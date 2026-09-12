Independiente Rivadavia recibe a Aldosivi por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia jugará ante Aldosivi de Mar del Plata, este sábado desde las 14:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia recibe a Aldosivi este sábado desde las 14.45. Busca consolidarse en los playoffs del Torneo Clausura y ser el líder en la tabla anual
Independiente Rivadavia jugará ante Aldosivi de Mar del Plata, este sábado desde las 14:45, en el estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El encuentro entre la Lepra y el Tiburón tendrá el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.
La Lepra viene de perder 3-1 ante River en el Monumental(fue un partido donde el árbitro Nicolás Ramírez tuvo fallos polémicos contra la Lepra), se ubica el octavo puesto de la Zona B con 11 puntos y está dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.