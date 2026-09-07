Lautaro Martínez reveló una charla que tuvo con Julián Álvarez: "Es un amigo"

Julián Álvarez protagonizó una gran novela del mercado de pases europeo, ya concluido, al haber tenido una disputa con el conjunto “Colchonero” mientras demostraba sus intenciones de ser vendido al Barcelona, que no fueron cumplidas.

Lautaro Martínez reveló la charla que tuvo con Julián Álvarez

"Hablé, le mandé un mensaje. Le mostré todo mi apoyo", explicó el atacante de Inter de Milán. La comunicación se produjo después de la situación que el delantero atraviesa en su club.

Lautaro Martínez habló del retiro de Messi de la Selección argentina.

La postura de Julián desató la furia de los fanáticos del conjunto rojiblanco en las últimas semanas. A pesar del hostil panorama, el cordobés reapareció en las prácticas con muecas de tranquilidad para calmar la tensión.

Lautaro Martínez habló del retiro de Messi de la Selección argentina

"Sabíamos que en algún momento iba a llegar esa noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa para el mundo del fútbol, para nuestra Selección, para nuestro país. Hice un post de Instagram para agradecerle, porque él nos ha enseñado, nos ha guiado, más allá de haber pasado por un montón de momentos difíciles, eso se valora, me lo llevo conmigo", dijo Lautaro sobre el retiro de Leo Messi de la Selección argentina.