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Torneo Clausura

Independiente Rivadavia visita a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia jugará como visitante este lunes desde las 19 con Barracas Central, por la 10ma fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Studer y Sartori serán titulares.

Studer y Sartori serán titulares.

Independiente Rivadavia visitará a Barracas Central este lunes desde las 19, en el estadio Claudio Tapia, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro entre la Lepra y el Guapo tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, será transmisión de Radio Nihuil y tendrá televisación en vivo de TNT Sports.

Alfredo Berti analiza variantes para el encuentro que Independiente Rivadavia jugar&aacute; con Barracas Central.

Alfredo Berti analiza variantes para el encuentro que Independiente Rivadavia jugará con Barracas Central.

Independiente Rivadavia viene de ser eliminado por penales en cuartos de final de la Copa Argentina y buscará estirar su ventaja como puntero de la tabla anual, además de consolidarse en el lote de 8 equipos que se clasificarán a los playoffs.

Independiente Rivadavia busca su segundo triunfo seguido en el Clausura

En el Clausura La Lepra viene de ganarle a Aldosivi como local y buscará su segundo triunfo seguido ya que ocupa el 7mo puesto de la Zona B con 14 puntos y está dentro de los lugares de clasificación a los playoffs

Barracas Central viene de un empatar frente a Banfield como visitante, no ha logrado ganar en sus últimos 7 encuentros y dirigido por Damián Ayude, se encuentra en la 11ma posición de la zona B, acumulando 12 puntos.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Yonatthan Rak ,Nicolás Demartini y Damián Martínez, Elías Pereyra, Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra y Gonzalo Maroni; Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabricio Sartori y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Barracas Central

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

TV: TNT Sports

Hora: 19

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