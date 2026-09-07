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No levanta cabeza

Franco Mastantuono perdió, está en zona de descenso con la Fiorentina y se quedó sin DT

El ex jugador de River no la está pasando bien en Europa y ahora su entrenador fue despedido; la Fiore de Mastantuono está en problemas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Mastantuono no conoce lo que es ganar en la Serie A.

Franco Mastantuono no conoce lo que es ganar en la Serie A.

La situación de la Fiorentina es preocupante porque cayó en los tres primeros partidos de la Serie A que jugó y el último fin de semana perdió por 2 a 1 frente al Torino. Es así que se encuentra última en la tabla de posiciones y en zona de descenso; algo impensado para Franco Mastantuono.

El ex River no está logrando ser importante en el equipo italiano luego de su salida del Real Madrid porque no tenía lugar en el equipo dirigido por José Mourinho.

Franco Mastantuono se qued&oacute; sin DT.

Franco Mastantuono se quedó sin DT.

La Fiorentina volvió a caer y Mastantuono poco pudo hacer

Los malos resultaron llevaron a lo inevitable: la dirigencia despidió a Fabio Grosso ya que los papelones se fueron sucediendo fin de semana tras fin de semana:

  • Fecha 1: Roma 4 - Fiorentina 0.
  • Fecha 2: Fiorentina 0 - Frosinone 3.
  • Fecha 3: Fiorentina 1 - Torino 2.

"Fiorentina comunica que Fabio Grosso ha sido relevado hoy de sus funciones como entrenador del Primer Equipo masculino", fue el comunicado que publicó la Fiore anunciando la salida del DT que tan solo duro tres meses en el cargo.

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Para colmo, el delantero argentino de 19 años no ha podido convertir ni realizar asistencias, aunque como punto positivo se puede mencionar que ha sido titular en las tres presentaciones.

Franco Mastantuono perdi&oacute; la sonrisa desde que lleg&oacute; a Europa.

Franco Mastantuono perdió la sonrisa desde que llegó a Europa.

Mastantuono y Pellegrino: los argentinos de la Fiorentina

El conjunto italiano tiene a dos jugadores argentinos en su plantel: Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, de 19 y 24 años respectivamente.

Los dos delanteros fueron titulares en las tres caídas, por lo que están expectantes ante la llegada del nuevo entrenador y el posible golpe de timón que este pueda dar en el conjunto violeta.

En la próxima fecha la Fiorentina tiene un partido - a priori - sencillo ya que el viernes visitará al Venezia desde las 15.45, otro de los equipos que no han sumado puntos en la Serie A, una situación que deberá aprovechar el equipo de Franco Mastantuono.

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