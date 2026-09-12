La inmensa alegría de Franco Colapinto tras la Qualy del Gran Premio de España

Tras una regular jornada de entrenamientos del viernes, este sábado se evidenciaron mejoras en el andar del A526 del nacido en Pilar, Buenos Aires. "Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos", comenzó relatando sus expectativas el argentino.

Franco Colapinto mostró buen rendimiento en un circuito complicado como el Madring del GP de España.

La alegría de Colapinto de cara al Gran Premio de España de este domingo

En este sentido, afirmó: "Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí. Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos".