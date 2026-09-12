Franco Colapinto mejoró un poco y cerró las prácticas del Gran Premio de España en el puesto 11°

El más veloz resultó el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, clavando 1 minuto 32 segundos 797 milésimas (1' 3'' 797/1000), mientras que Franco registró un cronometraje de +1'' 549/1000. Escoltaron a Antonelli: Charles Leclerc, con Ferrari, a +0'' 166/1000; y Oscar Piastri -McLaren. a +0'' 189/1000.

Al igual que en la FP2, el italiano Kimi Antonelli dominó los ensayos con su Mercedes en el Gran Premio de España. Foto: Gentileza formula 1.com

A las 11 se larga la Clasificación oficial del Gran Premio de España

A las 11 -hora argentina- comenzará en el autódromo Madring, de la ciudad de Madrid, la Clasificación para determinar la grilla de partida de la carrera principal a disputarse este domingo, desde las 10. Se puede ver por TV en el canal Fox Sports, y de manera online en la plataforma Disney+ Premium, o mediante el servicio oficial F1 TV Pro.