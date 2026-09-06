Independiente Rivadavia empata con River buscando en el Monumental

Independiente Rivadavia se mide ante River por la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División. En el Monumental, la Lepra busca mantenerse como líder de la Tabla Anual de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia visita a River por la octava fecha del Torneo Clausura
Independiente Rivadavia se mide ante River por la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División. En el Monumental, la Lepra busca mantenerse como líder de la Tabla Anual de la Liga Profesional.
El árbitro encargado de impartir justicia es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR se encuentra Hernán Mastrángelo. El compromiso puede escucharse por Radio Nihuil y se puede ver a través de TNT Sports Premium.
En este encuentro no podrá formar parte de la nómina Maximiliano Salas debido a un ítem que impuso River antes de cederlo que exige que el extremo de Curuzú Cuatiá no pueda jugar ante el Millonario como ex futbolista de la institución.