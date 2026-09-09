Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians por la ida de los cuartos de final: hora y dónde verlo

Por su parte, Corinthians viene de eliminar en octavos de final al Rosario Central de Ángel Di María, en una muy apretada serie en la que se impuso por 1 a 0 en el global. Además, en el torneo local, el elenco brasileño viene de cuatro derrotas seguidas en el Brasileirão: la última fue por 2 a 1 contra Chapecoense, último en la tabla.
Estudiantes de La Plata vs Corinthians por la ida de cuartos de final de Libertadores: probables formaciones, hora y TV
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti ; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.
Hora: 21.30
TV: Fox Sports y Disney +
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Estadio: Jorge Luis Hirschi