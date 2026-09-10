Independiente Rivadavia dio vuelta la página tras la derrota ante River en el Monumental y ya piensa en el compromiso de este sábado ante Aldovisi. Por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, la Lepra recibirá al Tiburón desde las 14.45.
Qué equipo pondría Alfredo Berti en Independiente Rivadavia para jugar con Aldosivi
Alfredo Berti, el DT de independiente Rivadavia, diagrama el equipo que jugará ante Aldosivi en el Bautista Gargantini
El equipo de Alfredo Berti se mantiene en zona de clasificación a los octavos de final. Se ubica octavo con 11 puntos y a 6 del líder Argentinos Juniors. En la tabla anual perdió el liderazgo y con 45 se ubica uno por debajo del Bicho.
Vuelve Maxi Salas en la delantera
Con respecto a la formación para jugar en el Gargantini, Maximiliano Salas volvería a ser de la partida. Cabe recordar que no formó parte del duelo ante el millonario por una cláusula. La duda pasa por el lateral derecho, puesto que se pelean entre Alex Vigo y Ezequiel Bonifacio.
En este sentido, Independiente Rivadavia formaría con: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández, Maximiliano Salas y Alex Arce.
El plantel este viernes realizará su última práctica y luego quedará concentrado de cara al choque ante Aldosivi, donde el Azul se reencontrará con su público. Su última presentación como local fue la victoria ante Racing por 3 a 1.
Luego de este partido, tendrá su choque por Copa Argentina por los cuartos de final ante Atlético Tucumán. Será el próximo miércoles 16 de septiembre, en la cancha de Los Andes, desde las 19.
La agenda de Independiente Rivadavia
- Fecha 9 vs Aldosivi - Bautista Gargantini - sábado 12/9 - 14.45hs - Torneo Clausura
- Cuartos de final vs Atlético Tucumán - Eduardo Gallardón (Club Los Andes) - miércoles 16/9 - 19hs - Copa Argentina
- Fecha 10 vs Barracas Central - Claudio Fabián Tapia - lunes 21/9 - 19hs - Torneo Clausura
En pocas palabras
- Independiente Rivadavia: se prepara para enfrentar a Aldosivi en el Bautista Gargantini por la 9na fecha del Clausura.
- Maximiliano Salas: regresará a la delantera tras ausentarse en el partido contra River Plate.
- Agenda deportiva: el equipo disputará además los cuartos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán.