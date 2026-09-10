Los tres puntos claves que detienen la renovación de Lionel Scaloni en la Selección argentina

"Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto", reconoció Scaloni tras la final de la cita mundialista. Hoy ese argumento es uno de los puntos fuertes que traban la renovación al frente del seleccionado campeón en Qatar 2022.

Sin Lionel Messi, tampoco Nicolás Otamendi, y con las dudas sobre algunos nombres como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez, el proceso incluiría sostener referentes y amalgamarlos con nuevas caras.

El otro de los puntos tiene que ver con la fisonomía del cuerpo técnico. El mismo podría modificarse por el deseo de Walter Samuel de lanzarse como entrenador principal y despegarse del rol de ayudante de Lionel Scaloni. Su intención sería buscar un puesto en Europa para comenzar a hacer carrera como DT. Este aspecto también tendría peso en la no renovación dada la importancia de Samuel en el equipo.

A este contexto se le suman supuestas deudas económicas de la AFA -según algunas fuentes- para con el plantel de la Selección argentina correspondiente a premios prometidos y no abonados a los futbolistas y cuerpo técnico.

Por último, se puede agregar el malestar que existió con algunos rivales seleccionados para disputar amistosos en ventanas FIFA en la previa del Mundial.

El calendario de la Selección argentina

La Albiceleste tendrá la primera ventana de amistosos post Mundial entre los próximos 21 de septiembre y 6 de octubre, allí podría disputar tres encuentros con rivales que aún no han sido confirmados oficialmente. Luego, tendrá la última fecha FIFA del año, entre el 9 y el 17 de noviembre, ya más cerca del tiempo fijado para confirmar o no la continuidad de Lionel Scaloni.