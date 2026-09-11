Franco Colapinto desmejoró y terminó en el puesto 15 en las segundas prácticas libres del Gran Premio de España

Los Alpine, con Pierre Gasly y Franco Colapinto se ubicaron en el noveno y décimo lugar respectivamente en el inicio del ensayo. La mayoría de los pilotos volvió a salir a pista con goma media, a excepción del otro Audi en esta oportunidad, con Niko Hulkenberg usando neumáticos duros (en la primera práctica los usó su compañero Gabriel Bortoleto).

Antonelli fue el mejor de la segunda tanda de ensayos en el circuito de Madrid.

Lando Norris, vigente campeón del mundo, tuvo problemas en la caja de cambios y debió dirigirse a boxes con su McLaren transcurridos varios minutos de la segunda práctica libre del Gran Premio de España.

Promediando la mitad de ensayo, la mayoría de las escuderias cambiaron el componente de neumático a blando para intentar bajar los registros de tiempo. Así, Charles Leclerc se ubicó primero por unos instantes pero Antonelli volvió a pasarlo con la mejor marca de la práctica de 1:33.662. Hamilton luego se posicionó segundo, a 149 milésimas del piloto italiano.

Colapinto y Gasly partieron la estrategia en Alpine ya que el argentino cambió sus neumáticos a blandos mientras que el francés se mantuvo por unas vueltas más con las gomas medias. Más tarde, el Gasly se plegó a Franco y usó el compuesto blando.

Russell cayó al quinto lugar y Verstappen (Red Bull) lo sucedió en el sexto puesto.

Restando 25 minutos, Arvid Linblad chocó su Racing Bull contra el muro y se activó la bandera roja en el trazado de Madring. Pese a quedar afuera, su buen registro de tiempo lo mantuvo en el cuarto lugar hasta el final de la sesión.

Linblad se fue contra el muro en la segunda práctica del Gran Premio de España.

La práctica se reanudó minutos más tarde, con un Franco Colapinto con otra ala delantera buscando mejorar el rendimiento en el auto. No obstante, el argentino no pasó del puesto 15 mientras que Gasly escaló al puesto 11, ambos con gomas blandas.

Leclerc se ubicó segundo y conservó ese puesto hasta el final del ensayo.

Cronograma Gran Premio de España

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas