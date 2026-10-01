Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia llevaron alegría al Notti por cuarto año consecutivo

El fútbol también puede convertirse en un puente. Gonzalo Ríos, jugador de Independiente Rivadavia, entregó su regalo a uno de los pequeños pacientes del Hospital Notti y compartió con él una sonrisa Foto: Nicólas Ríos/Diario UNO

Una acción que se sostiene en el tiempo

“Estamos felices de que sea el cuarto año consecutivo que hacemos esta campaña. A nosotros nos llena de amor, nos llena de orgullo poder hacerla y también agradecemos la colaboración de EDEMSA, que participó y nos ayudó a comprar estos casi 300 juguetes para sacarle una sonrisa a los chicos”, destacó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

La alegría también llegó a la guardia. Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, y Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia, entregaron un regalo a una pequeña que esperaba ser atendida en el Hospital Notti Foto: Nicólas Ríos/Diario UNO

La directora de la Fundación también agradeció especialmente a quienes hicieron posible la jornada y el acompañamiento que recibe esta acción año tras año.

“Quiero agradecerle al hospital y a Laura Piovano, su directora, por recibirnos y darnos el espacio para hacer esta acción. También a los dirigentes del Club Independiente Rivadavia, a los jugadores por tomarse el tiempo de venir, a la Virreina por acompañarnos y a todos los que hicieron posible que podamos estar hoy acá”, expresó Barbarita Vila.

La alegría fue compartida. Nicolás Bolcato y Leonard Costa, jugadores de Independiente Rivadavia, regalaron un momento especial a un pequeño paciente del Hospital Notti Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

Para Independiente Rivadavia, la visita también significó salir por un momento de la dinámica habitual del club y encontrarse con una realidad diferente.

“Salir de la vorágine diaria del club, de los temas laborales, venir y ver a los chicos acá, de verdad es una caricia al alma que nos llevamos”, expresó Alberto Rez Masud, vicepresidente del Club Independiente Rivadavia.

Alberto Rez Masud, vicepresidente de Independiente Rivadavia, junto a los jugadores del club durante la entrega de los juguetes, que fueron seleccionados y organizados de acuerdo con las edades de los chicos Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

La alegría de los jugadores

En representación de los jugadores presentes, Juan Manuel Elordi destacó la respuesta que encontraron al llegar al hospital y el vínculo que pudieron generar con los chicos.

“Hoy vinimos todos juntos a poder darle una alegría a los niños y siempre es lindo poder sacarles una sonrisa. Muy bueno fue el recibimiento, se pusieron muy contentos, les gustó recibir el regalo, así que muy felices”, contó el defensor de Independiente Rivadavia.

Juan Manuel Elordi, jugador de Independiente Rivadavia, y Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia, compartieron la entrega de un regalo con una pequeña paciente del Hospital Notti Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

El jugador también valoró especialmente el encuentro con los pequeños que son hinchas del club.

“Había muchos a los que les gusta el fútbol y nos conocían, así que fue un momento muy lindo el que pudimos compartir. Queremos agradecer al equipo del hospital, que siempre nos recibe con mucho cariño, y a Fundación Grupo América por invitarnos a participar”, agregó.

Compartir también es parte de la visita

Para Agustina Giacomelli, el encuentro tuvo un valor que fue más allá de la entrega de los juguetes.

“Más allá de traer todas las donaciones que Fundación Grupo América hizo al Hospital Notti, poder regalarles a los niños un momento lindo y especial, y compartir con ellos, fue muy lindo”, señaló la Virreina Nacional de la Vendimia 2026.

La alegría también alcanzó a quienes acompañan cada día a los chicos. Juan Manuel Elordi, jugador de Independiente Rivadavia, compartió un momento especial con un trabajador del Hospital Notti Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

Y agregó: “Somos muy conscientes de que, más que nada con los niños que están viviendo una realidad complicada o no están pasando un día tan bueno, poder acercarnos, sacarles una sonrisa y charlar un ratito con ellos siempre nos toca el alma”. enfatizó Agustina Giacomelli.

Desde el hospital destacaron especialmente la respuesta de los chicos ante la llegada de los jugadores y la posibilidad de compartir un momento diferente.

La pasión por la Lepra también estuvo presente en la guardia. Lionel Bucca, jugador de Independiente Rivadavia, y Ramiro Alonzo, integrante de la comisión directiva del club, compartieron un momento especial con un pequeño hincha durante la visita al Hospital Notti Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

“Había mucho entusiasmo y alegría entre los pequeños internados y los chicos que estaban esperando en la guardia para ser atendidos. Se notaba en sus caritas, en las sonrisas, en el entusiasmo por la foto y por la firma”, contó Laura Piovano, directora del Hospital Humberto Notti.

“Había muchos hinchas que pedían el autógrafo y la foto con su jugador favorito. Fue una experiencia enorme, como todos estos últimos años, y un agradecimiento enorme, de corazón, de parte de toda la comunidad del Hospital Notti”, concluyó Piovano.

Laura Piovano, directora del Hospital Notti, agradeció la visita y destacó la importancia de la jornada junto a jugadores y dirigentes de Independiente Rivadavia, autoridades de Fundación Grupo América y la Virreina Nacional de la Vendimia, Agustina Giacomelli Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

Entre juguetes, fotos, autógrafos y sonrisas, la visita volvió a convertir al Hospital Notti en un punto de encuentro entre quienes llegaron para acompañar y quienes recibieron, por un rato, una alegría diferente.