El piloto argentino Franco Colapinto finalizó este sábado la tercera práctica libre (FP3) en el puesto 11°, luego de un poco esperanzador puesto 15 en la segunda Práctica Libre (FP2) del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Franco Colapinto mejoró un poco y cerró las prácticas del Gran Premio de España en el puesto 11°
El argentino Franco Colapinto logró este sábado en la Práctica Libre 3 el 11° lugar y se prepara para la Clasificación a las 11
El más veloz resultó el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, clavando 1 minuto 32 segundos 797 milésimas (1' 3'' 797/1000), mientras que Franco registró un cronometraje de +1'' 549/1000. Escoltaron a Antonelli: Charles Leclerc, con Ferrari, a +0'' 166/1000; y Oscar Piastri -McLaren. a +0'' 189/1000.
A las 11 se larga la Clasificación oficial del Gran Premio de España
A las 11 -hora argentina- comenzará en el autódromo Madring, de la ciudad de Madrid, la Clasificación para determinar la grilla de partida de la carrera principal a disputarse este domingo, desde las 10. Se puede ver por TV en el canal Fox Sports, y de manera online en la plataforma Disney+ Premium, o mediante el servicio oficial F1 TV Pro.
El compañero de Colapinto en el equipo Alpine, el francés Pierre Gasly llegó muy atrás, con el 16° lugar, con un registro de +2'' 174/1000 respecto a Antonelli. El argentino venía de encadenar el 13° y 15° tiempo en las Prácticas Libres 1 y 2 del viernes, respectivamente.
La tanda de ensayos sufrió la aparición de dos banderas rojas y la interrupción momentánea debido a sendos accidentes de Lewis Hamilton (Ferrari) y Ollie Bearman (Haas).
En pocas palabras
- Franco Colapinto: Terminó 11° en la FP3 del GP de España de F1.
- Cronometraje: El argentino quedó a +1" 549/1000 del más rápido, Kimi Antonelli.
- Próxima instancia: La clasificación será a las 13, definiendo la grilla de largada.