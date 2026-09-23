Fundación Grupo América acompaña Kids Running Dorrego 2026 una carrera con espíritu solidario

El domingo 27, chicos y grandes están invitados a correr y disfrutar de esta primera edición en el Paseo Dorrego Foto: Diario/UNO

La jornada tendrá además un componente solidario. Fundación Grupo América recibirá las donaciones de leche larga vida que acerquen los participantes y asistentes, para acompañar a merenderos de la provincia.

Todos los inscriptos recibirán un kit oficial con remera, dorsal, medalla finisher y refrigerio. El retiro de kits y acreditaciones será el sábado 26 de septiembre, de 12 a 18, en Paseo Dorrego | Free Time.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la web oficial de Kids Running Dorrego o por WhatsApp al 261 306 2110.

Una invitación a correr, jugar, compartir en familia y sumar una ayuda para quienes más lo necesitan.