El próximo domingo 27 de septiembre, desde las 9, el Paseo Dorrego, en Guaymallén, será escenario de la primera edición de Kids Running Dorrego 2026, una jornada que invita a niños, jóvenes y familias a disfrutar del deporte, el juego y las actividades al aire libre.
Fundación Grupo América acompaña Kids Running Dorrego 2026 una carrera con espíritu solidario
Una propuesta pensada para que los más chicos disfruten del movimiento y compartan en familia a beneficio de Fundación Grupo América.
Con la consigna “¿Y si correr fuera un juego?”, la propuesta busca que los más chicos se acerquen a la actividad física de una manera divertida, compartiendo el recorrido y la experiencia junto a sus familias. La iniciativa contempla circuitos adaptados para niños de 3 a 14 años, además de una caminata familiar y una carrera 4K para adultos.
Organizado por Paseo Dorrego y MLT Eventos Sport, el encuentro también incluirá shows, entretenimiento y sorteos, con más de 40 pares de zapatillas deportivas y otros premios.
La jornada tendrá además un componente solidario. Fundación Grupo América recibirá las donaciones de leche larga vida que acerquen los participantes y asistentes, para acompañar a merenderos de la provincia.
Todos los inscriptos recibirán un kit oficial con remera, dorsal, medalla finisher y refrigerio. El retiro de kits y acreditaciones será el sábado 26 de septiembre, de 12 a 18, en Paseo Dorrego | Free Time.
Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la web oficial de Kids Running Dorrego o por WhatsApp al 261 306 2110.
Una invitación a correr, jugar, compartir en familia y sumar una ayuda para quienes más lo necesitan.
En pocas palabras
- Fundación Grupo América: acompaña la Kids Running Dorrego 2026, una carrera solidaria para niños y familias.
- Evento deportivo y familiar: la jornada incluye circuitos infantiles, caminata familiar, carrera 4K para adultos, shows y sorteos.
- Componente solidario: se recibirán donaciones de leche larga vida para merenderos de la provincia.