Sangre de Campeones llegó al Centro Médico de La Bancaria en la Ciudad de Mendoza

El Centro Médico de La Bancaria, ubicado en Ciudad de Mendoza, fue escenario de una nueva jornada de Sangre de Campeones, la campaña impulsada por Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia junto al Centro Regional de Hemoterapia e Incaimen. La actividad marcó la 13ª colecta desde el inicio de la iniciativa y contó con una importante convocatoria.
Durante la jornada, empleados bancarios, autoridades y familiares de asociados a La Bancaria se acercaron para participar de la propuesta, que permitió realizar donaciones voluntarias de sangre y, a quienes cumplían con los requisitos, incorporarse al Registro de Donantes de Médula Ósea.
“Estamos contentísimos, como siempre, de seguir este recorrido de concientización de la donación de sangre y del registro de donantes de médula. Una colecta más, muy exitosa”, destacó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
La jornada contó también con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y el compromiso de quienes se acercaron a donar.
“Es un pequeño gesto, muy empático, pensando en el otro, que salva vidas”, señaló Suarez.
El intendente también destacó que donar sangre demanda apenas unos minutos, pero puede representar una enorme oportunidad para quien necesita de ese gesto.
El secretario general de La Bancaria, Sergio Giménez, explicó que la jornada surgió a partir de una iniciativa de la Secretaría General Nacional para impulsar este tipo de actividades en las distintas seccionales.
“Tenemos más de 40 inscriptos en esto tan importante, tan solidario, y en un momento complejo”, expresó Giménez, quien además señaló una disminución del 30% en la donación de sangre.
La propuesta también puso en valor la posibilidad de registrarse como donante de médula ósea. En ese sentido, Giménez destacó el alcance que puede tener una acción sencilla como esta.
“Una colaboración pequeña puede salvar vidas y puede llegar a socorrer a una persona que está en un estado muy crítico”, sostuvo.
Desde mayo, Sangre de Campeones viene recorriendo distintos puntos de Mendoza a través de clubes, municipios, instituciones y empresas. Con esta nueva jornada en el Centro Médico de La Bancaria, la campaña continúa sumando espacios y voluntades para promover la donación de sangre y de médula ósea en la comunidad.
En pocas palabras
- Jornada de donación: Sangre de Campeones realizó su 13ª colecta en el Centro Médico de La Bancaria, con más de 40 inscriptos.
- Convocatoria y participación: empleados bancarios, autoridades y familiares de asociados donaron sangre y se registraron como donantes de médula ósea.
- Importancia de la donación: autoridades destacaron el compromiso y la solidaridad de los participantes, enfatizando que un pequeño gesto puede salvar vidas.