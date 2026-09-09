César Rigamonti y la clave de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo tiene mucha rebeldía"

El experimentado arquero, contó: "Este equipo trabaja todos los días para seguir mejorando. Se intenta tener una identidad de juego, tenemos varias virtudes para creer en nosotos mismos. Hay confianza cuando entramos a la cancha, en el trabajo que hacemos todos los días, tratamos de potenciarlo en los partidos".

César Rigamonti, arquero del Lobo se refirió a la identidad del juego que muestra Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Hay partidos que lo hemos perdido por algunas cosas que tenemos que corregir. Se viene la etapa final, donde tenemos que sacar varios puntos", cerró César Rigamonti.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima volverá jugar este viernes a las 19.15 como visitante ante Defensa y Justicia, por la 9na fecha. En este encuentro no podrá estar el volante Tomás O'Connor, salió lesionado ante Boca y se comprobó que tiene una distensión en la pierna derecha, mientras que ya pueden volver el defensor Juan Franco tras cumplir las tres fechas de suspensión y Agustín Módica recuperado de una distensión.