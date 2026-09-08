Jugó en la Selección argentina de la mano de Scaloni y ahora está relegado en su club

No la pasa bien. Hay un jugador que el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó al elenco nacional y que ahora está relegado en su club. Se trata del volante Franco Cervi, quien no anda bien en Rosario Central.
Hay un futbolista que el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó al elenco nacional y que ahora está relegado en su club
No la pasa bien. Hay un jugador que el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó al elenco nacional y que ahora está relegado en su club. Se trata del volante Franco Cervi, quien no anda bien en Rosario Central.
Cervi volvió en julio de este año a Rosario Central, el club donde se formó, pero el jugador de 32 años es suplente, lejos del rendimiento que tuvo en otra época.
Cervi, quien nació en San Lorenzo, Santa Fe, volvió al Canalla tras no tener continuidad en el Celta de Vigo en España. Apenas disputó 19 minutos, que fueron en la segunda fecha del Clausura contra Racing.
El DT canalla, Jorge Almirón, pero en ninguno sumó minutos, excepto en el duelo con la Academia.
Cervi, quien es mediapunta, jugó en Benfica desde el 2016 hasta 2021.
El contrato de Cervi con Rosario Central se extiende hasta mediados de 2028 y su llegada tuvo como objetivo recuperar protagonismo en el Canalla. El mediocampista deberá aprovechar las oportunidades que le dé Almirón y recuperar el nivel que lo llevó a Europa y a la Selección Argentina, donde Scaloni lo convocó en 2018.
Por ahora, el futbolista continúa como alternativa y espera volver a tener un lugar dentro del equipo.
Uno de los puntos más altos de su carrera internacional fue cuando lo llamó Scaloni a la Albiceleste en el 2018. Cuando brillaba en Benfica, el DT lo convocó a a la Selección Argentina y lo convirtió en uno de los primeros futbolistas citados por el entrenador.
Cervi disputó cuatro partidos con la Albiceleste y marcó un gol frente a Irak, un recorrido que contrasta con su actual falta de minutos.
Ahora Cervi está lejos de ser ese jugador que anduvo bien en la Scaloneta.