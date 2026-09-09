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César Rigamonti y la clave de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo tiene mucha rebeldía"

César Rigamonti, arquero y referente de Gimnasia y Esgrima, habló del gran presente del equipo en este torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, habló del gran presente del equipo.

César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, habló del gran presente del equipo.

Gimnasia y Esgrima tiene en su arquero César Rigamonti en una de la figuras, el equipo del Parque es el puntero con 16 puntos, del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El experimentado jugador habló de lo que dejó la igualdad 2 a 2 ante Boca Juniors, en el el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo en este torneo Clausura acumula cuatro partidos sin perder con tres triunfos seguidos y un empate. En la Tabla Anual suma 35 puntos y está en el 12° puesto -a tres unidades de clasificar a la Copa Sudamericana-.

Gimnasia y Esgrima viene de empatar ante Boca, en el Víctor Legrotaglie y está en la cima del Grupo.

Gimnasia y Esgrima viene de empatar ante Boca, en el Víctor Legrotaglie y está en la cima del Grupo.

El arquero sobre la claves del equipo en el empate ante Boca, sobre la hora, admitió: "Me quedo con el protagonismo y la rebeldía que venimos mostrando en el torneo, de ir a buscar con un resultado adverso, frente a un gran rival. Tuvimos mucho coraje, valentía y por momentos lo doblegamos al rival, nos quedó la sensación amarga de no haber logrado los tres puntos en nuestra cancha".

El experimentado arquero, contó: "Este equipo trabaja todos los días para seguir mejorando. Se intenta tener una identidad de juego, tenemos varias virtudes para creer en nosotos mismos. Hay confianza cuando entramos a la cancha, en el trabajo que hacemos todos los días, tratamos de potenciarlo en los partidos".

César Rigamonti, arquero del Lobo se refirió a la identidad del juego que muestra Gimnasia y Esgrima.

César Rigamonti, arquero del Lobo se refirió a la identidad del juego que muestra Gimnasia y Esgrima.

"Hay partidos que lo hemos perdido por algunas cosas que tenemos que corregir. Se viene la etapa final, donde tenemos que sacar varios puntos", cerró César Rigamonti.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá jugar este viernes a las 19.15 como visitante ante Defensa y Justicia, por la 9na fecha. En este encuentro no podrá estar el volante Tomás O'Connor, salió lesionado ante Boca y se comprobó que tiene una distensión en la pierna derecha, mientras que ya pueden volver el defensor Juan Franco tras cumplir las tres fechas de suspensión y Agustín Módica recuperado de una distensión.

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