Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz ganaron por el Torneo de Reserva

Gimnasia y Esgrima logró un gran triunfo ante Banfield. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El Lobo logró un triunfazo ante Banfield

Gimnasia y Esgrima superó de manera agónica a Banfield por 2-1. El Mensana arrancó perdiendo el partido por el gol de Jeremías Acosta a los 16' del primer tiempo y lo dio vuelta de la mano de Thiago Lucero y Joaquín Sabattini, a los 5' y 46' del complemento.

El equipo conducido por Luciano Cipriani se ubica sexto con 12 puntos. Con esta victoria el elenco mendocino se recuperó de la caída ante Rosario Central como local. El próximo encuentro del Lobo será el miércoles 16 de septiembre, a las 15, ante Talleres.

Godoy Cruz goleó a Rosario Central, en Rosario.

El Tomba goleó a Rosario Central en Arroyo Seco

Godoy Cruz logró una gran victoria por 3-0 ante Rosaio Central. Los goles del elquipo comandado por Darío Alaniz los marcaron Tomás Pesce, a los 10' del segundo tiempo, Oscar González, a los 29' y Agustín Grimaldi a los 51'.

El Expreso se ubica en el 12º puesto con 10 unidades. Por la novena fecha recibirá a Banfield, en Coquimbito, el jueves 17 de septiembre a las 15.