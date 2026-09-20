Independiente Rivadavia visita a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia visitará a Barracas Central este lunes desde las 19, en el estadio Claudio Tapia, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia jugará como visitante este lunes desde las 19 con Barracas Central, por la 10ma fecha del Torneo Clausura
Independiente Rivadavia visitará a Barracas Central este lunes desde las 19, en el estadio Claudio Tapia, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El encuentro entre la Lepra y el Guapo tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, será transmisión de Radio Nihuil y tendrá televisación en vivo de TNT Sports.
Independiente Rivadavia viene de ser eliminado por penales en cuartos de final de la Copa Argentina y buscará estirar su ventaja como puntero de la tabla anual, además de consolidarse en el lote de 8 equipos que se clasificarán a los playoffs.
En el Clausura La Lepra viene de ganarle a Aldosivi como local y buscará su segundo triunfo seguido ya que ocupa el 7mo puesto de la Zona B con 14 puntos y está dentro de los lugares de clasificación a los playoffs
Barracas Central viene de un empatar frente a Banfield como visitante, no ha logrado ganar en sus últimos 7 encuentros y dirigido por Damián Ayude, se encuentra en la 11ma posición de la zona B, acumulando 12 puntos.
Probables formaciones
Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Yonatthan Rak ,Nicolás Demartini y Damián Martínez, Elías Pereyra, Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra y Gonzalo Maroni; Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabricio Sartori y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Estadio: Barracas Central
Árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Silvio Trucco
TV: TNT Sports
Hora: 19