Sangre de Campeones llegó al Centro Médico de La Bancaria en la Ciudad de Mendoza

La jornada contó también con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y el compromiso de quienes se acercaron a donar.

Autoridades de La Bancaria junto al intendente Ulpiano Suarez destacaron la importancia de impulsar campañas como Sangre de Campeones, junto al INCAIMEN y el Centro Regional de Hemoterapia Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

“Es un pequeño gesto, muy empático, pensando en el otro, que salva vidas”, señaló Suarez.

El intendente también destacó que donar sangre demanda apenas unos minutos, pero puede representar una enorme oportunidad para quien necesita de ese gesto.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Giménez, explicó que la jornada surgió a partir de una iniciativa de la Secretaría General Nacional para impulsar este tipo de actividades en las distintas seccionales.

Entre quienes participaron de la colecta, quienes cumplían con los requisitos también pudieron registrarse como donantes de médula ósea Foto; Nicólas Rios/Diario UNO

“Tenemos más de 40 inscriptos en esto tan importante, tan solidario, y en un momento complejo”, expresó Giménez, quien además señaló una disminución del 30% en la donación de sangre.

La propuesta también puso en valor la posibilidad de registrarse como donante de médula ósea. En ese sentido, Giménez destacó el alcance que puede tener una acción sencilla como esta.

Trabajadores bancarios, sus familias y miembros de la comunidad participaron de una nueva jornada solidaria de Sangre de Campeones Foto: Nicólas Rios/Diario UNO

“Una colaboración pequeña puede salvar vidas y puede llegar a socorrer a una persona que está en un estado muy crítico”, sostuvo.

Desde mayo, Sangre de Campeones viene recorriendo distintos puntos de Mendoza a través de clubes, municipios, instituciones y empresas. Con esta nueva jornada en el Centro Médico de La Bancaria, la campaña continúa sumando espacios y voluntades para promover la donación de sangre y de médula ósea en la comunidad.