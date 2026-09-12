Independiente Rivadavia recibe a Aldosivi por el Torneo Clausura

El encuentro entre la Lepra y el Tiburón tendrá el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

La Lepra viene de perder 3-1 ante River en el Monumental(fue un partido donde el árbitro Nicolás Ramírez tuvo fallos polémicos contra la Lepra), se ubica el octavo puesto de la Zona B con 11 puntos y está dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.