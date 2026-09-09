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Asistencia de Julián y gol de Mac Allister en una jornada a puro festejo en la Champions League

Seis partidos le dieron continuidad a la primera fecha de la UEFA Champions League. Alexis Mac Allister y Julián Álvarez tuvieron su aporte goleador

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alexis Mac Allister convirtió el gol del triunfo de Liverpool.

Alexis Mac Allister convirtió el gol del triunfo de Liverpool.

Luego del puntapié inicial de este martes, la UEFA Champions League tuvo continuidad en esta primera fecha de la edición 2026/27. Alexis Mac Allister aportó un gol en la victoria del Liverpool ante el Atlético Madrid. En ese mismo partido, Julián Álvarez sumó una asistencia para el Colchonero.

Durante esta misma jornada se destacaron dos grandes goleadas. París Saint Germain, flamante bicampeón de la competencia, vapuleó al Slovan Bratislava de Eslovaquia por 6-1. Por su parte, Barcelona se impuso 5-1 ante el Feyenoord de Países Bajos.

Julián Álvarez asistió en la derrota del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez asistió en la derrota del Atlético de Madrid.

Los partidos de este miércoles en la UEFA Champions League

Stuttgart de Alemania, en condición de local, le ganó 3-1 al Viking de Dinamarca. Los goles del triunfo, todos en los primeros 45 minutos, llegaron de la mano de Ermedin Demirovic. La visita había igualado transitoriamente gracias al tanto de Zlatko Tripic.

En el mismo horario, en el Spotify Camp Nou, Barcelona protagonizó una de las grandes goleadas de este miércoles. El Culé se impuso 5-1 al Feyenoord gracias al doblete de Raphinha y los restantes gritos de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus. El descuento llegó a través de Sem Steijn.

Más tarde llegó el momento del flamante bicampeón de la UEFA Champions League. Al término de los primeros 45 minutos el elenco francés ganaba 3-0 y había pegado dos tiros en los palos. La victoria llegó con el triplete de Ferrán Torres, el doblete de Ousmane Dembélé y el tanto de Fabián Ruiz. La visita descontó por intermedio de Suleiman Camara.

En uno de los partidos más cerrados de este miércoles, Arsenal le ganó a domicilio al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona. La única alegría llegó, a los 75 minutos, de la mano de Martin Odegaard.

Con fuerte presencia argentina, llegó el turno del cruce entre Liverpool y el Atlético de Madrid. En Anfield el dueño de casa dio vuelta el resultado y se impuso por 2-1. Alexis Mac Allister fue el encargado de anotar el gol del triunfo. Marcos Llorente, con asistencia de Julián Álvarez, había abierto el marcador. Dominik Szoboszlai había igualado las acciones.

Además de la Araña y el Colo, en el verde césped dijeron presente otros tres argentinos: Cuti Romero, Giulano Simeone y Juan Musso.

Por último, Sporting de Lisboa le ganó al Galatasaray en condición de local. Pese a comenzar en desventaja por el gol en contra de Goncalo Inacio, el dueño de casa revirtió la situación con las conquistas de Rodrigo Zalazar, Geny Catamo y Luis Suárez.

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