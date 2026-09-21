La solidaridad de los hinchas de Independiente Rivadavia llegó al Merendero Los Lirios

A sus 82 años, Juana Andino está próxima a cumplir 37 años al frente del Merendero Los Lirios. Allí reciben asistencia más de 130 personas, entre niños y familias completas, a quienes brinda almuerzo y merienda. El espacio también ofrece apoyo escolar y talleres para las madres.

Hace 37 años, Juana y su familia sostienen una historia de compromiso y solidaridad que se renueva cada día en el Merendero Los Lirios Foto: Martín Pravata/Diario UNO

“Yo tengo 102 niños con sus familias. En realidad les doy de comer a más de 130 personas, porque acá vienen las familias completas”, contó Juana.

La tarea también se sostiene en familia. Juana tiene 18 hijos y la mayoría son del corazón. Todos colaboran con el merendero junto a sus propias familias. Además, ella genera recursos para mantener el espacio a través de un kiosco, una despensa y un taller de costura, donde confecciona prendas y almohadones con telas donadas.

En su casa, Juana también sostiene un kiosco, un pequeño almacén y un taller de costura, una iniciativa que busca generar un ingreso y brindar una oportunidad a otras madres Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Para Juana, la donación recibida no solo permitirá acompañar a las familias que concurren al merendero, sino también extender la ayuda hacia otro espacio.

“Esta donación me va a servir para alimentarlos a todos y también para poder ayudar a otro merendero de Beltrán”, explicó. Según contó, ya estaba reuniendo leche y juguetes para llevar a esa institución, que no había podido realizar una celebración por el Día del Niño.

“Esta es una bendición muy grande porque lo vamos a poder hacer”, expresó.

La solidaridad de los hinchas de Independiente Rivadavia hizo posible esta entrega al Merendero Los Lirios: 217 kilos de alimentos y 147 kilos de leche para acompañar a las familias Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Juana también agradeció a quienes hicieron posible la llegada de los alimentos. “Agradezco profundamente a la Fundación Grupo América que nos ha acercado estos alimentos y al Club Independiente Rivadavia por esta bendición”, señaló.

Antonio Carbajo, marido de Juana, también acompaña esta tarea desde hace más de tres décadas. “Este trabajo lo hacemos desde hace más de 30 años para ayudar al necesitado, a los niños y a gente discapacitada, y lo podemos hacer gracias a la bendición de la gente que colabora, como en este caso lo han hecho los hinchas de Independiente Rivadavia”, expresó.

Así, cada partido de local se convierte en una nueva oportunidad para transformar la pasión de los hinchas en ayuda concreta, que llega a quienes más lo necesitan y puede volver a multiplicarse en otras comunidades.