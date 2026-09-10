Los tres puntos claves que detienen la renovación de Lionel Scaloni en la Selección argentina

La Selección argentina atraviesa un período de incertidumbre luego del retiro de Lionel Messi, tras más de 20 años de vigencia, y aún sin la confirmación de la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Mayor.
La continuidad de Lionel Scaloni está en duda en la Selección argentina por diversos motivos
La Selección argentina atraviesa un período de incertidumbre luego del retiro de Lionel Messi, tras más de 20 años de vigencia, y aún sin la confirmación de la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Mayor.
Respecto a este último punto, fuentes cercanas a la AFA aseguran que el entrenador más ganador del siglo con la Albiceleste le manifestó "estar muy cansado" al presidente, Claudio Tapia, luegode ocho años de ciclo y cuatro títulos obtenidos.
Luego de perder la final del Mundial ante España, Lionel Scaloni manifestó que necesitaba un tiempo para pensar sobre su futuro en la Selección argentina. El DT, cuyo contrato se vence en diciembre 2026, explicó que se requería mucha energía para afrontar la renovación en el plantel Albiceleste que se quedó sin su líder y capitán, Lionel Messi.
"Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto", reconoció Scaloni tras la final de la cita mundialista. Hoy ese argumento es uno de los puntos fuertes que traban la renovación al frente del seleccionado campeón en Qatar 2022.
Sin Lionel Messi, tampoco Nicolás Otamendi, y con las dudas sobre algunos nombres como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez, el proceso incluiría sostener referentes y amalgamarlos con nuevas caras.
El otro de los puntos tiene que ver con la fisonomía del cuerpo técnico. El mismo podría modificarse por el deseo de Walter Samuel de lanzarse como entrenador principal y despegarse del rol de ayudante de Lionel Scaloni. Su intención sería buscar un puesto en Europa para comenzar a hacer carrera como DT. Este aspecto también tendría peso en la no renovación dada la importancia de Samuel en el equipo.
A este contexto se le suman supuestas deudas económicas de la AFA -según algunas fuentes- para con el plantel de la Selección argentina correspondiente a premios prometidos y no abonados a los futbolistas y cuerpo técnico.
Por último, se puede agregar el malestar que existió con algunos rivales seleccionados para disputar amistosos en ventanas FIFA en la previa del Mundial.
La Albiceleste tendrá la primera ventana de amistosos post Mundial entre los próximos 21 de septiembre y 6 de octubre, allí podría disputar tres encuentros con rivales que aún no han sido confirmados oficialmente. Luego, tendrá la última fecha FIFA del año, entre el 9 y el 17 de noviembre, ya más cerca del tiempo fijado para confirmar o no la continuidad de Lionel Scaloni.