Independiente Rivadavia empata con River buscando en el Monumental

El árbitro encargado de impartir justicia es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR se encuentra Hernán Mastrángelo. El compromiso puede escucharse por Radio Nihuil y se puede ver a través de TNT Sports Premium.

El partido

En este encuentro no podrá formar parte de la nómina Maximiliano Salas debido a un ítem que impuso River antes de cederlo que exige que el extremo de Curuzú Cuatiá no pueda jugar ante el Millonario como ex futbolista de la institución.