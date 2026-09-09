Confirmaron que el Paso Cristo Redentor volverá a cerrar este jueves tras estar habilitado un día

Desde las coordinaciones del corredor internacional informaron que se emitirá un nuevo reporte sobre la actualización del estado del paso a Chile recién este jueves cerca de las 20.

Sigue nevando en la zona de Las Cuevas. Foto: Osvaldo Valle

Un cierre que se extiende

El paso internacional ya había sufrido una suspensión preventiva desde la tarde del martes 8 de septiembre ante el pronóstico de un nuevo frente frío con nevadas prolongadas. En esa oportunidad, las autoridades dispusieron el cierre de las barreras en Uspallata y Guardia Vieja para evitar que los vehículos quedaran varados en la alta montaña.

Aunque se preveía una evaluación diaria de la transitabilidad de la Ruta 7, el persistente mal tiempo en la cordillera obligó a proceder otra vez al bloqueo de la frontera durante todo el jueves.

Desde el Centro de Frontera recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes, evitar el traslado hacia la montaña mientras se mantengan las condiciones adversas y mantenerse informados únicamente a través de los canales y páginas web oficiales.

Para este jueves el pronóstico del tiempo para alta montaña indica: nublado a parcialmente nublado en los sectores centro y sur. Desde las 14 aumenta la nubosidad, con precipitaciones débiles a moderadas a partir de esa hora.

Durante este miércoles las temperaturas más bajas se registraron en Las Cuevas, con -10ºC; Puente del Inca, con -9ºC y Punta de Vacas, con -6ºC.