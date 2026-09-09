Asistencia de Julián y gol de Mac Allister en una jornada a puro festejo en la Champions League

En el mismo horario, en el Spotify Camp Nou, Barcelona protagonizó una de las grandes goleadas de este miércoles. El Culé se impuso 5-1 al Feyenoord gracias al doblete de Raphinha y los restantes gritos de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus. El descuento llegó a través de Sem Steijn.

Más tarde llegó el momento del flamante bicampeón de la UEFA Champions League. Al término de los primeros 45 minutos el elenco francés ganaba 3-0 y había pegado dos tiros en los palos. La victoria llegó con el triplete de Ferrán Torres, el doblete de Ousmane Dembélé y el tanto de Fabián Ruiz. La visita descontó por intermedio de Suleiman Camara.

En uno de los partidos más cerrados de este miércoles, Arsenal le ganó a domicilio al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona. La única alegría llegó, a los 75 minutos, de la mano de Martin Odegaard.

Con fuerte presencia argentina, llegó el turno del cruce entre Liverpool y el Atlético de Madrid. En Anfield el dueño de casa dio vuelta el resultado y se impuso por 2-1. Alexis Mac Allister fue el encargado de anotar el gol del triunfo. Marcos Llorente, con asistencia de Julián Álvarez, había abierto el marcador. Dominik Szoboszlai había igualado las acciones.

Además de la Araña y el Colo, en el verde césped dijeron presente otros tres argentinos: Cuti Romero, Giulano Simeone y Juan Musso.

Por último, Sporting de Lisboa le ganó al Galatasaray en condición de local. Pese a comenzar en desventaja por el gol en contra de Goncalo Inacio, el dueño de casa revirtió la situación con las conquistas de Rodrigo Zalazar, Geny Catamo y Luis Suárez.