Jugó en la Selección argentina de la mano de Scaloni y ahora está relegado en su club

El DT canalla, Jorge Almirón, pero en ninguno sumó minutos, excepto en el duelo con la Academia.

Cervi, quien es mediapunta, jugó en Benfica desde el 2016 hasta 2021.

Franco Cervi jugó en el Benfica.

El contrato de Cervi con Rosario Central se extiende hasta mediados de 2028 y su llegada tuvo como objetivo recuperar protagonismo en el Canalla. El mediocampista deberá aprovechar las oportunidades que le dé Almirón y recuperar el nivel que lo llevó a Europa y a la Selección Argentina, donde Scaloni lo convocó en 2018.

Por ahora, el futbolista continúa como alternativa y espera volver a tener un lugar dentro del equipo.

Franco Cervi fue convocado por Scaloni en el 2018

Uno de los puntos más altos de su carrera internacional fue cuando lo llamó Scaloni a la Albiceleste en el 2018. Cuando brillaba en Benfica, el DT lo convocó a a la Selección Argentina y lo convirtió en uno de los primeros futbolistas citados por el entrenador.

Cervi disputó cuatro partidos con la Albiceleste y marcó un gol frente a Irak, un recorrido que contrasta con su actual falta de minutos.

Ahora Cervi está lejos de ser ese jugador que anduvo bien en la Scaloneta.