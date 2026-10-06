Ya están abiertas las inscripciones para las Becas UC 2027 de Vendimia Solidaria

Una alianza que acompaña trayectorias educativas

Las Becas UC forman parte del trabajo articulado que Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso sostienen desde 2011, en el marco del programa Vendimia Solidaria.

Escaneá el QR para acceder al formulario de inscripción a las Becas UC 2027 de Vendimia Solidaria. Foto: Diario UNO

A lo largo de estos años, esta alianza permitió acompañar distintas trayectorias educativas y brindar oportunidades de formación universitaria. En la convocatoria anterior se otorgaron finalmente 20 becas, y este año se vuelve a ofrecer la misma cantidad.

La propuesta busca que más jóvenes puedan acceder a una carrera universitaria y proyectar su futuro a partir de una elección propia, acompañados por una oportunidad concreta de formación.

Becas UC 2027. Lo que viene, lo elegís vos.

Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de noviembre en ucongreso.edu.ar.