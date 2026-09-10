Finalmente Kevin Zenón se va de Boca. Luego de varias idas y vueltas en las negociaciones, el mediocampista deja el Xeneize luego de dos temporada y media con destino a Atlas de México.
Baja en Boca: Kevin Zenón emigra al exterior
Kevin Zenón deja de ser jugador de Boca para pasar a defender los colores del club que dirige Hernán Crespo
Boca aceptó los seis millones de dólares que ofertó el equipo mexicano por la ficha de Zenón, y el volante de 25 años dejará de vestir la camiseta azul y oro.
Kevin Zenón se va de Boca
Atlas de México, equipo dirigido por Hernán Crespo, estaba interesado en fichar a Kevin Zenón desde hace tiempo. Si embargo las negociaciones no llegaban a buen puerto por las pretensiones del Xeneize.
Luego de que el volante del club de la Ribera marcara un gol ante Gimnasia y Esgrima, y que formara parte de los convocados para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el elenco mexicano mejoró las condiciones ofertadas por el mediocampista zurdo y Boca terminó dando el visto bueno para la salida de Kevin Zenón.
Boca vendió el 80% del pase del futbolista por lo que le corresponde una suma cercana a los 4.800.000 dólares, el resto le pertenece a Unión de Santa Fe por ser el dueño del otro porcentaje de su ficha además de ser el club formador.
Boca desembolsó alrededor de 3.500.000 de dólares en 2024 (más el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero) para concretar la llegada de Kevin Zenón. Hoy el futbolista se despide luego de 92 partidos disputados con la camiseta azul y oro, 12 goles y 8 asistencias.
En pocas palabras
- Kevin Zenón emigra: El mediocampista deja Boca para sumarse a Atlas de México por seis millones de dólares.
- Cifras de la venta: Boca vendió el 80% de su ficha, recibiendo aproximadamente 4.8 millones de dólares.
- Trayectoria en Boca: Zenón disputó 92 partidos, anotó 12 goles y dio 8 asistencias en dos temporadas y media.