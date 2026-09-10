Qué equipo pondría Alfredo Berti en Independiente Rivadavia para jugar con Aldosivi

El equipo de Alfredo Berti se mantiene en zona de clasificación a los octavos de final. Se ubica octavo con 11 puntos y a 6 del líder Argentinos Juniors. En la tabla anual perdió el liderazgo y con 45 se ubica uno por debajo del Bicho.

Independiente Rivadavia entrenó este jueves en Ciudad Deportiva

Vuelve Maxi Salas en la delantera

Con respecto a la formación para jugar en el Gargantini, Maximiliano Salas volvería a ser de la partida. Cabe recordar que no formó parte del duelo ante el millonario por una cláusula. La duda pasa por el lateral derecho, puesto que se pelean entre Alex Vigo y Ezequiel Bonifacio.