Franco Mastantuono perdió, está en zona de descenso con la Fiorentina y se quedó sin DT

Fecha 1: Roma 4 - Fiorentina 0.

Fecha 2: Fiorentina 0 - Frosinone 3.

Fecha 3: Fiorentina 1 - Torino 2.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026

"Fiorentina comunica que Fabio Grosso ha sido relevado hoy de sus funciones como entrenador del Primer Equipo masculino", fue el comunicado que publicó la Fiore anunciando la salida del DT que tan solo duro tres meses en el cargo.

Para colmo, el delantero argentino de 19 años no ha podido convertir ni realizar asistencias, aunque como punto positivo se puede mencionar que ha sido titular en las tres presentaciones.

Franco Mastantuono perdió la sonrisa desde que llegó a Europa.

Mastantuono y Pellegrino: los argentinos de la Fiorentina

El conjunto italiano tiene a dos jugadores argentinos en su plantel: Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, de 19 y 24 años respectivamente.

Los dos delanteros fueron titulares en las tres caídas, por lo que están expectantes ante la llegada del nuevo entrenador y el posible golpe de timón que este pueda dar en el conjunto violeta.

En la próxima fecha la Fiorentina tiene un partido - a priori - sencillo ya que el viernes visitará al Venezia desde las 15.45, otro de los equipos que no han sumado puntos en la Serie A, una situación que deberá aprovechar el equipo de Franco Mastantuono.