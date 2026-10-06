Elegir una carrera es también empezar a decidir hacia dónde ir. Con esa premisa, Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso vuelven a impulsar las Becas UC 2027. Las inscripciones comenzaron el 2 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre.
Ya están abiertas las inscripciones para las Becas UC 2027 de Vendimia Solidaria
En el marco de Vendimia Solidaria, Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso ofrecen 20 becas completas al 100% hasta el 6 de noviembre.
Para postularse, los interesados pueden descargar el formulario de inscripción http://www.ucongreso.edu.ar/wp-content/uploads/2026/10/Formulario-Beca-Vendimia-Solidaria-2027.pdf y completarlo para participar de la convocatoria. También pueden acceder al formulario desde la página de la Universidad de Congreso, en ucongreso.edu.ar.
En esta edición se otorgarán 20 becas completas al 100%, que permitirán a quienes resulten seleccionados elegir una carrera dentro de la propuesta académica de la Universidad de Congreso, que cuenta con 89 opciones de distintas ramas de estudio.
Una alianza que acompaña trayectorias educativas
Las Becas UC forman parte del trabajo articulado que Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso sostienen desde 2011, en el marco del programa Vendimia Solidaria.
A lo largo de estos años, esta alianza permitió acompañar distintas trayectorias educativas y brindar oportunidades de formación universitaria. En la convocatoria anterior se otorgaron finalmente 20 becas, y este año se vuelve a ofrecer la misma cantidad.
La propuesta busca que más jóvenes puedan acceder a una carrera universitaria y proyectar su futuro a partir de una elección propia, acompañados por una oportunidad concreta de formación.
Becas UC 2027. Lo que viene, lo elegís vos.
Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de noviembre en ucongreso.edu.ar.
En pocas palabras
- Becas UC 2027: ofrecen 20 becas completas hasta el 6 de noviembre.
- Inscripción: el formulario está disponible en ucongreso.edu.ar.
- Alianza estratégica: Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso impulsan la iniciativa desde 2011.