimonio.

Emocionada, Alé recordó su propia experiencia como ex becaria en sus 20 años para dimensionar el impacto de estas oportunidades.

“Levantarse todos los días y trabajar de lo que uno desea hacer es un privilegio. Una también es lo que hace. La Universidad de Congreso nos ha acompañado en este camino siempre. Es una universidad de puertas abiertas, que promueve la educación como el principal valor y la principal herramienta para el camino que tenemos que recorrer todos en la vida”, expresó Gabriela Alé, y alentó a los jóvenes a aprovechar al máximo un logro que ahora depende de su propio esfuerzo.

A su turno, la vicerrectora Irene Casati subrayó el poder transformador del estudio tanto a nivel individual como colectivo. “Les queremos dar la oportunidad porque no hay nada que abra más la mente y que transforme el futuro de una sociedad y el futuro personal que la educación”, afirmó, antes de dar una cálida bienvenida no solo a los ingresantes a la Universidad de Congreso sino también a sus familias.

La funcionaria Verónica Álvarez Ocampos entregó el diploma a Mateo Lucero, quien ganó una de las becas de la Fundación Grupo América. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Becas universitarias para historias de esfuerzo y vocación

Detrás de cada diploma entregado late una historia de perseverancia. Un claro ejemplo es el de Mateo Lucero, de 18 años, quien recibió su certificado de manos de la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes del Gobierno de Mendoza, Verónica Álvarez Ocampos.

Tras haber atravesado una infancia marcada por el maltrato y la violencia, y completar la secundaria bajo el Programa de Acogimiento Familiar para jóvenes que viven en hogares de cuidado, Mateo encontró en una de sus cuidadoras un sostén afectivo clave; mientras trabaja en una panadería, se postuló con el sueño de estudiar Acompañamiento Terapéutico enfocado justamente en las primeras infancias.

La vicerrectora de Administración y Finanzas de la Universidad de Congreso, Irene Casati, observa la mirada emotiva de Gabriela Alé, directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, al escuchar las palabras de una becaria. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Ese mismo espíritu de superación atravesó las palabras de las soberanas vendimiales. La virreina nacional Agustina Giacomelli, estudiante de una universidad privada, puso en valor el sacrificio cotidiano que implica sostener una carrera tanto para los alumnos como para sus familias, y los invitó a disfrutar de una oportunidad única.

Por su parte, la reina nacional Azul Antolinez destacó el significado de poder elegir un camino propio: “Dedicarse a lo que una verdaderamente quiere es un sueño que muchos no pueden cumplir, así que cuenten con ese valor que hoy tienen y aprovéchenlo en todo para nutrir tanto su intelecto como para aprender también para la vida”.

Las carreras de la Universidad de Congreso elegidas

Al igual que en ediciones anteriores, Psicología lideró las elecciones de los postulantes, seguida por propuestas de fuerte impacto social y profesional como Acompañamiento Terapéutico, Producción de Bio-imágenes, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales que ofrece la Universidad de Congreso.

La nómina completa de los nuevos becarios para el ciclo 2027 quedó conformada por: Francisco Sola (Abogacía), Mateo Lucero (Acompañante Terapéutico), Patricia Galbani (Administración de Negocios Digitales), Ramiro Ramírez (Arquitectura), Ulises Estrada y Abigail Ramos (Comercio Exterior), Uma Sepúlveda (Fonoaudiología), Candela Bustos (Instrumentación Quirúrgica), Valentina Cabrera (Marketing Internacional) y Thiago Suárez (Periodismo).

Ulises Estrada vive en Luján. Quiere estudiar Comercio Exterior y se postuló para alcanzar su meta. Hoy tiene su beca para hacer la carrera en la Universidad de Congreso. Entregó su diploma Margarita Viel, de la Fundación Grupo América. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Completan el listado de ingreso a la Universidad de Congreso Lucía Bacur y María de los Milagros Mansilla (Producción de Bio-imágenes), Magalí Jofré, Antonella Morales, Candela Moyano, Milagros Moyano y Abigail Videla (Psicología), Valentina La Rosa (Radiología) y Ana Clara Cisterna y Abigail Méndez (Relaciones Internacionales).

Con sus certificados en mano, los 20 jóvenes comienzan ahora una nueva etapa dispuestos a convertir la solidaridad en futuro.