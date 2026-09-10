Baja en Boca: Kevin Zenón emigra al exterior

Luego de que el volante del club de la Ribera marcara un gol ante Gimnasia y Esgrima, y que formara parte de los convocados para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el elenco mexicano mejoró las condiciones ofertadas por el mediocampista zurdo y Boca terminó dando el visto bueno para la salida de Kevin Zenón.

Boca vendió el 80% del pase del futbolista por lo que le corresponde una suma cercana a los 4.800.000 dólares, el resto le pertenece a Unión de Santa Fe por ser el dueño del otro porcentaje de su ficha además de ser el club formador.

Boca desembolsó alrededor de 3.500.000 de dólares en 2024 (más el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero) para concretar la llegada de Kevin Zenón. Hoy el futbolista se despide luego de 92 partidos disputados con la camiseta azul y oro, 12 goles y 8 asistencias.