Cuánto ganará River en un acuerdo millonario que se extiende hasta 2031

A diferencia de otros patrocinadores, la marca no aparecerá en la camiseta ni en el pantalón del equipo, donde continúan Betano, DirecTV y Assist Card. Tampoco interfiere en las negociaciones por el naming del estadio, por lo que la empresa concentrará su imagen en el predio de River Camp, las redes oficiales y distintas activaciones en el estadio.

Este ingreso le da un respaldo concreto a las finanzas del club. En los últimos años, los contratos comerciales se duplicaron hasta representar casi el 30% de los ingresos operativos de la institución, impulsados por la convocatoria de la cancha y el alcance de la marca.

El acuerdo entre River y VISA llega a los 10 millones de dólares más IVA.

El presidente de River puso en valor el nuevo acuerdo

El punto central del convenio pasa por cambiar los sistemas de cobro dentro del estadio. Se implementarán pagos sin contacto mediante NFC, autenticación biométrica y herramientas como Click to Pay para agilizar la compra de entradas, comida, estacionamiento, cuota social y merchandising, tanto en los partidos como en los recitales.

La alianza también tocará el sector gastronómico. La compañía pasará a patrocinar el espacio de hospitalidad del Bodegón 1901 durante las fechas en las que el equipo juegue de local, sumando su sello a un sector que el club viene utilizando para recibir a socios e invitados.

Al referirse al proyecto, Di Carlo, presidente del Millonario señaló: "Estamos convencidos de que la combinación entre el vínculo que River tiene con su comunidad y la experiencia de Visa dará lugar a propuestas de gran valor".

Por su parte, Gabriela Renaudo remarcó el recorrido de la empresa en eventos deportivos y explicó que el objetivo es acercar beneficios y tecnología a la gente en un contexto de digitalización de los consumos.