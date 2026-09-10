Picante cara a cara entre De Paul y Lewandowski: tenso cruce en el partido de Inter Miami vs Chicago Fire

Enfrentados cara a cara, De Paul y Lewandowski se dijeron de todo. Ambos volvieron a encontrase como viejos rivales conocidos por sus cruces en España, en sus épocas del Atlético de Madrid y Barcelona respectivamente, y por aquel partido de la fase de grupos de Qatar 2022 cuando se enfrentaron la Selección argentina y Polonia en el Mundial que la Argentina se coronó campeón.

Por fortuna, la pelea no pasó a mayores pero se vivieron instantes de tensión en el final del partido en el Estadio Soldier Field, la casa de Chicago Fire.

Inter Miami continúa segundo en la MLS

Con el empate, el equipo de Lionel Messi desaprovechó la oportunidad de descontarle puntos al Nasvhille, líder de la tabla de posiciones con 53 unidades. Las Garzas tienen 44 puntos pero dejaron pasar la chance de acercarse al primero, quien cayó derrotado ante Toronto en esta fecha.

Inter Miami y Nashville se enfrentarán el próximo sábado, a partir de las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami, por una nueva jornada de la MLS.