El piloto argentino Franco Colapinto expresó este sábado su satisfacción y felicidad tras el noveno lugar obtenido en la clasificación para el Gran Premio de España de Fórmula 1 al mando de su auto de la escudería Alpine: "Fue una de mis mejores qualys".
La inmensa alegría de Franco Colapinto tras la Qualy del Gran Premio de España
Muy conforme y feliz con su rendimiento y el de su Alpine mostró Franco Colapinto una vez finalizada la Clasificación del Gran Premio de España, donde quedó 9°
Tras una regular jornada de entrenamientos del viernes, este sábado se evidenciaron mejoras en el andar del A526 del nacido en Pilar, Buenos Aires. "Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos", comenzó relatando sus expectativas el argentino.
La alegría de Colapinto de cara al Gran Premio de España de este domingo
En este sentido, afirmó: "Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí. Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos".
Franco logró meterse en la Q3 y superar en el lote de 10 clasificados al piloto británico del Racing Bulls, Arvid Lindblad, para obtener el noveno cajón de la grilla de partida del Gran Premio de España, a correrse este domingo, desde las 10, hora argentina.
En pocas palabras
- Franco Colapinto: El piloto argentino se mostró feliz tras clasificar 9° en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
- Rendimiento del Alpine: Colapinto consideró que fue una de sus mejores clasificaciones, a pesar de no tener el auto más competitivo.
- Expectativas: El objetivo para la carrera del domingo es sumar puntos con el Alpine.