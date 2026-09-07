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Le dio su apoyo a la Araña

Lautaro Martínez reveló una charla que tuvo con Julián Álvarez: "Es un amigo"

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez le dio su apoyo a su amigo Julián Álvarez en el conflicto con Atlético de Madrid

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lautaro Martínez bancó a Julián Álvarez.

Lautaro Martínez bancó a Julián Álvarez.

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez reveló una charla que tuvo su amigo Julián Álvarez tras el conflicto con Atlético de Madrid. El atacante durante la conferencia de prensa previa al debut de Inter de Milán ante Real Madrid por la Champions League 2026/27.

"Es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo", dijo Lautaro Martínez y respaldó públicamente a Julián Álvarez.

Lautaro Mart&iacute;nez habl&oacute; de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Lautaro Martínez habló de Julián Álvarez.

"Más allá de que compartimos plantel y posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo. Pero la decisión es de su club y del presidente de su club y le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y siga demostrando lo que demostró hasta ahora, que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo", dijo Lautaro.

Julián Álvarez protagonizó una gran novela del mercado de pases europeo, ya concluido, al haber tenido una disputa con el conjunto “Colchonero” mientras demostraba sus intenciones de ser vendido al Barcelona, que no fueron cumplidas.

Lautaro Martínez reveló la charla que tuvo con Julián Álvarez

"Hablé, le mandé un mensaje. Le mostré todo mi apoyo", explicó el atacante de Inter de Milán. La comunicación se produjo después de la situación que el delantero atraviesa en su club.

Lautaro Mart&iacute;nez habl&oacute; del retiro de Messi de la Selecci&oacute;n argentina.

Lautaro Martínez habló del retiro de Messi de la Selección argentina.

La postura de Julián desató la furia de los fanáticos del conjunto rojiblanco en las últimas semanas. A pesar del hostil panorama, el cordobés reapareció en las prácticas con muecas de tranquilidad para calmar la tensión.

Lautaro Martínez habló del retiro de Messi de la Selección argentina

"Sabíamos que en algún momento iba a llegar esa noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa para el mundo del fútbol, para nuestra Selección, para nuestro país. Hice un post de Instagram para agradecerle, porque él nos ha enseñado, nos ha guiado, más allá de haber pasado por un montón de momentos difíciles, eso se valora, me lo llevo conmigo", dijo Lautaro sobre el retiro de Leo Messi de la Selección argentina.

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