Platense cayó en su visita al Fluminense en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

Fluminense abrió el partido a los 20 minutos de la primera parte, con una pelota larga que dejó mano a mano al volante Nonato, ante un descontrol de la defensa argentina y superó el desesperado intento del arquero Juan Pablo Cozzani, con un remate que pasó entre sus piernas para anotar el 1 a 0.

Diez minutos después, el delantero Hulk se desmarcó a la espalda del segundo marcador central y tuvo tiempo para controlar dentro del área, mirar al guardameta del Calamar y colocar una definición baja para ampliar el marcador.

Durante la segunda parte Fluminense no se preocupó por generar peligro en el arco rival y comenzó a entregarle la pelota al equipo de Martín Palermo, que fijó a la cabeza del delantero Bruno Sepúlveda como un objetivo para intentar descontar, aunque no lo consiguió.

En esta segunda mitad no hubo llegadas de peligro hasta los 13 minutos, con un centro atrás desde la izquierda para Sepúlveda, que no pudo definir con comodidad y le entregó la pelota en las manos al arquero rival.

Sepúlveda desperdició una nueva llegada clara de Platense cuando iban 27 minutos de la segunda mitad, al recibir un centro flotado desde la izquierda, pero su error en el gesto del cabezazo, por lo que la pelota siguió su camino hasta perderse por el fondo de la cancha.

A los 30 minutos, un tiro de esquina al segundo palo habilitó nuevamente a Bruno Sepúlveda, cuyo cabezazo se fue apenas ancho por el poste izquierdo de Fábio.

El local no llegó al arco rival hasta los 45 minutos, cuando volvió a aprovecharse de una defensa adelantada y pudo poner a correr al delantero Germán Cano por el costado izquierdo, aunque el argentino no pudo superar el achique del arquero Juan Pablo Cozzani.

La síntesis de Fluminense vs. Platense

Copa Libertadores 2026 -Cuartos de final, ida-

Estadio: Maracaná (Brasil).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Fluminense (2): Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, René; Matheus Martinelli, Nonato, Paulo Ganso, Kevin Serna, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.

Platense (0): Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Nicolás Retamar, Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Goles: En el primer tiempo, 20' Nonato (F); 30' Hulk (F).

Cambios: En el segundo tiempo: 13' Bautista Merlini por Togni (P) y Juan Gauto por Mainero (P); 15' Luciano Acosta por Paulo Ganso (F), 32' Hércules por Matheus Martinelli (F), Jefferson Savarino por Soteldo (F) y Germán Cano por Hulk (F); 39' Franco Zapiola por Retamar (P) y Augusto Lotti por Sepúlveda (P); 45' Guilherme Arana por René (F).