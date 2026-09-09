Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians por la ida de los cuartos de final: hora y dónde verlo

Cómo llegan Estudiantes y Corinthians al partido por la Copa Libertadores

Estudiantes llega a esta serie luego de eliminar en los octavos de final a la Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó en condición de local y al que luego goleó cuando jugaron en el país trasandino.

En el torneo local, el Pincha viene de caer ante Vélez en Liniers por la mínima diferencia. Además, el equipo del Cacique Medina se encuentra fuera de la zona de playoffs, en el puesto 13 de la Zona A del Torneo Clausura, con 7 puntos.