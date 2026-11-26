Con la emoción a flor de piel y el auditorio colmado de familias, el programa Vendimia Solidaria -impulsado por la Fundación Grupo América- y la Universidad de Congreso (UC) entregaron este jueves 20 nuevas becas universitarias completas para el ingreso 2027.
La Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso entregaron 20 becas para transformar futuros
Gracias a Fundación Grupo América, 20 jóvenes accedieron a carreras para el ciclo 2027 de la Universidad de Congreso. Un acto cargado de historias de superación
La iniciativa, que cubre 100 % de la matrícula y de las cuotas durante los 4 años de cursado de las distintas licenciaturas, vuelve a tender un puente concreto hacia la educación superior para jóvenes de distintos puntos de Mendoza.
Los beneficiarios fueron seleccionados entre 350 postulaciones tras cumplir con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por ambas instituciones, y eligieron 13 carreras dentro de una oferta de más de 90 que tiene la Universidad de Congreso.
Esta nueva camada se suma a las más de 120 becas activas que sostiene actualmente esta alianza ininterrumpida desde 2011 entre la UC y la Fundación Grupo América.
La ceremonia de entrega de diplomas se realizó este jueves por la mañana en el auditorio de la Universidad de Congreso y contó con la participación de Gabriela Alé (directora ejecutiva de la Fundación Grupo América) y la contadora Margarita Viel; Irene Casati (vicerrectora de Administración y Finanzas de la UC); y las representantes vendimiales Azul Antolinez (Reina Nacional de la Vendimia 2026) y Agustina Giacomelli (Virreina Nacional de la Vendimia 2026).
La educación como motor de cambio
Gabriela Alé destacó el recorrido de más de 15 años del programa de becas universitarias, que ya supera las 300 becas otorgadas y cuenta con más de 30 egresados, además de estudiantes en curso como Abril y Paloma, quienes compartieron su testimonio.
Emocionada, Alé recordó su propia experiencia como ex becaria en sus 20 años para dimensionar el impacto de estas oportunidades.
“Levantarse todos los días y trabajar de lo que uno desea hacer es un privilegio. Una también es lo que hace. La Universidad de Congreso nos ha acompañado en este camino siempre. Es una universidad de puertas abiertas, que promueve la educación como el principal valor y la principal herramienta para el camino que tenemos que recorrer todos en la vida”, expresó Gabriela Alé, y alentó a los jóvenes a aprovechar al máximo un logro que ahora depende de su propio esfuerzo.
A su turno, la vicerrectora Irene Casati subrayó el poder transformador del estudio tanto a nivel individual como colectivo. “Les queremos dar la oportunidad porque no hay nada que abra más la mente y que transforme el futuro de una sociedad y el futuro personal que la educación”, afirmó, antes de dar una cálida bienvenida no solo a los ingresantes a la Universidad de Congreso sino también a sus familias.
Becas universitarias para historias de esfuerzo y vocación
Detrás de cada diploma entregado late una historia de perseverancia. Un claro ejemplo es el de Mateo Lucero, de 18 años, quien recibió su certificado de manos de la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes del Gobierno de Mendoza, Verónica Álvarez Ocampos.
Tras haber atravesado una infancia marcada por el maltrato y la violencia, y completar la secundaria bajo el Programa de Acogimiento Familiar para jóvenes que viven en hogares de cuidado, Mateo encontró en una de sus cuidadoras un sostén afectivo clave; mientras trabaja en una panadería, se postuló con el sueño de estudiar Acompañamiento Terapéutico enfocado justamente en las primeras infancias.
Ese mismo espíritu de superación atravesó las palabras de las soberanas vendimiales. La virreina nacional Agustina Giacomelli, estudiante de una universidad privada, puso en valor el sacrificio cotidiano que implica sostener una carrera tanto para los alumnos como para sus familias, y los invitó a disfrutar de una oportunidad única.
Por su parte, la reina nacional Azul Antolinez destacó el significado de poder elegir un camino propio: “Dedicarse a lo que una verdaderamente quiere es un sueño que muchos no pueden cumplir, así que cuenten con ese valor que hoy tienen y aprovéchenlo en todo para nutrir tanto su intelecto como para aprender también para la vida”.
Las carreras de la Universidad de Congreso elegidas
Al igual que en ediciones anteriores, Psicología lideró las elecciones de los postulantes, seguida por propuestas de fuerte impacto social y profesional como Acompañamiento Terapéutico, Producción de Bio-imágenes, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales que ofrece la Universidad de Congreso.
La nómina completa de los nuevos becarios para el ciclo 2027 quedó conformada por: Francisco Sola (Abogacía), Mateo Lucero (Acompañante Terapéutico), Patricia Galbani (Administración de Negocios Digitales), Ramiro Ramírez (Arquitectura), Ulises Estrada y Abigail Ramos (Comercio Exterior), Uma Sepúlveda (Fonoaudiología), Candela Bustos (Instrumentación Quirúrgica), Valentina Cabrera (Marketing Internacional) y Thiago Suárez (Periodismo).
Completan el listado de ingreso a la Universidad de Congreso Lucía Bacur y María de los Milagros Mansilla (Producción de Bio-imágenes), Magalí Jofré, Antonella Morales, Candela Moyano, Milagros Moyano y Abigail Videla (Psicología), Valentina La Rosa (Radiología) y Ana Clara Cisterna y Abigail Méndez (Relaciones Internacionales).
Con sus certificados en mano, los 20 jóvenes comienzan ahora una nueva etapa dispuestos a convertir la solidaridad en futuro.
En pocas palabras
- 20 becas: la Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso entregaron becas completas para 20 jóvenes bajo el programa Vendimia Solidaria.
- Educación y cambio: se destacó el rol transformador de la educación superior para el desarrollo individual y social.
- Historias de esfuerzo: emocionaron los relatos de superación de los beneficiarios para acceder a la educación universitaria.