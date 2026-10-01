Por cuarto año consecutivo, Fundación Grupo América y el Club Sportivo Independiente Rivadavia volvieron al Hospital Pediátrico Humberto Notti para celebrar las infancias y compartir una jornada especial con los chicos internados y quienes aguardaban atención en la guardia.
Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia llevaron alegría al Notti por cuarto año consecutivo
Casi 300 juguetes llegaron al Hospital Notti para celebrar las infancias. Jugadores, dirigentes y la Virreina Agustina Giacomelli compartieron con los chicos.
La visita tuvo al juego como protagonista. Casi 300 juguetes fueron destinados a los pequeños de acuerdo con sus edades, con propuestas que incluyeron juegos de memoria, pizarras mágicas, consolas, sonajeros, juegos para decorar y otras alternativas pensadas para acompañarlos durante su estadía en el hospital.
De la jornada participaron los jugadores de Independiente Rivadavia Leonard Costa, Lionel Bucca, Juan Manuel Elordi, Gonzalo Ríos y Nicolás Bolcato, junto al vicepresidente del club, Alberto Rez Masud, y los dirigentes Ramiro Alonzo y Martín Lombardo. También estuvo presente Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia 2026.
Una acción que se sostiene en el tiempo
“Estamos felices de que sea el cuarto año consecutivo que hacemos esta campaña. A nosotros nos llena de amor, nos llena de orgullo poder hacerla y también agradecemos la colaboración de EDEMSA, que participó y nos ayudó a comprar estos casi 300 juguetes para sacarle una sonrisa a los chicos”, destacó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.
La directora de la Fundación también agradeció especialmente a quienes hicieron posible la jornada y el acompañamiento que recibe esta acción año tras año.
“Quiero agradecerle al hospital y a Laura Piovano, su directora, por recibirnos y darnos el espacio para hacer esta acción. También a los dirigentes del Club Independiente Rivadavia, a los jugadores por tomarse el tiempo de venir, a la Virreina por acompañarnos y a todos los que hicieron posible que podamos estar hoy acá”, expresó Barbarita Vila.
Para Independiente Rivadavia, la visita también significó salir por un momento de la dinámica habitual del club y encontrarse con una realidad diferente.
“Salir de la vorágine diaria del club, de los temas laborales, venir y ver a los chicos acá, de verdad es una caricia al alma que nos llevamos”, expresó Alberto Rez Masud, vicepresidente del Club Independiente Rivadavia.
La alegría de los jugadores
En representación de los jugadores presentes, Juan Manuel Elordi destacó la respuesta que encontraron al llegar al hospital y el vínculo que pudieron generar con los chicos.
“Hoy vinimos todos juntos a poder darle una alegría a los niños y siempre es lindo poder sacarles una sonrisa. Muy bueno fue el recibimiento, se pusieron muy contentos, les gustó recibir el regalo, así que muy felices”, contó el defensor de Independiente Rivadavia.
El jugador también valoró especialmente el encuentro con los pequeños que son hinchas del club.
“Había muchos a los que les gusta el fútbol y nos conocían, así que fue un momento muy lindo el que pudimos compartir. Queremos agradecer al equipo del hospital, que siempre nos recibe con mucho cariño, y a Fundación Grupo América por invitarnos a participar”, agregó.
Compartir también es parte de la visita
Para Agustina Giacomelli, el encuentro tuvo un valor que fue más allá de la entrega de los juguetes.
“Más allá de traer todas las donaciones que Fundación Grupo América hizo al Hospital Notti, poder regalarles a los niños un momento lindo y especial, y compartir con ellos, fue muy lindo”, señaló la Virreina Nacional de la Vendimia 2026.
Y agregó: “Somos muy conscientes de que, más que nada con los niños que están viviendo una realidad complicada o no están pasando un día tan bueno, poder acercarnos, sacarles una sonrisa y charlar un ratito con ellos siempre nos toca el alma”. enfatizó Agustina Giacomelli.
Desde el hospital destacaron especialmente la respuesta de los chicos ante la llegada de los jugadores y la posibilidad de compartir un momento diferente.
“Había mucho entusiasmo y alegría entre los pequeños internados y los chicos que estaban esperando en la guardia para ser atendidos. Se notaba en sus caritas, en las sonrisas, en el entusiasmo por la foto y por la firma”, contó Laura Piovano, directora del Hospital Humberto Notti.
“Había muchos hinchas que pedían el autógrafo y la foto con su jugador favorito. Fue una experiencia enorme, como todos estos últimos años, y un agradecimiento enorme, de corazón, de parte de toda la comunidad del Hospital Notti”, concluyó Piovano.
Entre juguetes, fotos, autógrafos y sonrisas, la visita volvió a convertir al Hospital Notti en un punto de encuentro entre quienes llegaron para acompañar y quienes recibieron, por un rato, una alegría diferente.
En pocas palabras
- Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia: Por cuarto año consecutivo, llevaron 300 juguetes al Hospital Notti para celebrar las infancias.
- Participantes: Jugadores, dirigentes del club, la Virreina Nacional de la Vendimia 2026, y directivos de Fundación Grupo América estuvieron presentes.
- Impacto: La acción busca llevar alegría y acompañamiento a los niños internados y en espera de atención médica.