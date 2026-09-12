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FÓRMULA 1

Franco Colapinto mejoró un poco y cerró las prácticas del Gran Premio de España en el puesto 11°

El argentino Franco Colapinto logró este sábado en la Práctica Libre 3 el 11° lugar y se prepara para la Clasificación a las 11

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El piloto argentino Franco Colapinto registró el 11° lugar en la FP3 y espera mejorar para la Clasificación del Gran Premio de España.

El piloto argentino Franco Colapinto registró el 11° lugar en la FP3 y espera mejorar para la Clasificación del Gran Premio de España.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó este sábado la tercera práctica libre (FP3) en el puesto 11°, luego de un poco esperanzador puesto 15 en la segunda Práctica Libre (FP2) del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El más veloz resultó el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, clavando 1 minuto 32 segundos 797 milésimas (1' 3'' 797/1000), mientras que Franco registró un cronometraje de +1'' 549/1000. Escoltaron a Antonelli: Charles Leclerc, con Ferrari, a +0'' 166/1000; y Oscar Piastri -McLaren. a +0'' 189/1000.

Al igual que en la FP2, el italiano Kimi Antonelli domin&oacute; los ensayos con su Mercedes en el Gran Premio de Espa&ntilde;a.

Al igual que en la FP2, el italiano Kimi Antonelli dominó los ensayos con su Mercedes en el Gran Premio de España.

A las 11 se larga la Clasificación oficial del Gran Premio de España

A las 11 -hora argentina- comenzará en el autódromo Madring, de la ciudad de Madrid, la Clasificación para determinar la grilla de partida de la carrera principal a disputarse este domingo, desde las 10. Se puede ver por TV en el canal Fox Sports, y de manera online en la plataforma Disney+ Premium, o mediante el servicio oficial F1 TV Pro.

El compañero de Colapinto en el equipo Alpine, el francés Pierre Gasly llegó muy atrás, con el 16° lugar, con un registro de +2'' 174/1000 respecto a Antonelli. El argentino venía de encadenar el 13° y 15° tiempo en las Prácticas Libres 1 y 2 del viernes, respectivamente.

La tanda de ensayos sufrió la aparición de dos banderas rojas y la interrupción momentánea debido a sendos accidentes de Lewis Hamilton (Ferrari) y Ollie Bearman (Haas).

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: Terminó 11° en la FP3 del GP de España de F1.
  • Cronometraje: El argentino quedó a +1" 549/1000 del más rápido, Kimi Antonelli.
  • Próxima instancia: La clasificación será a las 13, definiendo la grilla de largada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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