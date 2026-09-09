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Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians por la ida de los cuartos de final: hora y dónde verlo

Estudiantes de La Plata juega la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores ante Corinthians en condición de local

Por UNO
Estudiantes de La Plata juega la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores ante Corinthians.

Estudiantes de La Plata juega la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores ante Corinthians.

Estudiantes de La Plata recibe este miércoles a Corinthians de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio Jorge Luis Hirschi, el Pincha buscará el objetivo de dar un paso clave para meterse entre los cuatro mejores de América.

Cómo llegan Estudiantes y Corinthians al partido por la Copa Libertadores

Estudiantes llega a esta serie luego de eliminar en los octavos de final a la Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó en condición de local y al que luego goleó cuando jugaron en el país trasandino.

En el torneo local, el Pincha viene de caer ante Vélez en Liniers por la mínima diferencia. Además, el equipo del Cacique Medina se encuentra fuera de la zona de playoffs, en el puesto 13 de la Zona A del Torneo Clausura, con 7 puntos.

Por su parte, Corinthians viene de eliminar en octavos de final al Rosario Central de Ángel Di María, en una muy apretada serie en la que se impuso por 1 a 0 en el global. Además, en el torneo local, el elenco brasileño viene de cuatro derrotas seguidas en el Brasileirão: la última fue por 2 a 1 contra Chapecoense, último en la tabla.

Estudiantes de La Plata vs Corinthians por la ida de cuartos de final de Libertadores: probables formaciones, hora y TV

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti ; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Disney +

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Estadio: Jorge Luis Hirschi

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