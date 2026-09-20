Independiente Rivadavia visita a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia busca su segundo triunfo seguido en el Clausura

En el Clausura La Lepra viene de ganarle a Aldosivi como local y buscará su segundo triunfo seguido ya que ocupa el 7mo puesto de la Zona B con 14 puntos y está dentro de los lugares de clasificación a los playoffs

Barracas Central viene de un empatar frente a Banfield como visitante, no ha logrado ganar en sus últimos 7 encuentros y dirigido por Damián Ayude, se encuentra en la 11ma posición de la zona B, acumulando 12 puntos.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Yonatthan Rak ,Nicolás Demartini y Damián Martínez, Elías Pereyra, Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra y Gonzalo Maroni; Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabricio Sartori y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Barracas Central

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

TV: TNT Sports

Hora: 19