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Torneo de Reserva

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz ganaron por el Torneo de Reserva

Independiente Rivadavia, Gimansia y Esgrima y Godoy Cruz, los representantes de Mendoza en el Torneo de Reserva, triunfaron en la octava fecha del Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia le ganó a  Newells, en la Ciudad Deportiva, por el Torneo de Reserva.

Independiente Rivadavia le ganó a  Newell's, en la Ciudad Deportiva, por el Torneo de Reserva.

Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Los tres representantes mendocinos fueron protagonistas en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de Reserva. Independiente Rivadavia jugó como local, mientras que Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz tuvieron acción de visitante. Los tres equipos ganaron sus respectivos partidos.

La Lepra obtuvo una buena victoria como local.

La Lepra obtuvo una buena victoria como local.

Independiente Rivadavia le ganó a Newell's en Ciudad Deportiva

Independiente Rivadavia le ganó 1 a 0 a Newell’s el partido correspondiente al Grupo B, el cual se disputó en la Ciudad Deportiva. El equipo dirigido por Nicolás Medina llegó a las 7 unidades y se ubica en el puesto 14. El gol lo marcó Tobías Ganduglia a los 36' del primer tiempo.

Con esta victoria el Azul se recuperó de la caída por 4 a 0 ante Defensa y Justicia. Por la novena fecha, la Lepra visitará a Lanús el próximo miércoles, 16 de septiembre, a las 15.

Gimnasia y Esgrima logró un gran triunfo ante Banfield.

Gimnasia y Esgrima logró un gran triunfo ante Banfield.

El Lobo logró un triunfazo ante Banfield

Gimnasia y Esgrima superó de manera agónica a Banfield por 2-1. El Mensana arrancó perdiendo el partido por el gol de Jeremías Acosta a los 16' del primer tiempo y lo dio vuelta de la mano de Thiago Lucero y Joaquín Sabattini, a los 5' y 46' del complemento.

El equipo conducido por Luciano Cipriani se ubica sexto con 12 puntos. Con esta victoria el elenco mendocino se recuperó de la caída ante Rosario Central como local. El próximo encuentro del Lobo será el miércoles 16 de septiembre, a las 15, ante Talleres.

Godoy Cruz goleó a Rosario Central, en Rosario.

Godoy Cruz goleó a Rosario Central, en Rosario.

El Tomba goleó a Rosario Central en Arroyo Seco

Godoy Cruz logró una gran victoria por 3-0 ante Rosaio Central. Los goles del elquipo comandado por Darío Alaniz los marcaron Tomás Pesce, a los 10' del segundo tiempo, Oscar González, a los 29' y Agustín Grimaldi a los 51'.

El Expreso se ubica en el 12º puesto con 10 unidades. Por la novena fecha recibirá a Banfield, en Coquimbito, el jueves 17 de septiembre a las 15.

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