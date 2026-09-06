Con un jugador menos, Godoy Cruz consiguió un triunfazo ante San Miguel

Con este resultado, Godoy Cruz está tercero en la Zona A con 46 unidades a 8 del líder Ferro. Mientras que San Miguel suma 29 puntos, está antepenúltimo y lucha por no descender.

El Tomba busca obtener su segundo triunfo seguido en el certamen. Viene de ganarle por 3 a 0 a San Telmo en el Feliciano Gambarte.

A los 7' Ramírez tiró al arco y la atajó Strumia.

El momento Messi en el estadio de San Miguel

A los 10 minutos se paró el partido entre el Trueno y el Tomba y la gente aplaudió al astro Lionel Messi, quien se retiró de la Selección argentina.

A los 25' se escapó solo Santiago Martínez, Alexis Cruz lo tomó del cuello y le cometió penal, que el goleador Martín Pino cambió por gol tras definir con un derechazo cruzado.

Godoy Cruz fue más que San Miguel.

Hasta que a los 38' llegó el tiro libre de Poggi desde la derecha, la pelota pegó en el travesaño, bajó, pero Cairus la empujó adentro del arco para asegurarla.

A los 7' del complemento Nasta le pegó al arco y Strumia la sacó al córner.

Era expulsado Pino tras una falta fuerte. El Tomba tenía todo para ganar, pero se le complicaba el partido.

Y se le hacía cuesta arriba a la visita, ya que descontaba con un buen frentazo tras un tiro libre desde la derecha.

El ingresado Milo le pegaba un tiro libre y la pelota se iba cerca del travesaño.

De la Cruz metía un fuerte remate y Strumia salvaba su arco. Lo aguantaba el Expreso.

Santiago Martínez se perdía el tercero sobre el final, pero el Tomba ganó.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras jugar con el Trueno Verde, el Bodeguero recibirá a Colón el domingo 13 de septiembre a las 18, por la fecha 29 del certamen.