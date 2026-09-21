La solidaridad que nace en las tribunas de Independiente Rivadavia volvió a transformarse en ayuda concreta. En esta oportunidad, la Fundación Grupo América acompañó la entrega de los alimentos recolectados al Merendero Los Lirios, de Maipú, donde fueron recibidos con emoción por quienes sostienen este espacio desde hace décadas.
La solidaridad de los hinchas de Independiente Rivadavia llegó al Merendero Los Lirios
Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América llevaron alimentos al merendero Los Lirios, como parte de una acción solidaria en cada partido de local.
La donación, reunida durante el partido disputado el 12 de septiembre, alcanzó los 217 kilos de alimentos y 147 kilos de leche.
La iniciativa se realiza en cada partido de local de Independiente Rivadavia. Los hinchas que se acercan a colaborar llevan un alimento no perecedero y, además, participan del sorteo de dos camisetas oficiales del plantel profesional. Con el paso de los partidos, la propuesta crece y se afianza, convirtiendo cada encuentro en una nueva oportunidad para ayudar.
A sus 82 años, Juana Andino está próxima a cumplir 37 años al frente del Merendero Los Lirios. Allí reciben asistencia más de 130 personas, entre niños y familias completas, a quienes brinda almuerzo y merienda. El espacio también ofrece apoyo escolar y talleres para las madres.
“Yo tengo 102 niños con sus familias. En realidad les doy de comer a más de 130 personas, porque acá vienen las familias completas”, contó Juana.
La tarea también se sostiene en familia. Juana tiene 18 hijos y la mayoría son del corazón. Todos colaboran con el merendero junto a sus propias familias. Además, ella genera recursos para mantener el espacio a través de un kiosco, una despensa y un taller de costura, donde confecciona prendas y almohadones con telas donadas.
Para Juana, la donación recibida no solo permitirá acompañar a las familias que concurren al merendero, sino también extender la ayuda hacia otro espacio.
“Esta donación me va a servir para alimentarlos a todos y también para poder ayudar a otro merendero de Beltrán”, explicó. Según contó, ya estaba reuniendo leche y juguetes para llevar a esa institución, que no había podido realizar una celebración por el Día del Niño.
“Esta es una bendición muy grande porque lo vamos a poder hacer”, expresó.
Juana también agradeció a quienes hicieron posible la llegada de los alimentos. “Agradezco profundamente a la Fundación Grupo América que nos ha acercado estos alimentos y al Club Independiente Rivadavia por esta bendición”, señaló.
Antonio Carbajo, marido de Juana, también acompaña esta tarea desde hace más de tres décadas. “Este trabajo lo hacemos desde hace más de 30 años para ayudar al necesitado, a los niños y a gente discapacitada, y lo podemos hacer gracias a la bendición de la gente que colabora, como en este caso lo han hecho los hinchas de Independiente Rivadavia”, expresó.
Así, cada partido de local se convierte en una nueva oportunidad para transformar la pasión de los hinchas en ayuda concreta, que llega a quienes más lo necesitan y puede volver a multiplicarse en otras comunidades.
En pocas palabras
- Solidaridad: Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América donaron 217 kg de alimentos y 147 kg de leche al merendero Los Lirios.
- Iniciativa continua: La acción se repite en cada partido de local, con colectas y sorteos para incentivar la participación.
- Impacto comunitario: La donación permitirá asistir a más de 130 personas y ayudar a otro merendero en Beltrán.