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Silbaron a Lio

Los hinchas de Rosario Central decidieron no homenajear a Lionel Messi en el minuto 10

La AFA impulsó una medida para que en cada cancha del fútbol argentino Lionel Messi fuera homenajeado tras anunciar su retiro de la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ángel Di María aplaudió a su amigo Lionel Messi.

Ángel Di María aplaudió a su amigo Lionel Messi.

Lionel Messi decidió retirarse de la Selección argentina y la AFA solicitó que en el minuto 10 los hinchas y jugadores aplaudan al último astro; en ese contexto había gran expectativa por el partido entre Rosario Central y Newell's Old Boys ya que el ex capitán del combinado nacional surgió de los leprosos.

No obstante, la parcialidad Canalla prefirió no sumarse a lo decidido por la casa madre del fútbol argentino y, en su lugar, prefirieron corear el nombre de otro campeón del mundo.

Lionel Messi estuvo en el pecho de los jugadores de la Lepra rosarina.

Lionel Messi estuvo en el pecho de los jugadores de la Lepra rosarina.

Los hinchas de Rosario Central decidieron no homenajear a Lionel Messi

Cuando llegó el minuto 10 de la primera etapa el árbitro Yael Falcón Pérez detuvo el partido para que los jugadores e hinchas aplaudan a Lionel Messi, tal como sucedió en todas las canchas del fútbol argentino, pero el Estadio Gigante de Arroyito prefirió no hacerlo.

Mientras los deportistas aplaudían al 10, desde los cuatro costados del reducto auriazul comenzó a retumbar con fuerza el "Fideo, Fideo, Fideo", reafirmando el respaldo absoluto hacia Ángel Di María, capitán del equipo, campeón del mundo y bicampeón de América.

No obstante, el número 11 - en medio del clamor popular por su persona - decidió rendirle tributo a su amigo aplaudiendo de forma ininterrumpida durante los sesenta segundos que duró la detención del juego.

En la otra vereda, la delegación visitante sí saltó al campo con preparativos enfocados íntegramente en la figura del astro. Los futbolistas de la Lepra lucieron en el pecho un parche conmemorativo con la leyenda "Gracias Leo", acompañado por la imagen del futbolista y la emblemática tribuna que lleva su nombre en el Coloso Marcelo Bielsa.

A esta iniciativa del cuadro rojinegro se le sumó un distintivo particular en la cinta de capitán. El encargado de llevar el brazalete en el conjunto del Parque Independencia, Luca Regiardo, utilizó una confección especial adaptada con la misma frase para homenajear al histórico número 10.

El capit&aacute;n de Newell's tuvo un mensaje para Lionel Messi en la cinta.

El capitán de Newell's tuvo un mensaje para Lionel Messi en la cinta.

Ángel Di María y Lionel Messi, amigos más allá de sus orígenes

La Selección argentina juntó a los dos jugadores mientras que en sus orígenes cada uno representó diferentes colores; luego, ya en España, el Fideo fue figura en el Real Madrid mientras que Lio hizo lo propio en el Barcelona.

La actitud del delantero de Rosario Central reflejó la fraternidad construida a lo largo de 17 años compartidos en la Albiceleste. Juntos conquistaron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, además de la Finalissima 2022.

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